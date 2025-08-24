Voti fantacalcio e highlights di Genoa-Lecce, per la 1° giornata di Serie A 2025/2026: Falcone è il migliore del match

La Serie A 2025/2026 si apre con un pareggio a reti bianche tra Genoa e Lecce, ma il match del Ferraris ha comunque offerto spunti interessanti. Nessun gol, è vero, ma tanta intensità e due difese ben organizzate. A prendersi la copertina è Wladimiro Falcone, portiere del Lecce e capitano di giornata, autore di almeno tre interventi decisivi che hanno salvato i suoi. Dall’altra parte, il giovane Marcandalli si conferma una certezza per Patrick Vieira, mostrando personalità e solidità.

GENOA: Leali 6, Martin 6, Stanciu 6 (dal 41′ st Thorsby s.v.), Grønbæk 6 (dal 13′ st Messias 6), Norton-Cuffy 5.5, Vasquez © 6.5, Carboni 6 (dal 27′ st Ellertsson 6), Marcandalli 6.5, Colombo 5 (dal 27′ st Ekathor 5.5), Frendrup 6 (dal 41′ st Vitinha s.v.), Masini 6. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Ostigard, Malinovskyi, Sabelli, Cuenca, Fini, Venturino Allenatore: Patrick Vieira

LECCE: Falcone © 7, Gaspar 6.5, Morente 5.5, Berisha 5.5 (dal 12′ st Kaba 6), Veiga 6 (dal 22′ st Kouassi 6), Banda 5.5 (dal 12′ st Sottil 5.5), Ramadani 6, Camarda 5 (dal 37′ st N’Dri s.v.), Gallo 6, Coulibaly 6 (dal 37′ st Pierret s.v.), Tiago Gabriel 6.5. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, Pérez, Helgason, Gorter, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0iZLUFhdKR4

Ammonizioni: Martin, Ekhator, Veiga, Banda, Tete Morente

Recupero: 1′ pt, 4′ st

I Migliori: Marcandalli, Falcone