Salernitana – Spezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

SALERNO – Sabato 22 ottobre, allo Stadio “Arechi” di Salerno, andrà in scena Salernitana – Spezia, anticipo dell’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza visto che l’obiettivo di entrambe le squadre é quello di rimanere nella massima categoria. I campani vengono dalla sconfitta per 2-0 rimediata a San Siro contro l’Inter e occupano l’undicesima posizione con 10 punti, avendo vinto due volte, pareggiato quattro e perso quattro, con dodici reti realizzate e sedici incassate. Leggermente più attardate le Aquile, quindicesime in classifica a quota 9 punti, con un percorso di due partite vinte, tre pareggiate e cinque perse, nove reti realizzate e diciannove incassate; nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato in casa per 2-2 contro la Cremonese mentre in settimana si sono qualificate per gli ottavi di finale di Coppa Italia, battendo il Brescia col risultato di 3-1. Due soli precedenti in Serie A tra le due compagini ossia quelli della passata stagione: all’andata gli Aquilotti si imposero in casa col risultato di 2-1 mentre al ritorno finì 2-2

A dirigere il match sarà diretta da Davide Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2 e Ciro Carbone della sezione di Napoli. Quarto Ufficiale sarà Luca Massimi della sezione di Termoli. Al Var Paolo Mazzoleni di Bergamo, Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.

QUI SALERNITANA – Nicola dovrà rinunciare ancora a Maggiore ma recupera Radovanovic, che ha scontato il turno di squalifica. Dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 3-5-2 con Sepe in porta e con una linea difensiva a tre formata da Gyomber, Daniliuc e Lovato. In cabina di regia Kastanos con Lussana Coulibaly e Vilhena mentre sulle corsie esterne agiranno Candreva e Mazzocchi. Davanti Piatek e Dia.

QUI SPEZIA – Gotti dovrà rinunciare a Reca, Bastoni e Kovalenkp. Dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Dragowski in porta e una difesa a tre composta da Ampadu, Kiwior e Nikolau. Sulle fasce agiranno Holm e Ferrer mentre il centro del centrocampo sarà formato da Agudelo, Bourubia e Ekdal. La coppia d’attacco sarà formata da Gyasi e Nzola.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Dia. Allenatore: Nicola

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia; Ekdal, Ferrer, Nzola, Gyasi. Allenatore: Gotti.

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.