Inter – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

MILANO – Martedì 31 gennaio 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter – Atalanta, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Gara secca: chi passa il turno affronterà il prossimo 2 febbraio, in semifinale, la vincente tra Lazio e Juventus. La squadra di Inzaghi, detentrice della Coppa conquistata battendo in finale la Juventus nello scorso mese di maggio, ha debuttato negli ottavi di finale della competizione superando il Parma dopo i tempi supplementari: essendo testa di serie numero 1 nel tabellone, disputerà dunque in casa anche i quarti di finale e, in caso di accesso in semifinale, la gara di ritorno. In campionato sabato scorso i nerazzurri hanno espugnato col risultato di 1-2 il campo della Cremonese e ora occupano la seconda posizione, a -18 dalla capolista Napoli e a+2 dal terzetto formato da Lazio, Milan e Atalanta , con 40 punti, frutto di tredici vittorie, un pareggio e sei sconfitte, quaranta gol fatti e ventisei subiti. In Coppa Italia, agli ottavi, gli orobici hanno avuto la meglio sullo Spezia col risultato di 5-2; in campionato, come abbiamo detto, dopo la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, sono terzi con 38 punti, grazie a un percorso di undici partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, trentanove reti realizzate e ventitré subite. L’ultimo confronto ufficiale risale allo scorso 11 novembre quando, a Bergamo, l’Inter si impose per 2-3.

Cronaca della partita e tabellino

Martedì 31 gennaio dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento della partita.

Presentazione del match

QUI INTER – Qualche modifica di formazione per Simone Inzaghi, che comunque dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2. Onana tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, DeVrij e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu affiancato da Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Gosens, in vantaggio su Dimarco. Coppia di attacco formata da Dzeko e Lukaku, con Lautaro a riposo.

QUI ATALANTA – Nessun turnover per Gasperini, che manderà in campo la miglior formazione possibile. Il tecnico di Grugliasco, che dovrà fare a meno di Zappacosta e Palomino, dovrebbe rispondere col modulo 3-4-3. In porta Musso mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Djimsiti e Scalvini In mezzo al campo de Roon e Koopmeiners mentre le ali dovrebbero essere Hateboer e Maehle. Tridente offensivo composto da Lookman, Holjund e boga.

Le probabili formazioni di Inter – Atalanta

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. Allenatore: Gasperini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.