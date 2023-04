Pagelle 28° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 28° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

CREMONA – La ventottesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con il tris rifilato dall’Atalanta alla Cremonese, sempre più condannata alla retrocessione. Per gli orobici importante vittoria in ottica Europa, firmata deRoon, Boga e Lookman. L’Inter incappa nella terza sconfitta di fila, questa volta a San Siro contro la Fiorentina, al suo quinto successo consecutivo. A decidere il match é una rete di Bonaventura. Non si ferma la corsa per un posto in zona Europa della Juventus, grazie a un gol messo a segno da Kean nella ripresa.

Nel lunch match domenicale dilaga il Bologna contro l’Udinese: reti di Posch, Moro e Barrow, tornato a segnare doposei mesi. La squadra di Thiago Motta raggiunge l’ottavo posto e sogna l’Europa. La Lazio vince a Monza con reti di Pedro e Milinkovic-Savic e consolida il suo secondo posto in classifica. Per gli uomini di Sarri si tratta del diciassettesimo cleen sheets stagionale. Finisce 1-1 tra Spezia e Salernitana: ci pensa Shomurodov a rimediare all’autorete di Caldara.

La Roma ospiterà all’Olimpico la Sampdoria, fresca di un successo contro il Verona che ha contribuito a non far perdere le speranze di mantenere la categoria. In serata spazio al big match Napoli – Milan. Una sfida che fa anche da preludio dalla doppia sfida che nelle prossime settimane porrà di fronte le due formazioni nella semifinale di Champions League. I partenopei si presentano all’appuntamento ben tredici lunghezze di vantaggio sulla loro più diretta inseguitrice, la Lazio (che però ha già giocato). I rossoneri, attualmente quarti, arrivano da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite che hanno fatto pensare a un ritorno di crisi. Posticipi di lunedì saranno Empoli – Lecce e Torino – Sassuolo.

Le pagelle della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023

Sabato 1 aprile

15:00

Cremonese – Atalanta (pagelle – tabellino)

18:00

Inter – Fiorentina (pagelle – tabellino)

20:45

Juventus – Hellas Verona (pagelle – tabellino)

Domenica 2 aprile 2023

12:30

Bologna – Udinese (pagelle – tabellino)

15:00

Monza – Lazio (pagelle – tabellino)

Spezia – Salernitana (pagelle – tabellino)

18:00

Roma – Sampdoria (pagelle – tabellino)

20:45

Napoli – Milan (pagelle – tabellino)

Lunedì 3 aprile 2023

18:30

Empoli – Lecce (pagelle – tabellino)

20:45

Sassuolo – Torino (pagelle – tabellino)