Atalanta – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Lazio del 23 ottobre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale e tabellino, dove vedere il match valido per la undicesima giornata di Serie A

BERGAMO – Domenica 23 ottobre alle ore 18 andrà in scena Atalanta – Lazio, incontro valevole per la’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Da un parte troviamo i padroni di casa allenati da Gasperini che arrivano alla sfida dopo aver vinto in rimonta con il Sassuolo per due reti a una proprio al Gewiss Stadium. Gli orobici al momento occupano la seconda posizione in classifica con 24 punti ed hanno anche la seconda miglior difesa del campionato con sole sei reti subite. Dall’altro lato del campo, invece, ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri orfana di Ciro Immobile che dovrebbe tornare, dopo l’infortunio rimediato nella partita giocata settimana scorsa contro l’Udinese, nel 2023. Grandi dubbi, quindi, riguardanti chi sarà il giocatore a guidare l’attacco biancoceleste nel big match contro l’Atalanta e per il restante mese che comprende le partite con Roma e Juventus.

La cronaca con commento minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA - LAZIO Domenica 23 ottobre dalle ore 17:00 le formazioni ufficiali, dalle 18:00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini si affiderà al 3-4-2-1. In porta andrà Sportiello vista l’indisponibilità di Musso. La difesa sarà formata da Scalvini, Demiral e Okoli. Sulla mediana agirannoDe Roon e Koopmeiners mentre le ali saranno Hateboer e Maehle. A supporto del solo Muriel, che guiderà l’attacco orobico, ci saranno Ederson e Lookman che è andato a segno nella sfida con il Sassuolo.

QUI LAZIO – Sarri schiererà i suoi con il classico 4-3-3. In porta la scelta ricade su Provedel, i terzini saranno Lazzari e Marusic con Patric e Romagnoli a completare il pacchetto arretrato. In cabina di regia ci sarà Cataldi, ai suoi fianchi sicuramente Milinkovic e uno tra Vecino e Luis Alberto con l’ex Inter in vantaggio sullo spagnolo. Il tridente d’attacco sarà formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, con il brasiliano designato per fare il falso nueve.

Le probabili formazioni di Atalanta – Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Lookman; Muriel. Allenatore: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

STADIO: Gewiss Stadium, Bergamo

Dove vederla in TV e in streaming

‘L’incontro Atalanta – Lazio, valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Atalanta – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.