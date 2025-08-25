Voti fantacalcio e highlights di Atalanta-Pisa, per la 1° giornata di Serie A 2025/2026: Scamacca è il migliore del match

BERGAMO – La Serie A riparte con una sfida intensa tra Atalanta e Pisa, terminata 1-1 al Gewiss Stadium. Un autogol di Hien ha regalato il vantaggio ai toscani, ma Gianluca Scamacca ha rimesso le cose a posto con una rete da centravanti puro a inizio ripresa. Il match ha visto momenti di equilibrio e buone individualità, con Scamacca e Angori sugli scudi.

I migliori dell’Atalanta

Gianluca Scamacca (7) Il migliore in campo. Segna il gol del pareggio con freddezza e si dimostra il riferimento offensivo della squadra di Juric. Sempre nel vivo dell’azione, lotta e crea spazi.

Marco Carnesecchi (6.5) Sicuro tra i pali, trasmette tranquillità alla retroguardia. Non può nulla sull’autogol di Hien e si fa trovare pronto nelle uscite.

Nicola Zalewski (6.5) Vivace sulla fascia, offre spinta e qualità. Tra i pochi a cercare il cambio di ritmo nel primo tempo, si conferma elemento prezioso.

I migliori del Pisa

Samuele Angori (7) Prestazione da veterano per il giovane esterno. Difende con ordine e si propone con continuità. Il duello con Bellanova lo vede spesso vincente.

Issa Toure (7) Motorino instancabile a centrocampo. Recupera palloni, imposta e si inserisce con intelligenza. Fondamentale nel pressing alto.

Caracciolo & Canestrelli (6.5) La coppia centrale regge bene l'urto atalantino. Attenta nelle chiusure e precisa nei rilanci, contribuisce a mantenere il risultato.

ATALANTA: Carnesecchi M. 6.5, Scalvini G. 5.5 (dal 43′ st Kossounou O. s.v.), Hien I. 5, Djimsiti B. 5.5, Bellanova R. 5.5, De Roon M. 6, Pasalic M. 6 (dal 26′ st Ederson 6), Zalewski N. 6.5, De Ketelaere C. 5.5 (dal 39′ st Samardzic L. s.v.), Maldini D. 5.5 (dal 26′ st Sulemana K. 6), Scamacca G. 7 (dal 27′ st Krstovic N. 5.5). A disposizione: Ahanor H., Bernasconi L., Bonfanti G., Brescianini M., Ederson, Kossounou O., Krstovic N., Rossi F., Samardzic L., Sportiello M., Sulemana K., Zappacosta D. Allenatore: Juric I..

PISA: Semper A. 6.5, Denoon D. 5.5 (dal 33′ st Calabresi A. 6), Caracciolo Ant. 6.5, Canestrelli S. 6.5, Toure I. 7, Aebischer M. 5.5, Marin M. 6 (dal 33′ st Piccinini G. 6), Angori S. 7, Tramoni M. 6 (dal 16′ st Cuadrado J. 6), Moreo S. 6.5 (dal 16′ st Akinsanmiro E. 6), Meister H. 6 (dal 9′ st Nzola M. 6). A disposizione: Akinsanmiro E., Buffon L., Calabresi A., Cuadrado J., Durmush M., Hojholt M., Leris M., Maucci G., Mbambi J., Nicolas Andrade, Nzola M., Piccinini G., Scuffet S. Allenatore: Gilardino A..

Reti: al 5′ st Scamacca G. (Atalanta) al 26′ pt Hien I. (Pisa) autogol.

Ammonizioni: al 28′ pt Maldini D. (Atalanta), al 38′ st Sulemana K. (Atalanta), al 39′ st Juric I. (Atalanta).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Assist: Pasalic



I Migliori: Scamacca, Angori