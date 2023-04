Spezia – Salernitana: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spezia – Salernitana di Domenica 2 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino, dove vedere il match valido per la ventottesima giornata di Serie A

LA SPEZIA – Domenica 2 aprile 2023, allo Stadio “Alberto Picco” de La Spezia, lo Spezia affronterà la Salernitana per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 15.

Indice

In palio ci sono punti importanti per la salvezza. Gli Aquilotti, prima della sosta, hanno perso di misura sul campo del Sassuolo, interrompendo una striscia di tre risultati utili consecutivi. Ora sono quartultimi, a +5 dalla zona retrocessione, a quota 24 punti grazie a un percorso di cinque partite vinte, nove pareggiate e tredici sconfitte, ventitré reti realizzate e trentatré incassate. I campani, sotto la guida di Sousa, hanno ottenuto un successo e tre pareggi, ultimo dei quali quello contro il Bologna. Sono sedicesimi, a +8 dalla zona calda della classifica, con 27 punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte, trentuno gol fatti e quarantasette subiti. Sono solo tre i precedenti in Serie A tra le due compagini. Nella passata stagione gli Aquilotti si imposero in casa col risultato di 2-1 con un bilancio in perfetta parità. All’andata del campionato in corso, lo scorso 22 ottobre, un gol di Mazzocchi assegnò i tre punti alla Salernitana.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SPEZIA – SALERNITANA]

SPEZIA:. A disposizione:



SALERNITANA:. A disposizione:



Reti:



I convocati dello Spezia

Portieri: 1.Zoet, 22.Marchetti, 69.Dragowski

Difensori: 2.Holm, 4.Ampadu, 21.Ferrer, 27.Amian, 29.Caldara, 43.Nikolaou, 55.Wisniewski

Centrocampisti: 6.Bourabia, 7.Sala, 8.Ekdal, 16.Beck, 20.Bastoni, 24.Kovalenko, 25.Esposito, 33.Agudelo, 72.Cipot, 77.Zurkowski

Attaccanti: 10.Verde, 11.Gyasi, 14. Shomurodov, 19.Krollis, 30.Maldini

I convocati della Salernitana

Portieri: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;

Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Le dichiarazioni di Semplici alla vigilia

“Abbiamo avuto tante assenze in queste ultime due settimane, assenze positive perché le convocazioni in nazionale gratificano da una parte il Club e dall’altra anche il nostro lavoro. In ogni caso abbiamo fatto due buone settimane di lavoro, impreziosite dalla prestigiosa amichevole contro il Monaco, che ci ha dato tante indicazioni positive, soprattutto da quei calciatori che fino ad oggi hanno avuto meno spazio. Shomurodov ha fatto molto bene in nazionale, ha anche segnato un gol e questo è un aspetto molto positivo. Oggi ha svolto il primo allenamento con il gruppo, abbiamo ancora domani per valutare al meglio le sue condizioni, ma comunque sta bene.Holm sta proseguendo nella marcia verso il pieno recupero, qualcuno non è al meglio, altri stanno molto bene, ma sono convinto che faremo le scelte giuste in vista dell’importante partita contro la Salernitana. Gli allenamenti a porte aperte sono molto importanti perché ti permettono di creare quell’unione di intenti che ci può spingere verso il raggiungimento del nostro obiettivo. Io vedo aspetti solo positivi negli incitamenti dei tifosi, non deve esserci alcuna pressione e la squadra deve fare il massimo delle proprie possibilità”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Alberto Tegoni di Milano; quarto uomo Luca Zufferli di Udine. Al Var Antonio Di Martino della sezione di Teramo, assistito da Marco Di Bello di Brindisi.

Presentazione del match

QUI SPEZIA – Semplici, che dovrà rinunciare allo squalificato Nzola, dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Dragowski in porta e una difesa a quattro formata al centrocampo da Caldara e Ampadu e sulle fasce da Amian e Nikolau. In mediana Bourabia ed Ekdal. Unica punta Shomurodov, sostenuto da Gyasi, Agudelo e Verde.

QUI SALERNITANA – Assenti gli indisponibili Fazio, Troest-Ekong e probabilmente Crnjgoi; da valutare le condizioni di Fazio. Sousa dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Ochoa in porta e con una difesa a tre formata da Gyomber, Daniljuc e Pirola. In mezzo al campo Coulibaly e Bohinen mentre il rientrante Mazzocchi e Bradaric dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Dia e Piatek, supportati da Candreva.

Le probabili formazioni di Spezia – Salernitana

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Verde; Shomurodov. Allenatore: Semplici

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Paulo Sousa

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: