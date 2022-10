Empoli – Atalanta 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Atalanta di Domenica 30 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

EMPOLI – Domenica 30 ottobre, allo Stadio “Carlo Castellani”, andrà in scena Empoli – Atalanta, lunch match della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 12.30. I toscani, dopo aver trovato il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico battendo per una rete a zero il Monza, sono letteralmente naufragati all’Allianz Stadium contro la Juventus; sono dodicesimi in classifica con 11 punti, frutto di due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, otto gol fatti e dodici subiti.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI - ATALANTA 0-1 47' Finisce qui il primo tempo! 45' Due minuti di recupero 42' Vicario con i piedi intercetta il rigore!! 39' Rigore per l'Atalanta, colpo di mano di destro sulla punizione di Lookman. Giallo per Destro 37' Giallo per De Winter 35' Chiusura fenomenale di Demiral che salva sul tiro potente e a botta sicura di Ebuehi. 32' HATEBOEEERR!!! TAP-IN RAVVICINATO DOPO UNA AZIONE CONFUSA IN AREA DELL'EMPOLI! ATALANTA IN VANTAGGIO. 26' Prova la conclusione Pasalic dal limite, la sfera viene respinta da De Winter che copre bene la porta di Vicario. 24' Fase bloccata della gara. Nessuna delle due compagini riesce a prevalere sull'altra. 16' Occasione clamorosa per il Ederson che per 3 volte calcia verso la porta e per tre volte non riesce a segnare grazie a un primo intervento di Vicario e due successivi della difesa di casa. 15' Partita molto equilibrata in questi primi 15 minuti. Buon ritmo al Castellani. 9' Intervento decisivo di Vicario che in tuffo toglie la palla dalla disponibilità di Hojlund dopo un cross rasoterra di Lookman. 8' Destro prova a sorprendere Musso con un tocco sotto da posizione defilata dopo un errore di Scalvini. La palla termina la corsa sulla parte alta della rete 5' Prova la conclusione con il mancino Hateboer da appena dentro l'area di rigore, Luperto respinge la conclusione con la testa. 3' Scende sulla fascia destra Destro che prova a mettere la palla in mezzo, bravo Demiral a respingere. 0' Si parte! INIZIO PRIMO TEMPO Ore 11.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Empoli - Atalanta TABELLINO EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Pjaca. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Stojanovic, Ismajli, Parisi, Akpa Apro, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Haas, Baldanzi, Lammers, Satriano, Ekong. Allenatore: Zanetti. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Hojlund. A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Soppy, Malinovskyi, Boga, Zapata. Allenatore: Gasperini. Reti: 31'pt Hateboer Ammoniti: De Winter (E), Destro (E) Recupero: 2'pt

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Sportiello, Musso, Rossi

Difensori: Okoli, Maehle, Zortea, Ruggeri, Soppy, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Toloi

Centrocampisti: Pašalić, Scalvini, Koopmeiners, Malinovskyi, Ederson

Attaccanti: Boga, Lookman, Højlund, Zapata

Le parole di Zanetti alla vigilia

“La gara con la Juventus ormai è passata e non la possiamo più cambiare, quel che possiamo fare è concentrarci su ciò che possiamo fare ora: mi aspetto da tutti una grandissima reazione mentale. L’Atalanta è una grande squadra, lo è da anni e lo è sempre di più, era prima in classifica fino a pochi giorni fa. E’ superfluo parlare di una gestione che ha portato questa realtà a livelli altissimi, cambiano i giocatori ma la resa è sempre la stessa: hanno calciatori di grande talento, con velocità e intensità. L’Atalanta va affrontata come si affrontano le grandi squadre, dobbiamo mettere la gara non solo dal punto vista tecnico ma anche mentale, del cuore di gambe di testa, di preparazione maniacale dal punto di vista tattico: dobbiamo avere tutti i parametri al cento per cento per vincere una partita del genere, lo sappiamo. La cosa più importante è che noi mettiamo in campo quello che sappiamo fare, che ci deve proiettare per le gare sulla carta più giocabili. Su cosa dovremo fare attenzione? L’Atalanta ha cambiato dei calciatori ma analizzandola ho visto sempre la stessa squadra: aggressiva, dinamica, che imposta con duttilità. Per i risultati ottenuti sino ad ora tanto di cappello all’Atalanta, è difficile fargli gol e ha sempre segnato tanto”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Mlfetta. Domenico Rocca di Catanzaro e Marcello Rossi di Biella gli assistenti; Manuel Volpi di Arezzo il IV uomo; Marco Guida di Torre Annunziata il Var e Luigi Nasca di Bari l’Avar

Presentazione del match

Se la squadra di Zanetti é in cerca dei tre punti per tenere lontana la zona retrocessione che, al momento, dista cinque lunghezze, quella di Gasperini, dopo essere incappata nella prima sconfitta stagionale all’Olimpico contro la Lazio, deve ripartire subito per evitare di perdere troppo terreno dalle prime della classe. Gli orobici occupano la quarta posizione con punti, grazie a un percorso di sette partite vinte, tre pareggiate e una perse, sedici reti realizzate e otto incassate. Sfida numero trentuno con un bilancio, nei trenta precedenti giocati, di sei successi azzurri, tredici pareggi e undici affermazioni dei bergamaschi. Parlando delle sole gare disputate al Castellani, quindici, bilancio in perfetto equilibrio con 4 successi per parte e 7 pareggi. L’ultima volta risale al 17 ottobre 2021 quando i nerazzurri si imposero per 1-4 con doppietta di Ilicic, autorete di Viti e gol di Zapata; di Di Francesco la rete degli azzurri.

QUI EMPOLI – Zanetti dovrà ancora rinunciare agli infortunati Tonelli, Ismailj, Grassi e Akpa Apro. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Vicario; davanti a lui sulle corsie laterali Stojanovic e Parisi mentre al centro della difesa troveremo De Winter e Luperto. A centrocampo Haas, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Destro e Satriano, spazio a Baldanzi, al momento preferito a Bajrami e Pjaca.

QUI ATALANTA – Gasperini, che dovrà rinunciare all’infortunato deRoon e allo squalificato Muriel, dovrebbe affidarsi modulo al 3-4-2-1 ma potrebbe anche decidere di cambiare qualcosa. In porta andrà Sportiello vista l’indisponibilità di Musso. La difesa sarà formata da Okoli, Demiral e Dijmsiti, che ha completamente smaltito l’infortunio delle scorse settimane. Sulla mediana agiranno Scalvini e Koopmeiners mentre le ali saranno Hateboer e Soppy. A supporto di Lookman e Holjund, ci sarà Ederson.

Le formazioni Ufficiali di Empoli – Atalanta

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Pjaca. Allenatore: Zanetti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini.

Le probabili formazioni di Empoli – Atalanta

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. Allenatore: Zanetti.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Højlund. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile su Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite); in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.