Atalanta – Empoli 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

BERGAMO – Venerdì 17 marzo, nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena il big match Atalanta – Empoli, anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Gli orobici andranno in cerca di punti preziosi in ottica Champions League ma non stanno attraversando un buon momento: oltre ad essere stati eliminati dalla Coppa Italia per opera dell’Inter, nelle ultime quattro partite di campionato ne hanno collezionati soltanto quattro e sabato scorso, pur disputando un buon primo tempo, hanno ceduto al Napoli. La squadra di Gasperini ora é sesta con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, quarantadue gol fatti e trenta subiti. I toscani hanno come obiettivo stagionale una salvezza tranquilla e per ora stanno rispettando il ruolino di marcia, anche se non stanno attraversando un buon momento. La squadra di Zanetti, infatti ha raccolto soltanto due punti nelle ultime cinque partite e viene da tre k.o. consecutivi, ultimo dei quali quello di sabato scorso contro l’Udinese; occupa il quattordicesimo posto, a +10 dalla zona retrocessione, con 28 punti grazie a un percorso di sei partite vinte, dieci pareggiate e dieci perse, ventitré reti realizzate e trentaquattro incassate. Sfida numero trentadue con un bilancio, nei trentuno precedenti giocati, di sei successi azzurri, tredici pareggi e dodici affermazioni dei bergamaschi. All’andata, lo scorso 30 ottobre, l’Atalanta si impose col risultato di 0-2.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA-EMPOLI 1-1 SECONDO TEMPO 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio finale. 37' Ammonito Henderson. 34' Entrano Hojlund e Boga, escono Zapata e Muriel. 30' Esce Scalvini, entra Lookman. 23' Escono Akpa Apro e Baldanzi, entrano Henderson e Haas. 14' Escono Grassi e Fazzini, entrano Bandinelli e Ismajli. 13' Pareggia l'Atalanta con de Roon di testa su assist di Ruggeri! 1-1! 9' E' sempre l'Atalanta ad attaccare, alla ricerca del pareggio. 5' Primi cinque minuti ancora a reti inviolate. 1' Si ricomincia. PRIMO TEMPO 45' 2' Il primo tempo finisce qui, a più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci saranno due minuti di recupero. 44' Empoli in vantaggioa sorpresa! Tutto nasce da un filtrante di Parisi su cui si inserisce Baldanzi, poi Caputo e sulla linea di porta arriva in posizione regolare Ebuehi che spinge la palla dentro! Carambola beffarda per i padroni di casa. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 34' Su calcio d'angolo Atalanta a un passo dalla rete del vantaggio con l'inserimento di Pasalic, bravissimo Parisi ad allontanare la sfera in prossimità della linea di porta. 30' Arrivati alla mezz'ora, persiste lo 0-0. Poche emozioni fino a questo momento. 29' Nuovo tentativo di Pasalic, anche stavolta la sua incocciata finisce out. 20' Si fa sotto Pasalic, ma il giocatore di testa non riesce a inquadrare lo specchio della porta. 15' Eccoci giunti al quarto d'ora, il punteggio non cambia. L'Atalanta sta facendo la partita, l'Empoli si difende come può. 10' Dopo dieci minuti siamo sempre sul pareggio a occhiali. 3' Ci prova De Roon dal limite e calcia, ma Perisan spedisce in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 2' Pasalic arriva a rimorchio da dietro, impatta sul pallone ma lo spedisce alto sopra la traversa. 1' Si parte! Buonasera e benvenuti alla partita di Serie A tra Atalanta ed Empoli. Venerdì 17 marzo alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con il commento in diretta della partita. TABELLINO ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini (30' st Lookman); Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Zapata (34' st Hojlund), Muriel (34' st Boga). All. Gasperini.



EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (23' st Henderson), Grassi (14' st Bandinelli), Fazzini (14' st Ismajli); Baldanzi (23' st Haas); Caputo, Satriano. All. Zanetti. Reti: 44' pt Ebuehi, 13' st de Roon Ammoniti: Henderson Recupero: 2' pt

Formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Ruggeri, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti.

Convocati Atalanta

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Mæhle, Okoli, Palomino, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: Chiwisa, Colombo, de Roon, Ederson, Pasalic.

Attaccanti: Boga, Højlund, Lookman, Muriel, Zapata.

Le parole di Gasperini alla vigilia

“Non sarà una partita facile. Ma noi abbiamo bisogno di una vittoria per poterci rilanciare, tenere agganciati quelli davanti e tenere a distanza quelli dietro. Domani dobbiamo avere grande entusiasmo, sappiamo che siamo lì a potercela giocare. Poi ci sarà la sosta e quindi la possibilità di recuperare qualche infortunato. Di fronte un avversario che ha messo in difficoltà tante squadre: “L’Empoli è una squadra giovane, fresca, frizzante, che gioca a calcio. Per me è una società modello per quello che ha sempre fatto, dovremo giocare una bella partita” (Fonte: sito ufficiale Atalanta)

Le dichiarazioni di Zanetti alla vigilia

“La chiave di volta della gara è la nostra prestazione. Veniamo da un periodo difficile a livello di risultati ma comunque di buone prestazioni. Le nostre prove vanno al di là dell’avversario, l’Atalanta è indiscutibilmente forte: mi interessa quello che riusciamo ad esprimere noi, penso sia un bel metro di giudizio per capire chi siamo veramente perché è nelle difficoltà che devono venire fuori gli uomini. Dovremo essere perfetti in tutte le situazioni di gioco, cercheremo di farlo: l’abbiamo preparata al dettaglio. Siamo punti nell’orgoglio, dovremo tirare fuori quel qualcosa in più. Se abbiamo un problema del gol? La squadra può fare molto di più perché abbiamo gli uomini per farlo. Vero che abbiamo segnato poco ma abbiamo un dato molto interessante: siamo una delle squadre che ha fatto più gol con giocatori diversi. Certifica il lavoro di squadra. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi, ho grande fiducia nei ragazzi. Lavorando di squadra tireremo fuori i frutti dai calciatori singoli”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Federico Dionisi dell’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Marco D’Ascanio di Ancona; Juan Luca Sacchi di Macerata il IV uomo. Al Var Valerio Marini di Roma 1, assistito da Oreste Muto di Torre Annunziata.

Presentazione del match

QUI ATALANTA – Assenti gli infortunati Hateboer e Koopmeiners, ai quali si sono aggiunti Dijmsiti, uscito per un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra nella gara contro il Napoli e Vorlicky, per una infiammazione al ginocchio sinistro. Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2. In porta Musso mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Scalvini e Palomino. In mezzo al campo Ederson e deRoon mentre le ali dovrebbero essere Zappacosta e Maehle. Davanti Lookman e Zapata, supportati da Pasalic.

QUI EMPOLI – Ancora indisponibili Destro e Cambiaghi. Assente anche Vicario al quale, dopo gli esami diagnostico-strumentali cui si é sottoposto, é stato prescritto un periodo di riposo dopo il trauma contusivo delle scorse settimane. Zanetti dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2. Tra i pali Perisan; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui e Parisi mentre al centro della difesa dovremmo trovare Luperto e Ismajli. A centrocampo Henderson, Marin e Haas, mentre in avanti a supporto di Caputo e Satriano spazio a Baldanzi.

Le probabili formazioni di Atalanta – Empoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Maehle, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Apro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Zanetti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

