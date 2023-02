Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 22 febbraio 2023: si gioca anche l’ottavo di Champions League tra RB Lpsia e City. In Italia Coppa Italia e recuperi in Serie D e Coppa Italia Primavera

Proseguono le sfide dell’andata degli ottavi di finale per la Champions League. Mercoledì 22 febbraio in programma alle ore 21 Inter-Porto e RB Lipsia-Manchester City. Ricordiamo che ieri sera da una parte il Napoli ha vinto 2-0 a Francoforte e dell’altra il Real Madrid, sotto di due gol in casa del Liverpool ha chiuso con un sonoro 5-2. Proseguono le gare di qualificazione alla prossima Copa Libertadores con Curico Unido-Cerro Porteno nella notte e alle 22 El Nacional-Ind. Medellin. In Sud America all’01.30 c’è Ind. del Valle – Flamengo per la Recopa Sudamericana mentre giornata di Coppa sia in Argentina che in Brasile con sei incontri. Si giocano anche i preliminari di OFC Champions League e due gare di qualificazione ai Mondiali femminili con Chile-Haiti alle ore 2 e Portogallo-Camerun alle 07.30. In Italia spazio invece a due recuperi di Serie D e a tre incontri di Coppa Italia di Serie D con gare tutte alle 14.30. Si gioca anche un quarto di finale di Coppa Italia Primavera alle 14.15 tra Inter e Sampdoria.

Passiamo a vedere nel dettaglio i due big match del giorno. Al San Siro Mezza l’Inter ospita il Porto. Dopo i fasti della CL 2010/11 i nerazzurri non sono andati oltre gli ottavi di finale. Il fattore campo sta aiutando molto la squadra di Inzaghi che nelle ultime 12 gare ufficiali ha raccolto ben 11 vittorie. L’avversario tuttavia non è da sottovalutare per come si sta comportando con 10 vittorie consecutive in gare ufficiali e battendo sia il Benfica che il Braga. Non perdono dalla fine dello scorso ottobre. L’ultimo precedente tra queste squadre risale al 5 agosto 2006 quando i nerazzurri si imposero per 3-2 nel torneo pre campionato LG Amsterdam. I due allenatori, Simone Inzaghi e Sérgi Conceiçao sono stati compagni di squadra da calciatori nella Lazio. Considerata un pò la recente bestia nera di Roma e Juventus, eliminate nella stagione 2018/19 e 2020/21 la squadra portoghese ha saputo continuare a vincere nonostante periodi di stagione caratterizzati da molti infortuni. Inzaghi si sente fiducioso dopo aver conquistato il passaggio in un girone con squadre del calibro di Barcellona e Manchester City. Quindi ha elogiato il suo ex compagno per quanto sta facendo da allenatore dove fa giocare un calcio fisico e tecnico. Anche il tecnico del Porto ha elogiato gli avversari che sono anche abituati a giocare ad alto livello settimana dopo settimana. Tuttavia non nasconde le qualità individuali e collettive dei suoi.

Il Manchester City andrà a far visita all’RB Lipsia. La squadra tedesca ha mantenuto un’imbattibilità in partite ufficiali pari a 18 turni con 14 vittorie e 4 pareggi fino alla trasferta di Berlino dove ha perso 2-1. Nell’ultima giornata invece è tornata a sorridere con il 3-0 rifilato al Wolfsburg. I campioni inglesi in carica invece rischiano di perdere quest’anno il titolo dopo il pareggio per 1-1 con il Nottingham Forest. Nelle ultime 26 trasferta europee ha perso solo in 5 occasioni invece ha al bottino ben 15 vittorie e 6 pareggi. Marco Rose ha ben in mente il valore dell’avversario con giocatori di livello mondiale ma pur sapendo a cosa si va incontri la squadra ha dimostrato di poter stupire e che c’è tanta voglia di scendere in campo. Guardiola ha parlato di avversario che sta facendo bene nel calcio tedesco, squadra giovane con una filosofia chiara di gioco e che non rinuncia mai al gioco,

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

CHAMPIONS LEAGUE

21.00

COPPA ITALIA PRIMAVERA

14.15

COPPA ITALIA SERIE D

14.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 22 febbraio 2023

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Gimnasia L.P. – Excursionistas 21:00

Newells Old Boys – Claypole 23:20

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE – PRELIMINARE – PLAY OFF

Kossa – Solomon Warriors 05:00

Sia-Raga – Ifira Black Bird 07:00

BOLIVIA LEAGUE CUP

Guabira – Santa Cruz 20:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Falcon – Volta Redonda 20:00

Nova Mutum – Londrina 21:00

Caucaia – Tombense 23:00

Sao Raimundo RR – Cuiaba 23:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Huila – Orsomarso 00:00

U. Magdalena – Boca Juniors 22:00

Envigado – Atletico F.C. 23:30

Jaguares de Cordoba – Valledupar 23:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Alajuelense – Cartagines 03:00

Grecia – Guanacasteca 21:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Arab Contractors – Future FC 16:00

Al Masry – Pyramids 18:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Inter – FC Porto 21:00

RB Lipsia – Manchester City 21:00

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Inter U19 – Sampdoria U19 14:15

ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

ASD Pineto Calcio – Puteolana 14:30

Lamezia Terme – Cavese 14:30

United Riccione – Adriese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Prato – Giana Erminio 0-0 (Da finire)

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Vastogirardi – US Tolentino 15:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Berkane – FAR Rabat 20:30

Raja Casablanca – Union Touarga 20:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tlaxcala – Tapatio 00:05

Raya2 – Cancun 02:05

Cimarrones de Sonora – Dorados 04:05

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

Leviatan – Canamy 19:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Din. Minsk (Blr) – Isloch (Blr) 13:00

BATE (Blr) – Naftan (Blr) 13:30

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Messico D – Colombia D 03:00

Repubblica Ceca D – Spagna D 04:30

Australia D – Giamaica D 09:10

Arabia Saudita D – Indonesia D 14:00

Cina D – Irlanda D 14:00

Galles U17 D – Serbia U17 D 16:00

Portogallo U17 D – Repubblica Ceca U17 D 16:00

MONDO MONDIALI – DONNE – QUALIFICAZIONE – PROMOZIONE

Chile D – Haiti D 02:00

Portogallo D – Camerun D 07:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cajamarca – AD Cantolao 21:00

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – PLAY OFF

FK Rostov – Ural 15:30

Lok. Mosca – Sp. Mosca 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Celje – Bravo 15:00

O. Ljubljana – Gorica 17:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Curico Unido (Chi) – Cerro Porteno (Par) 01:00

El Nacional (Ecu) – Ind. Medellin (Col) 23:00

SUD AMERICA RECOPA SUDAMERICANA

Ind. del Valle – Flamengo 01:30