Eintracht Francoforte – Napoli 0-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

FRANCOFORTE – Martedì 21 febbraio, al Deutsch Bank Park di Francoforte, l’Eintracht Francoforte affronterà il Napoli nella gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

I tedeschi, detentori dell’ultima Europa League, si erano classificati secondi nel Gruppo D, alle spalle del Tottenham di Conte; in Bundesliga vengono dal successo casalingo per 2-0 contro il Brema e sono sesti con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, quarantadue gol fatti e ventinove subiti. I partenopei stanno vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Per il resto sono arrivati primi nel difficilissimo girone primo in classifica e in campionato, dopo il successo per 0-2 contro il Sassuolo, sono in testa alla classifica con 13 lunghezze di vantaggio sull’Inter, con 62 punti su 69 disponibili, con una media a partita che potrebbe proiettarla a oltre cento punti a fine campionato, con il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Finora hanno vinto venti volte, pareggiato due, perso soltanto contro l’Inter, realizzato cinquantasei reti e incassate soltanto quindici. L’ultimo confronto risale al lontano 6 dicembre 1994 quando agli ottavi di finale di Europa League il Francoforte si impose di misura. Napoli dato favorito con segno “2” quotato mediamente 2.15.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: EINTRACHT-NAPOLI 0-2 SECONDO TEMPO 31' Di Lorenzo ribatte un tiro, la conclusione di Götze viene bloccata. 27' Anguissa non trova la porta: il giocatore partenopeo arriva fino al lato corto dell'area piccola e prova a crossare dentro, ma va a terra con la sfera che gli resta tra i piedi. A quel punto tenta il piatto destro sul secondo palo, con la palla che finisce di un soffio out. 24' Escono Buta e Lindstrom, entrano Borré e Knauff. 20' Ma che rete ha fatto il Napoli! Spettacolo vero, quello espresso dai partenopei. Kvaratskhelia taglia al centro e chiede il triangolo ad Anguissa, palla di ritorno perfetta sulla destra dell'area per il georgiano che, di tacco, premia l'inserimento a centro area di Di Lorenzo: piatto sinistro a giro perfetto che si infila sul secondo palo. Raddoppio azzurro. 19' Segna Di Lorenzooooooooooooooo! Che spettacolo! Il Napoli raddoppia! 18' Calcio di punizione battuto da Anguissa per un intervento falloso su di lui da parte di Lindstrøm, ma non succede nulla. 16' Osimhen viene pescato in fuorigioco. 15' Ammonito per proteste Gotze. 14' I padroni di casa dovranno adesso andare avanti in dieci uomini. 13' Kolo Muani riceve sulla sinistra e prova ad accentrarsi, poi si allunga la sfera e, sulla scivolata di Anguissa, va con i tacchetti a colpire la tibia del numero 99: viene consultato il Var, che conferma il cartellino rosso per il centravanti di casa. 11' Zielinski passa a Kvaratskhelia, che però spreca "sparando" addosso a Trapp. 10' Tentativo di Lozano con il destro, ma Trapp respinge con i pugni. 9' Kolo Muani è il primo giocatore del Francoforte ad aver raggiunto la doppia cifra di gol e assist in una stagione della Bundesliga dal 2004/05: autore del secondo gol del Francoforte nel weekend, ne ha segnati dieci nelle ultime 11 partite del club, di cui sette nelle ultime sei. 5' Il Napoli non aveva mai vinto in trasferta contro squadre tedesche in otto partite (P3 S5), perdendone quattro di fila, fino a quando non ha superato il Wolfsburg per 4-1 nell'andata dei quarti di finale di Europa League 2014/15, ottenendo una vittoria complessiva per 6-3 nella partita che ha preceduto la vittoria del 2018 a Lipsia. 3' Il bilancio del Frankfurt in casa contro squadre di Serie A è di V2 P2 S1, con l'unica sconfitta che risale a un 2-1 contro il Palermo nella fase a gironi della Coppa Uefa 2006/2007. Quella è una delle uniche due sconfitte riportate in nove partite contro squadre italiane tra casa e trasferta (V5 P2). 1' Si riparte! Nessun cambio è stato effettuato nell'intervallo. PRIMO TEMPO 45' 1' Il primo tempo si chiude sull'1-0 per il Napoli. A più tardi per la cronaca della ripresa! 45' Ci sarà un minuto di recupero. 40' Doppietta di Osimhen, sempre su assist di Lozano, ma stavolta è fuorigioco! Goal annullato! 39' Napoli in vantaggio con Osimhen, ottimamente servito al centro da Lozano! Tanta è la foga che il nigeriano entra direttamente in porta con il pallone! 