Empoli – Lecce 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Lecce di Lunedì 3 aprile 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la ventottesima giornata di Serie A

EMPOLI – Lunedì 3 aprile, nella cornice dello Stadio “Carlo Castellani”, andrà in scena Empoli – Lecce, primo posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 18.30.

In palio punti salvezza: a contenderseli due squadre che ancora non possono considerarsi tranquille. Anche percé entrambe vengono da quattro k.o. consecutivi. I toscani sono reduci dal 2-1 contro l’Atalanta. Occupano il quattordicesimo posto, a +9 dalla zona retrocessione, con 28 punti grazie a un percorso di sei partite vinte, undici pareggiate e dieci perse, ventiquattro reti realizzate e trentasei incassate. I salentini sono reduci dalla sconfitta di misura contro la Fiorentina. Sono quindicesimi, a +8 dalla zona calda della classifica, con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e dodici partite perse, ventiquattro gol fatti e trentadue subiti. Sfida numero trentadue con un bilancio di dodici successi dell’Empoli, altrettanti pareggi e sette affermazioni del Lecce. Parlando delle sole gare giocate adl “Castellani”, sono nove i successi azzurri e sei i pareggi. Sfida numero trentadue con un bilancio, nei trentuno precedenti giocati, di sei successi azzurri, tredici pareggi e dodici affermazioni dei bergamaschi. All’andata, lo scorso 28 agosto finì 1-1 con reti di Strefezza e Parisi.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI - LECCE 0-0 (INTERVALLO) PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Fra pochi minuti torniamo con il secondo tempo 44' 2 minuti di recupero 41' contropiede Empoli concluso dal limite dell'area da Caputo, bella conclusione ma altrettanto bella la deviazione di Falcone con le punta delle dita sul fondo! Angolo con traiettoria verso il primo palo, con i pugni allontana il portiere 40' su corner dalla destra, sul secondo palo tocco ravvicinato di Blin contrastato efficacemente da Bandinelli. Sul secondo corner nulla di fatto 39' dentro Fazzini per Akpa Akpro, possibile distorsione alla caviglia per lui 38' tegola per Zanetti, si è fatto male Akpa Akpro. Il giocatore ha fatto cenno del cambio, si scalda Fazzini 33' ci prova Balzanzi dal limite dopo un bel controllo ma colpisce troppo pulito e palla respinta da Falcone 32' conclusione in area di Baldanzi murata da Pezzella quindi Akpa Akpro con il corpo all'indietro e palla alta. L'azione era nata dai piedi di Parisi e sul suo cross Caputo si vedere ribattere il tentativo 28' punizione per il Lecce, palla a Strefezza che prova la soluzione di potenza ma la sfera si infrange sulla barriera 25' bella giocata di Baldanzi ai 25 metri e viene steso da Hjulmand, solo richiamo verbale per lui. Batte la punizione con il destro a giro Marin dai 25 metri, palla che supera la barriera ma si spegne a lato 21' altro giallo questa volta per Blin quasi dal fondo, una sorta di corner corto ma traiettoria alta direttamente sul fondo 19' primo giallo della partita per Bandinelli che ha fermato una ripartenza 17' punizione per l'Empoli dai 30 metri di Marin, palla sulla barriera quindi l'azione prosegue e su cross dal fondo di Akpa Akpro tocco della difesa sul fondo. Nulla di fatto sul corner 15' conclusione rasoterra dal limite dell'area con il mancino per Caputo ma non impensierisce il portiere 13' fermato in posizione di fuorigioco Banda, sale bene la linea difensiva toscana 8' primo tentativo verso la porta di Strefezza sul palla recuperata alta ma il tiro con il destro dal limite dell'area è alto 6' pressing alto di Piccoli su Falcone che lo scavalca con un pallonetto prendendo qualche rischio poi Gendrey perfeziona il disimpegno 4' fasi di studio con il gioco che ristagna a centrocampo, posta in palio molto alta oggi Calcio d'avvio battuto dal Lecce in maglia a sfondo rosso, Empoli nella classica azzurra Empoli e Lecce fanno il loro ingresso in campo, pochi istante e si parte! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Empoli-Lecce. Dalle ore 19.30 seguiremo assieme il primo dei due posticipi in programma oggi. L'orario dell'inizio partita risulta posticipato causa principio di incendio nello spogliatoi che non ha reso agibile lo stesso. La natura, secondo quanto riferito da Sky Sport è dovuta a un cortocircuito di uno spogliatoio. TABELLINO EMPOLI: Perisan, Akpa Akpro (dal 39' st Fazzini), Marin, Caputo, Ebuehi, Bandinelli ©, Luperto, Ismajli, Baldanzi, Parisi, Piccoli. A disposizione: Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Grassi, De Winter, Henderson, Satriano, Pjaca, Fazzini, Destro, Tonelli, Cambiaghi, Stojanovic, Haas, Vignato. Allenatore: P. Zanetti LECCE: Falcone, Baschirotto, Colombo, Tuia, Gonzalez, Gendrey, Banda, Strefezza, Blin, Hjulmand ©, Pezzella. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Di Francesco, Helgason, Ceccaroni, Gallo, Ciucci, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Cassandro. Allenatore: M. Baroni Reti: Ammonizioni: Bandinelli, Blin Recupero: 2 minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali di Empoli – Lecce

