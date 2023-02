Liverpool – Real Madrid 2-5: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

LIVERPOOL – Martedì 20 febbraio, all’Anfield Road, il Liverpool affronterà il Real Madrid nella gara di andata degli ottavi di finale Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Di fronte due squadre finaliste dell’ultima edizione e tra più titolate nella storia della Coppa dei Campioni/Champions visto che gli inglesi se ne sono aggiudicata sei e gli spagnoli l’hanno alzata al cielo addirittura quattordici volte. I Reds si erano classificati al secondo posto nel gruppo A alle spalle del Napoli: in Premier League, dopo il successo esterno per 0-2 contro il Newcastle, sono ottavi con 35 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, trentotto gol fatti e ventotto subiti. I Blancos, che avevano vinto il Girone F davanti al Lipsia, in Liga dopo il successo esterno per 0-2 contro l’Osasuna, sono secondi a quota 51, a -8 dalla capolista Barcellona grazie a un percorso di sedici partite vinte, tre pareggiate e tre perse, quattordici realizzate e diciassette incassate.

RISULTATO IN DIRETTA: LIVERPOOL - REAL MADRID 2-5 (2'T)

SECONDO TEMPO

28' altri cambi per Klopp: Matip per Gomez mentre Milner per Henderson

25' corner dalla destra palla a centroarea colpita da Firmino ma palla tra la braccia di Courtois

22' BENZEMAAA!!! 5-2 REAL MADRID!!! Tutto in verticale da Modric a Vinicius, imbucata per Benzema, ingresso in area, aggirato Alisson e conclusione con il piatto sinistro nella porta sguarnita con Robertson e Van Dijk sulla linea di porta a cercare di fare da scudo

20' angolo dalla sinistra per gli inglesi, sugli sviluppi palla ai 25 metri per il destro a giro di Bajcetic di poco a lato

19' in campo Firmino per Gakpo mentre Diogo Jota prende il posto di Nunez

18' conclusione dalla grande distanza di Rudiger ma il suo desstro termina alcuni mesi a lato

15' giallo ingenuo preso da Vinicius Junior

13' cross di Gakpo con lamentele per un tocco di Carvajal con il braccio e manata di Nunez su Rudiger. Nessun intervento, si gioca

10' BENZEMA!!! 4-2 REAL!!! INCREDIBILE! Su palla recuperata al limite dell'area scambio nello stretto tra Vinicius e Benzema che calcia in modo non irresistibile verso il secondo palo, sfortunato il tocco di Gomez, pallone che cambia traiettoria e inganna Alisson

9' fischiato fallo in attacco a Vinicius su Henderson che ha rischiato di perdere una palla sanguinosa sulla propria metà campo

8' episodio da moviola in area con Nunez che finisce a terra in area ma non ci sono gli estremi per il rigore, c'è una mano di Carvajal ma la spinta è stata considerata di lieve entità, non interviene nemmeno il VAR

6' cross basso di Vinicius intercettato dalla difesa e palla in angolo. Sugli sviluppi, azione elaborata sulla sinistra e cross finale di Modric fuori misura

2' punizione dal fondo conquistata dal Real Madrid, sul pallone va Modric. MILITAO!!!! 3-2 REAL MADRID!!! Schema su punizione riuscito alla perfezione con palla sul primo palo non seguito da nessuno e preciso colpo di testa alla destra dell'esterefatto Alisson!

si riparte con il calcio d'avvio battuto dal Liverpool, nessun cambio nell'intervallo

Liverpool e Real Madrid nuovamente in campo per il secondo tempo

PRIMO TEMPO

48' si chiude un esplosivo primo tempo tra Liverpool e Real Madrid. 2-2 all'intervallo con gli inglesi avanti con Nunez e Salah che vengono raggiunti da una doppietta di Vinicius Junior. Piccola pausa e torniamo per vivere le emozioni del secondo tempo

45' 3 minuti di recupero

45' contropiede micidiale del Real Madrid: Valverde imbuca per Vinicius, cross basso in area sul secondo palo per Rodrygo anticipato in scivolata da Robertson in angolo! Nulla di fatto sull corner

44' tocco con le mani di Modric e punizione ai 25 metri da posizione centrale per Alexander-Arnold ma la sua conclusione centrale viene bloccata dal portiere

42' ottima copertura di Camavinga in supporto a Carvajal che sta patendo il pressing alto

39' chiusura in area di Rudiger in area su Gakpo, efficace il raddoppio di marcatura con Militao

36' JUNIOR VINICIUSS!!! PAREGGIO DEL REAL MADRID! Su palla persa a centrocampo da Bajcetic, verticalizzazione per Vinicius anticipato dalla difesa ma sul retropassaggio rinvio basso di Alisson sul tacco dell'attaccante del Real Madrid e carambola in porta. Il portiere del Liverpool replica all'errore del suo corrispettivo di ruolo avversario

33' cross dal fondo di Gakpo, in area allontana Valverde

31' conclusione in corsa di Valverde su passaggio di Modric con velo a centroarea ma il suo destro è alto da buona posizione!

