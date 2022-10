Cesena – Fiorenzuola: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cesena – Fiorenzuola di Domenica 23 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie C 2022-2023

CESENA – Domenica 23 ottobre, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, andrà in scena il big match della decima giornata del campionato di Serie C, Girone B, Cesena – Fiorenzuola; calcio di inizio previsto per le ore 17.30. Una sfida tra due squadre divise da sei posizioni ma soltanto da tre punti; pertanto, una eventuale vittoria del Cesena, peraltro lanciatissimo, potrebbe creare scompiglio nella parte alta della classifica. I bianconeri vengono dai successi contro Imolese e Reggiana e da una striscia di cinque risultati utili; sono noni con 15 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte, tredici gol fatti e sei subiti. Ora puntano a battere il sorprendente Fiorenzuola, che nonostante domenica scorsa sia incappato in una sconfitta interna contro il Gubbio, ha mantenuto la prima posizione in classifica, che occupa grazie a un percorso di sei partite vinte e tre perse, docici reti realizzate e cinque incassate. Non ci sono precedenti tra le due compagini. A dirigere il match sarà Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Licari di Marsala e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria; quarto ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CESENA:. A disposizione:



FIORENZUOLA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI CESENA – Out gli infortunati Celiento e Stiven Shpendi. Toscano dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Tozzo in porta e difesa a tre composta da Ciofi, Prestia e Coccolo. In mezzo al campo De Rose e Calderoni mentre sulle corsie esterne agiranno Adamo e Calderoni. Coppia di attacco formata da Corazza e Udoh, supportata dall’unico trequartista Chiarello.

QUI FIORENZUOLA – Tabbiani dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Battaiola in porta e con Danovaro, Quaini, Frison e Oddi pronti a formare il blocca difensivo. A centrocampo Currarino, Fiorini e Stronati; tridente offensivo composto da Sartore, Mastroianni e Mamona.

Le probabili formazioni di Cesena – Fiorenzuola

CESENA (3-4-1-2): Tozzo, Ciofi, Prestia, Coccolo, Adamo, Bianchi, De Rose, Calderoni, Chiarello, Corazza, Udoh; Allenatore: Toscano

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Danovaro, Frison, Quaini, Oddi, Currarino, Fiorini, Stronati, Sartore, Mastroianni, Mamona; Allenatore: Tabbiani

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.