EMPOLI: Perisan, Akpa Akpro, Marin, Caputo, Ebuehi, Bandinelli ©, Luperto, Ismajli, Baldanzi, Parisi, Piccoli. A disposizione: Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Grassi, De Winter, Henderson, Satriano, Pjaca, Fazzini, Destro, Tonelli, Cambiaghi, Stojanovic, Haas, Vignato. Allenatore: P. Zanetti

LECCE: Falcone, Baschirotto, Colombo, Tuia, Gonzalez, Gendrey, Banda, Strefezza, Blin, Hjulmand ©, Pezzella. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Di Francesco, Helgason, Ceccaroni, Gallo, Ciucci, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Cassandro. Allenatore: M. Baroni

Convocati Lecce

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone

Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Ciucci, Gallo, Gendrey, Pezzella, Romagnoli, Tuia

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling

Le dichiarazioni di Zanetti alla vigilia

“Ci siamo preparati bene per il rush finale: la cosa più importate è l’obiettivo. Dobbiamo essere uniti e compatti. Al di là di quello che fanno gli altri il margine ce lo siamo creati con le nostre qualità, i nostri pregi ed i nostri difetti. Nel finale di stagione saremo padroni del nostro destino, a partire da domani in una gara di importanza altissima in cui la prestazione è il centro del nostro obiettivo. Dobbiamo tornare a fare dei punti e l’unico modo è giocare per vincere. In questo momento la classifica va guardata. Come sta la squadra fisicamente? Dal punto di vista fisico è disomogenea, chi è rimasto qui ha lavorato tanto e bene mettendo dentro benzina. Chi è andato via, qualcuno ha giocato tutte le partite e qualcun altro ha giocato poco. Capita spesso quando c’è la sosta della nazionali ma giocando lunedì abbiamo avuto un giorno in più per recuperare qualche giocatore. Ci arriviamo bene. Empoli e Lecce simili nei numeri? Sì, sono anche le squadre più giovani del campionato. Due squadre che hanno fatto un percorso straordinario. Al Lecce vanno fatti i complimenti, ha fatto tre quarti di campionato ad un livello importante. Il percorso è simile. Sarà una partita sporca, tattica, forse non spettacolare dove entrambe le squadre hanno bisogno di fare punti. Sarà una gara equilibrata. Se sarà una partita non spettacolare? Me l’ aspetto difficile, lo spettacolo in questo momento non è al primo posto dei desideri: prima ci sono il fare i punti e salvarsi, l’attenzione sarà massimale. Mi aspetto una sfida che si gioca su equilibri ben definiti”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Fabiano Preti di Mantova e Marcello Rossi di Biella saranno gli assistenti; Manuel Volpi di Arezzo il IV uomo. Al Var Federico La Penna di Roma 1, assistito da Giacomo Paganessi di Bergamo.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Ancora indisponibili Destro, Cambiaghi e Vicario. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali Perisan; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui e Parisi mentre al centro della difesa dovremmo trovare De Winter e Luperto. A centrocampo Akpa-Akpro, Marin e Bandinelli, mentre in avanti a supporto di Caputo e Satriano spazio a Baldanzi.

QUI LECCE – Indisponibili Dermaku e Pongracic. Baroni dovrebbe rispondere con un modulo 4-3-3. Quindi, Falcone tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Baschirotto e Tuia e sulle fasce da Gendrey e Gallo. A centrocampo Blin, Hjulmand e Gonzalez. Nel tridente offensivo Strefezza, Colombo e Di Francesco.

Le probabili formazioni di Empoli – Lecce

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