29' cross di Vinicius verso il secondo palo per l'inserimento di Carvajal ma ottimo intervento di Nunes a colpire sul fondo. Modric batte l'angolo, sul secondo palo conclude Junior Vinicius ma questa volta il suo diagonale trova la mano sinistra di Alisson!

27' si realizza il cambio con Nacho per Alaba

26' tegola per Ancelotti, non ce la fa Alaba che in occasione dell'ultima azione si è infortunato

25' incredibile salvataggio sulla linea di Militao! Passaggio illuminante di Alexander-Arnold per Henderson che in area vede Salah. Il giocatore ha cercato un'azione di sfondamento stile rugbistico senza fortuna

23' cross basso di Henderson in area intercettata dalla difesa e dall'altra parte contropiede di Vinicius che in area non riesce a dettare il passaggio vincente per l'intervento della difesa

21' JUNIOR VINICIUS!!! ACCORCIA IL REAL! Bello scambio nello stretto in area con Benzema e con il destro, nonostante la marcatura di Gomez lascia partire una conclusione angolata alla sinistra di Alisson

19' errore di Militao ma errato l'ultimo passaggio di Bajcetic al limite dell'area

18' cross basso dal fondo di Rodrygo in area per Benzema ma intercetta la difesa

17' avvio shock per la squadra di Ancelotti che ci ha messo del suo per favorire le reti avversarie

14' SALAH!!! RADDOPPIO DEL LIVERPOOL!!! Su lancio in verticale per Gakpo controllo difettoso e tocco all'indietro di Carvajal per Courtois che stoppa con il petto quindi è maldestro a colpire con il ginocchio favorendo l'intervento di Salah da due passi con il mancino uno gioco da ragazzi buttarla dentro

13' lungo lancio dalle retrovie per Salah anticipato quasi al limite dell'area da Courtois in uscita

12' da Benzema a Rodrygo ma la sua conclusione in area viene murata dalla difesa. Dall'altra parte contropiede innescato da Gakpo in verticale per Salah che fa tutto da solo ma in area lascia partire un rasoterra a lato!

11' ottima chiusura di Robertson in area su Rodrygo quindi palla dalla trequarti scodellata in area dove c'è solo Alisson in presa alta

10' cross dal fondo di Salah, scivola sul secondo palla Henderson e azione che sfuma

9' sbracciata di Fabinho su Vinicius, il giocatore ha rischiato il giallo nell'occasione

7' spunto di Fabinho che entra in area ma finisce per cadere dopo aver perso palla

4' NUNEZ!!! LIVERPOOL IN VANTAGGIO!!! Bajcetic apre a centrocampo su Henderson che fa scorrere in verticale per Salah, cross basso per il compagno abile a inserirsi sul primo palo alle spalle di Militao e a colpire con il destro di tacco

2' palla persa sulla trequarti da Camavinga ma il Liverpool non ne affrofitta con Gakpo in area su passaggio di Henderson, scivola e perde l'occasione per calciare in porta

2' primo possesso palla per gli spagnoli, pressing subito molto alto dei Reds

Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Real Madrid in maglia bianca, Liverpool in quella rossa

Si osserva un minuto di raccoglimento in ricordo della scomparsa di Amancio Amaro Varela, presidente onorario del club ed ex giocatore dei Blancos e della Nazionale spagnola tra il 1962 e il 1976

Liverpool e Real Madrid fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto per l'inizio del match

Formazioni nel tunnel, pochi minuti e saranno pronte a scendere in campo

Nelle ultime sei partite di Champions League contro gli inglesi il Real Madrid ha conservato la porta inviolata in ben quattro occasioni

Gli inglesi hanno conquistato 10 successi nelle ultime 14 gare di UEFA Champions League, nell'undici titolare scelto da Klopp troviamo Bajcetic, il giocatore più giovane a giocare titolare in una partita ad eliminazione diretta con questa maglia in questa competizione

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, torna la Champions League con nuovi interessanti ottavi di finale. Dalle ore 21 seguiremo la partita d'andata Liverpool - Real Madrid

TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez (dal 28' st Matip), Van Dijk, Robertson; Henderson (dal 28' st Milner), Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez (dal 18' st Diogo Jota), Gakpo (dal 18' st Firmino). A disposizione: Adrian, Kelleher, Milner, Keita, Firmino, Oxlade-Chamberlain, Jones, Elliott, Diogo Jota, Tsimikas, Carvalho, Matip. Allenatore: Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Alaba (dal 27' pt Nacho); Modrić, Camavinga, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius. A disposizione: Lunin, Vallejo, Nacho, E. Hazard, Kroos, Asensio, Odriozola, Lucas Vazquez, Ceballos, Mario Martin, Arribas, Rodriguez. Allenatore: Ancelotti.

Reti: al 4' pt Núñez, al 14' pt Salah, al 21' pt Vinicius Junior, al 36' pt Vinicius Junior, al 2' st Militao, al 10' st Benzema, al 22' st Benzema

Ammonizioni: Vinicius Junior

Recupero: 3 minuti nel primo tempo