37' Ammonito Kim. 35' Fallo di Buta su Osimhen: è rigore per il Napoli. Dal dischetto va Kvaratskhelia e... Trapp para, tuffandosi alla sua destra! Noooooooooo! 32' Il bilancio del Frankfurt in doppi confronti a eliminazione diretta contro squadre italiane è di 2 Qualificazioni e 1 eliminazione. Il bilancio del Napoli in doppi confronti a eliminazione diretta contro club tedeschi è V4 S4, con tre di queste vittorie arrivate nel trionfale cammino di Coppa Uefa 1988/89. 31' Questa è la prima partita del Napoli contro una squadra tedesca dall'emozionante sfida di Europa League contro il Leipzig nei sedicesimi del 2017/2018, quando gli azzurri uscirono per i gol in trasferta dopo una sconfitta in casa per 3-1 seguìta da una vittoria in trasferta per 2-0 in cui Zieliński aveva aperto le marcature. 30' Eccoci giunti alla mezz'ora, sempre inchiodati sul punteggio di 0-0. 25' Questa è la decima partita del Frankfurt contro una squadra italiana e la prima dagli ottavi di Europa League 2018/19, quando Jović segnò l'unico goal del pareggio contro l'Inter al sesto minuto della gara di ritorno a San Siro. 20' Il Napoli sta spingendo ma non ce ne stupiamo, visto che ha avuto il miglior attacco della fase a gironi della Champions League 2022/2023 con 20 goal, due in più del Bayern Monaco. 19' Corner per il Napoli: Kvaratskhelia prova il destro ma Trapp salva, alzando la sfera. 18' Sebbene il club tedesco sia rimasto imbattuto in casa in Europa nel 2021/22, ha vinto solo due delle sue sei partite; la sconfitta per 3-0 nella prima giornata contro lo Sporting in questa stagione è comunque una delle sole quattro nelle ultime 30 partite europee nel proprio stadio (V17 P9). 14' Ci prova Osimhen che entra in area e mette in mezzo la palla, ma gli avversari deviano in angolo. Nessun esito dalla bandierina. 10' Fasi ancora di studio per le due compagini, e dopo dieci minuti sussiste il pareggio a occhiali. 9' Calcio d'angolo per i padroni di casa, nulla di fatto dai precedenti sviluppi. 8' Prima delle vittorie di questa stagione contro Rangers e Ajax, il Napoli aveva ottenuto solo una vittoria nelle precedenti 11 trasferte di Champions, dalla fase a gironi in poi (P4 S6): un successo per 3-2 in casa del Salzburg nella terza giornata dell'edizione 2019/2020. 7' Il Frankfurt è stato la prima squadra della Bundesliga a vincere la Coppa Uefa/Europa League dal 1997, dopo che lo Schalke batté l'Inter. 6' Le ultime due esperienze europee del Napoli si sono concluse al primo turno a eliminazione diretta dell'Europa League. Nel 2021/22 si è classificato al secondo posto dietro lo Spartak Moskva, raccogliendo dieci punti in sei partite, ma ancora una volta il suo cammino è stato interrotto dal Barcellona, questa volta negli spareggi per la fase a eliminazione diretta (1-1 t, 2-4 c). 5' Primi cinque minuti di gioco ancora a reti inviolate. Kamada ha messo paura agli azzurri con un diagonale che però non ha inquadrato lo specchio della porta. 4' L'unica precedente partecipazione in Coppa dei Campioni del Frankfurt risale al 1959/60, quando alla sua prima stagione in una competizione Uefa batté Young Boys (5-2 complessivamente), Wiener SC (3-2 tot.) e Rangers (12-4 tot.) prima di perdere la storica finale di Glasgow contro il Real Madrid per 7-3. 3' Kvaratskhelia subito pericoloso, ma la retroguardia dell'Eintracht si fa trovare pronta. 2' Le verticalizzazioni sono il punto di forza dei padroni di casa, così come la tifoseria: grande atmosfera, grande curva e grande spettacolo questa sera. 1' Immancabile l'inno della Champions prima di cominciare, poi il match può avere inizio! Buona sera e benvenuti alla diretta della sfida di Champions League tra Eintracht Frankfurt e Napoli. Martedì 21 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO EINTRACHT FRANCOFORTE (4-3-3): Trapp; Buta (24' st Borré), N'Dicka, Tuta, Max; Kamada, Jakic, Sow; Lindstrom (24' st Knauff), Kolo Muani, Gotze. All. Glasner NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Reti: 39' pt Osimhen, 19' st Di Lorenzo Ammoniti: Kim, Gotze Espulsi: Kolo Muani Recupero: 1' pt

Formazioni ufficiali

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-3-3): Trapp; Buta, N’Dicka, Tuta, Max; Kamada, Jakic, Sow; Lindstrom, Kolo Muani, Gotze. A disposizione: Ramaj, Smolcic, Alidou, Rode, Touré, borré, Hasabe, Alario, Chandler, Lenz, Knauff. Allenatore: Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Simeone, Bereszynski, Politano, Ostigard, Gaetano, Ndombélé. Allenatore: Spalletti.

