Roma-Bologna 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Roma-Bologna di Sabato 23 agosto 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – La Serie A Enilive 2025/26 alza il sipario con una sfida dal sapore europeo: sabato 23 agosto alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico ospita Roma-Bologna, match inaugurale per due squadre che puntano in alto. L’Olimpico sarà sold-out, con oltre 60mila tifosi pronti a spingere la Roma verso i primi tre punti stagionali. Gasperini, reduce da un decennio di successi con l’Atalanta, ha ereditato una rosa profonda e tecnica, ma ancora in fase di rodaggio.

Il bilancio storico in Serie A racconta di 154 confronti totali, con 54 vittorie per parte e 46 pareggi. Un equilibrio che testimonia la storica competitività tra le due squadre, capaci di alternarsi nel dominio nel corso dei decenni. La Roma ha vinto 33 volte davanti al proprio pubblico, mentre il Bologna è riuscito a imporsi in 21 occasioni, con 23 pareggi a completare il quadro.

Tabellino in tempo reale

ROMA: Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Hermoso M., Wesley Franca, Cristante B., Kone M., Angelino, Soule M., El Shaarawy S. (dal 16' st El Aynaoui N.), Ferguson E.. A disposizione: Baldanzi T., Dovbyk A., Dybala P., El Aynaoui N., Ghilardi D., Pisilli N., Rensch D., Vasquez Llach D. S., Zelezny R. Allenatore: Gasperini G..



BOLOGNA: Skorupski L., De Silvestri L., Casale N. (dal 1' st Vitik M.), Lucumi J., Lykogiannis C., Freuler R., Pobega T., Orsolini R., Odgaard J., Cambiaghi N., Immobile C. (dal 30' pt Castro S.). A disposizione: Bernardeschi F., Castro S., Corazza T., Dallinga T., Dominguez B., Fabbian G., Ferguson L., Heggem T., Karlsson J., Moro N., Pessina M., Posch S., Ravaglia F., Vitik M., Zortea N. Allenatore: Italiano V..



Reti: al 8' st Wesley Franca (Roma) .



Ammonizioni: al 19' pt Freuler R. (Bologna).

I convocati della Roma

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

I convocati del Bologna

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Karlsson, Odgaard, Orsolini.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Luca Zufferli, della sezione di Udine, già protagonista in diverse gare dei giallorossi nella passata stagione. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Mondin e Miniutti, mentre il ruolo di IV uomo sarà affidato a Marchetti. In sala VAR, spazio all’esperienza di Paolo Silvio Mazzoleni, con Fabbri nelle vesti di AVAR.

Presentazione del match

I giallorossi, secondi per punti ottenuti nell’anno solare tra i top cinque campionati europei (49, dietro solo al Barcellona con 53), si presentano con ambizioni rinnovate e un nuovo condottiero: Gian Piero Gasperini, al debutto ufficiale sulla panchina capitolina.

Dall’altra parte, il Bologna di Vincenzo Italiano torna all’Olimpico con il ricordo ancora vivo della storica vittoria in Coppa Italia dello scorso maggio. I rossoblù, imbattuti nelle ultime cinque sfide contro la Roma (3 vittorie e 2 pareggi), vogliono confermare il proprio status di squadra europea.

Per Gasperini, l’obiettivo è chiaro: riportare la Roma in Champions League e dare subito un’identità aggressiva e verticale alla squadra. Italiano, invece, vuole stupire ancora, confermando il Bologna tra le protagoniste della corsa europea. La sfida si preannuncia intensa, con due allenatori che prediligono il calcio propositivo e che non temono di rischiare.

COME ARRIVA LA ROMA – Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. Svilar tra i pali, con Ghilardi, Mancini e Ndicka in difesa. A centrocampo spazio a Rensch, Koné, El Aynaoui e Angeliño, mentre sulla trequarti agiranno Soulé e Dybala, a supporto del centravanti Dovbyk, favorito su Ferguson.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Italiano dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 offensivo, con Skorupski in porta, De Silvestri, Vitik, Lucumí e Lykogiannis in difesa. In mediana agiranno Freuler e Fergison mentre sulla trequarti ci saranno Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, a supporto del grande ex dell’Olimpico: Ciro Immobile, al debutto con la maglia rossoblù.

Probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, con streaming su SkyGo e NOW.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.