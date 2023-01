Siena – Pontedera: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Siena – Pontedera di Martedì 31 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata di Serie C – Girone B

SIENA – Martedì 31 gennaio 2023 , alle ore 21:00 verrà disputata Siena – Pontedera , gara valida per la giornata 25 del campionato Serie C – Girone B . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza il Pontedera ha vinto con il risultato di 0-1 . Si disputava il 32esimo di finale della Coppa Italia di Serie C dello scorso 5 ottobre e la gara fu decisa da una rete di Aurelio ai tempi supplementari. All’andata invece si concluse con il 2-0 dei toscani appena 4 giorni prima, a segno Di Santo con una doppietta. Sarà l’arbitro Luca Cherchi di Carbonia a dirigere questo derby di toscana che si svolgerà presso lo stadio Stadio Artemio Franchi . Sarà coadiuvato da Ivan Catallo di Frosinone e Giorgio Ravera di Lodi; quarto ufficiale Stefano Giordano di Grosseto. Pronostico a favore dei padroni di casa con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.00 mentre il pareggio a 3.05 e la sconfitta a 3.85. Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove il Siena ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 4 gol e subendone 6 . Nell’ultima di campionato ha pareggiato 1-1 in casa con l’Olbia. Il Pontedera ha ottenuto invece 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 11 . Da digerire in fretta il 3-0 subito i casa ad opera del Cesena. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Siena – Pontedera e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Ricordiamo che in Serie C – Girone B prima in classifica é la Reggiana con 55 punti, seguita dal Cesena con 48 ed Entella con 46 quindi Ancona 42, Gubbio 40 e Siene 38.

Curiosità

Con la partita di Olbia nuovi record di presenze tra i bianconeri a partire dal Guido Pagliuca che ha raggiunto le 100 panchine tra i professionisti. Per Raimo ci sono invece 98 presenze in C e due in altri tornei tra Siena, Grosseto e Pontedera, gara da ex per lui quindi. A quota 100 Riccardi con 1 militanza in Serie A, 9 in 9 B, 87 in Lega Pro e 3 in Coppa italia.

Probabili formazioni di Siena – Pontedera

SIENA (4-3-2-1): Manni; Raimo; Riccardi; Crescenzi; Ciurli; Frediani, Leone, Buglio; Belloni, Disanto; Paloschi. Allenatore: Pagliuca

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Perretta, Ladinetti, Guidi, Aurelio; Benedetti, Cioffi; Nicastro. Allenatore: Canzi

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Siena – Pontedera , valido per la giornata 25 del campionato Serie C – Girone B , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports per tutti gli abbonati al servizio. Disponibile in streaming anche su DAZN.