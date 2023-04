Pagelle Cremonese – Atalanta 1-3: highlights e voti fantacalcio

Le pagelle e highlights di Cremonese – Atalanta, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023: Boga è il migliore del match

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 6; Aiwu 4, Bianchietti 5, Lochoshvili 6 (21’st Vasquez 5.5); Pickel 5.5, Meite 6 (35’st Buonaiuto s.v.), Castagnetti 6 (35’st Ghiglione s.v.), Benassi 6 (30’st Dessers 6), Valeri 5.5; Tsadjout 5.5, Ciofani 6.5 (21’st Galdames 5.5). A disposizione: Saro, Sarr, Sernicola, Felix, Quagliata, Basso Ricci. Allenatore: Ballardini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 5.5 (35’st Demiral s.v.), Scalvini 6, Palomino 6.5; Zappacosta 6 (21’st Maehle 6), De Roon 7, Ederson 7, Ruggeri 6; Pasalic 5.5 (1’st Boga 7); Muriel 5.5 (1’st Lookman 6.5), Zapata 6 (14’st Hojlund 7). A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Demiral, Soppy. Allenatore: Gasperini.

CRONACA DELLA PARTITA

FANTACALCIO REPORT

Reti: 44’pt De Roon (A), 10’st Ciofani (C), 29’st Boga (A), 45’st 3′ Lookman (A)

Ammoniti: Lochoshvili (C), Pasalic (A), Toloi (A), Ciofani (C), Bianchetti (C)

Recupero: 1′ pt, 5’st

Assist: Hojlund, Ederson



Gol vittoria: Boga



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Boga, Lookman

Rigore causato: Toloi



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Ciofani D., Boga