Le dichiarazioni di Spalletti alla vigilia

“Conosco bene i miei calciatori, sia come atleti che come uomini, e mi aspetto che sappiano interpretare nella maniera giusta un match da dentro fuori come è quello degli ottavi di Champions. Qui non c’è margine di punti come in campionato, ma anche in Italia abbiamo considerato le partite in maniera singola come se fossero sempre degli scontri diretti. Quindi abbiamo acquisito questo tipo di approccio alle gare. Per me la Champions resta una festa, lo era quando abbiamo iniziato questo percorso, lo è adesso che siamo agli ottavi. Vogliamo riuscire a goderci ogni momento e cercheremo di meritarci questo cammino. L’Eintracht ha una squadra forte, ha organizzazione e sa interpretare sia la fase offensiva che difensiva. In Europa la qualità è in ogni squadra e quindi tutti cercano di imporre il proprio gioco. Quindi a livello tattico credo che ci sia una strategia comune e molto dipenderà dalla nostra capacità di esprimerci. Abbiamo delle potenzialità alte, così come ce le ha il nostro avversario. Nella doppia sfida abbiamo le stesse possibilità di passare il turno. Loro hanno acquisito grande esperienza nel percorso dell’Europa League dove hanno raggiunto la finale e quindi sono mentalmente pronti a certi scenari. […] Mi aspetto dalla squadra che riesca a fare la partita che il Napoli sa fare da quando è iniziata la stagione. Vogliamo prendere la partita in mano, comandando il flusso della palla e l’andamento del gioco. Conosco Glasner, so quale è la sua filosofia di gioco e gli faccio i complimenti per quello che sta ottenendo con l’Eintracht. Ha creato una squadra che possiede sia fisicità che organizzazione, sanno impostare e ripiegare con la stessa determinazione. E’ un tecnico che sa trasferire una mentalità precisa ai suoi giocatori. […] Sono d’accordo con lui quando dice che abbiamo il 50% di possibilità entrambe di passare il turno. So sono guadagnati come noi questo palcoscenico e se la giocheranno così come vogliamo giocarcela noi con le nostre caratteristiche”.

Le parole di Di Lorenzo alla vigilia

“Siamo qui con la consapevolezza di affrontare un incontro di importanza assoluta anche per la storia del Napoli. L’Eintracht è una squadra che ha qualità e anche esperienza. Sappiamo che dovremo essere all’altezza sia di questa manifestazione che del nostro avversario. Noi non ci riteniamo nè favoriti, nè sfavoriti, quello che ci interessa è poter dare continuità ai risultati anche sul percorso europeo. Sono certamente cresciuto in questi anni e vedo nel Napoli la stessa compattezza e unità di intenti che c’era al tempo del successo europeo con la Nazionale. Speriamo di poter fare il meglio possibile perchè la Champions è un percorso prestigioso e di grande importanza. […] In campionato stiamo facendo benissimo, siamo coscienti del nostro valore, però adesso la testa è tutta alla Champions per la gara di domani. Sappiamo che il Napoli non ha mai raggiunto i quarti in questa competizione e ci teniamo tanto a raggiungere questo traguardo”

L’arbitro

Sarà l’arbitro portoghese Artur Dias a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Paulo Soares e Pedro Ribeiro; quarto uomo Fabio Verissimo. Al VAR Tiago Martins, assistito da Joao Pinhero. Dias ha già diretto gli azzurri in campo internazionale:Napoli-Lipsia valida per i trentadueesimi di finale di Europa League del 15 febbraio 2018, che finì sul risultato di 1-3.

La lista UEFA del Napoli

Portieri: Meret, Gollini, Idasiak.

Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Bereszynski.

Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.

La presentazione del match

QUI FRANCOFORTE – Glasner dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Trapp in porta e difesa a tre composta da Tuta, Hasebe e Ndicka. In mezzo al campo Kamada e Sow mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Knauff e Max.Unica punta Kolo Muani, supportato da Lindstrom e Gotze.

QUI NAPOLI – Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3, speculare, con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Osimhen affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte – Napoli

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. Allenatore: Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 4K (numero 201) e Sky Sport (numero 213).; in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.