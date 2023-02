I giocatori da schierare al fantacalcio per la 24° giornata di Serie A: Rui Patricio tra i pali; in avanti Osimhen, Immobile e Dybala

EMPOLI – Quinta giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023, che si gioca dal 25 al 28 febbraio 2023. Si comincia sabato calle 15 con Empoli – Sassuolo. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Rui Patricio: il portiere della Roma ha subito soltanto diciannove gol in ventitré partite collezionando ben nove cleen sheet.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, restiamo in casa giallorossa e partiamo da Spinazzola. É tornato quello di un tempo, prima dell’infortunio che lo ha tenuto parecchi mesi lontano dai campi da gioco: suo l’assist per Solbaken contro il Verona ma nel corso del match, oltre a tentare una conclusione in porta, gli sono riusciti anche diciassette dribbling e ha vinto sette duelli. Proseguiamo con Marusic: immensa é l’aggettivo giusto per definire la sua prestazione nella gara giocata dalla lazio a Salerno. Chiudiamo con Udogie. Finora il difensore dell’Udinese, già promesso sposo al Tottenham di Conte, ha realizzato tre gol e due assist in diciotto partite disputate: potrebbe essere pronto per la Nazionale di Mancini.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Pessina: senza infamia e senza lode contro il Milan, il giocatore del Monza punta a far meglio nella gara contro la Salernitana. Al centro suggeriamo Milinkovic-Savic: il serbo ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al 30 giugno e si parla di difficoltà di rinnovo: tanti club gli hanno già messo gli occhi addosso, a cominciare dalla Juventus. Al suo fianco indichiamo Frattesi: sarebbe entrato anche lui nel mirino del club bianconero; pare che la valutazione del Sassuolo si aggiri attorno ai 30 milioni di euro. Sull’altra fascia spazio a Kvaratskhelia. Autore di uno dei gol del Napoli contro lo Spezia, il giorgiano forma con Osimhen la coppia più vincente del campionato: per loro complessivamente ventotto gol.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente torniamo a parlare di Osimehn: l’ivoriano del Napoli é il capocannoniere indiscusso del torneo con diciotto centro contro i tredici di Lautaro. Al centro Immobile: con la doppietta rifilata alla Salernitana, ha dimostrato di aver recuperato del tutto dall’infortunio. Chiudiamo con Dybala: sempre tra i migliori della Roma in campo, ha saltato la sfida contro il Verona ma é pronto a Rientrare a Cremona.

Top 11 ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023