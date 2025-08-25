Pagelle 1° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 1° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

REGGIO EMILIA – La prima giornata della Serie A 2025-2026 ha regalato emozioni e risultati sorprendenti. Dopo gli anticipi di sabato, la domenica ha regalato conferme, debutti convincenti e qualche passo falso eccellente.

Il campionato è scattato con la vittoria del Napoli, campione in carica, che ha espugnato il campo del Sassuolo con un netto 2-0. Genoa e Lecce hanno aperto il pomeriggio con uno 0-0 privo di grandi emozioni, mentre la Roma ha superato di misura il Bologna grazie a un gol decisivo. Clamoroso tonfo del Milan a San Siro: la Cremonese, neopromossa, ha vinto 2-1 con una prestazione coraggiosa, vanificando il momentaneo pareggio rossonero.

Nel pomeriggio, il Como ha stupito tutti battendo la Lazio 2-0 al Sinigaglia: decisive le reti di Douvikas e Nico Paz. Pari combattuto tra Cagliari e Fiorentina: Mandragora ha portato avanti i viola, ma Luperto ha pareggiato nel recupero con un colpo di testa su punizione.

In serata, la Juventus ha esordito con un convincente 2-0 sul Parma: reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic, con Yildiz protagonista in entrambe le azioni. A Bergamo, Atalanta e Pisa hanno chiuso sull’1-1: vantaggio toscano con un’autorete, pareggio firmato Scamacca ad inizio ripresa.

Il primo turno si chiuderà lunedì con due posticipi: alle 18.30 Udinese-Verona, mentre alle 20.45 riflettori puntati su Inter-Torino, in diretta su Sky.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 25 agosto 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 23 agosto

18:30

Genoa-Lecce (pagelle–tabellino)

Sassuolo-Napoli (pagelle–tabellino)

20.45

Milan-Cremonese (pagelle–tabellino)

Roma-Bologna (pagelle–tabellino)

Domenica 24 agosto

18.30

Cagliari-Fiorentina (pagelle–tabellino)

Como-Lazio (pagelle–tabellino)

20.45

Juventus-Parma (pagelle-tabellino)

Atalanta-Pisa (pagelle-tabellino)

Lunedì 25 agosto

18.30

Udinese-Verona (pagelle-tabellino)

20.45

Inter-Torino (pagelle-tabellino)