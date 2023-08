Calendario Primavera 1 TIM 2023/2024

Il calendario Primavera 1. Le date degli incontri del massimo campionato giovanile italiano per la stagione 2022-2023: soste e turni infrasettimanali

É partito lo scorso 25 agosto il Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo Giacinto Facchetti per la stagione 2023/2024. L’edizione numero 62 ha visto all’esordio la vittoria per 4-3 del Sassuolo sulla Sampdoria e quella dell’Inter sull’Empoli per 2-0. Buona partenza anche per la Roma che ha liquidato 1-0 in casa la Fiorentina. Resta la fase playoff e playout che ormai da sei stagioni caratterizza il finale di stagione. La stagione regolare terminerà il 18 maggio 2023. Di seguito andiamo a vedere tutte le partite in programma per questa nuova stagione.

PRIMAVERA 1: calendario – risultati – classifica – marcatori