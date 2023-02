Inter – Porto 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

MILANO – Mercoledì 22 febbraio, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Inter affronterà il Porto nella gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - PORTO 0-0 (INTERVALLO)

PRIMO TEMPO

47' chiude in avanti la squadra di Inzaghi, punizione sulla destra, un sorta di corner corto. Batte Dimarco forte sul primo palo, colpo di testa ravvicinato di Bastoni con Diogo Costa che fa un intervento d'istinto con il braccio sinistro quasi un bagher in gerco pallavolistico e palla in angolo! L'arbitro tra le proteste dei nerazzurri dice che il tempo è scaduto, è ora di scendere negli spogliatoi. Si chiude sullo 0-0 di partenza questo combattuto primo tempo. Ci fermiamo per un istante e torniamo per il secondo tempo

45' cross teso di Dimarco, in area piccola anticipato di testa Dzeko con palla in fallo laterale

44' 2 minuti di recupero

44' spinta di Mkhitaryan su Taremi che ha aiutato i suoi in fase difensiva

40' si accende il nervosismo in campo con Otavio che chiedeva una trattenuta di Bastoni ma l'arbitro aveva già precedentemente fermato il gioco perchè c'erano due palloni in campo. L'arbitro non tollera più un atteggiamento simile ed estrae i primi gialli per Otavio e Dimarco

39' episodio da moviola con Darmian toccato in area da Galeno arrivato in ritardo ma né arbitro, né VAR intervengono. Decisione per lo meno discutibile, tocco sullo scarpino quindi considerato di entità non tale da assegnare il penalty

38' palla sottratta fallosamente da Otavio a Bastoni, sul proseguo dell'azione conclusione in area dopo aver scartato Onana ma palla salvata sulla linea da Acerbi ma tutto inutile

37' doppia palla gol per il Porto! Imbucata per Taremi bravo a colpisce il tacco per un compagno, prima conclusione sul primo palo di Grujic respinta da Onana e tap in di Galeno da due passi a lato!

32' cross di Darmian, in area liscia Dzeko mettendo un pò in difficoltà Lautaro che non riesce a coordinarsi al tiro ma conquistato un angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi quindi ottimo intervento in scivolata di Darmian su Galeno che era partito forte sulla sua sinistra

30' punizione sulla trequarti destra per il Porto si opta per la battuta corta, si gioca palla terra quindi Galeno prova a scucchiaiarla in area, tocco corto di Skriniar, palla sui piedi di Otavio ma viene murato da Lautaro bravo a conquistare una punizione

29' altro contrasto questa volta di Mkhitaryan su Otavio, punizione e giocatore anche in questa occasione dispensato dal cartellino

28' lancio millimetrico di Calhanoglu per Dzeko che in area viene anticipato da Diogo Costa e finisce per commetter fallo

27' tentativo dal limite dell'area con l'esterno destro per Grujic e sfera che sorvola la trasversa

25' cambio gioco di Dimarco dopo un fraseggio basso un pò rischioso per il pressing del Porto

23' intervento in ritardo di Calhanoglu, spinta su Galeno. Solo punizione, l'arbitro tiene i cartellini per occasioni più importanti

20' resta alta l'Inter sempre sulla corsia di destra ma al momento poche concessioni da parte degli ospiti

18' punizione dai 25 metri per Calhanoglu, palla che arriva sul secondo palo dove c'è Zaidu a contrastare Lautaro ma c'è l'angolo. Scambio tra Calhanoglu e Dimarco e tiro del turco verso il primo palo dove il portiere ha un buon riflesso nel deviare sul fondo! Nulla di fatto sul secondo tentativo dalla bandierina

16' è necessario interrompere il gioco per il testa contro testa tra Skriniar e Pepê, per fortuna non è stato necessario nemmeno l'ingresso dello staff medico

15' tentativo con il destro dai 25 metri in posizione centrale per Barella dopo un rimbalzo ma mira alta. Il centrocampista sognava di sorprendere il portiere posizionato qualche metro fuori dai pali

15' palla dentro di Dimarco intercettata dalla difesa e traiettoria che favorisce l'uscita di Diogo Costa;

14' l'arbitro lascia molto giocare in questo avvio, pochi fischi sui contrasti di gioco

12' anticipo di Taremi su Calhanoglu ma Barella è bravo a ripiegare. Ripartenza con Bastoni ad allargare su Dimarco, cross per Lautaro che in area prende il tempo su Zaidu ma impatta male, palla alta

9' gioco fermo, a terra Calhanoglu dopo uno scontro con Grujic. Si riprende a giocare, nessun problema per il calciatore turco

8' retropassaggio di Bastoni per Onana che rinvia male con i piedi e palla in fallo laterale, maggiore attenzione con il campo di gioco che regala qualche insidia soprattutto in area di rigore

6' lancio di Pepe per Taremi anticipato da un elegante tocco con il petto di Skriniar a centrocampo

5' rinvio direttamente in fallo laterale di Onana che ha calciato con un pizzico di superficialità

4' tra le caratteristiche dei portoghesi il pressing alto molto aggressivo, la difesa nerazzurra dovrà fare attenzione

3' intervento scomposto di Taremi su Acerbi che lo aveva anticipato, il giocatore ha rischiato il giallo

2' chiusura efficace su Dzeko ai 25 metri cercato in verticale da Darmian

1' tacco smarcante di Lautaro per Darmian, cross dal fondo verso il secondo palo per il tentativo di Dimarco in area murato da Otavio. Dall'altra parte chiusura corretta di Bastoni su Pepê

Si parte! Calcio d'avvio battuto da Porto in maglia gialla, Inter nella classica nerazzurra

Martinez e Bastoni i diffidati tra i nerazzurri, nessuno per gli ospiti. A centrocampo Lautaro e Pepe per decidere chi partirà

Ci siamo! Inter e Porto fanno il loro ingresso in campo, tutto esaurito a San Siro. Inno della Champions League e si va!

Inter e Porto sono rientrati negli spogliatoi, siamo vicini all'inizio della sfida

Le squadre stanno ultimando il loro riscaldamento, ricordiamo che è possibile restare aggiornati anche sulla diretta RB Lipsia - Manchester City

Inzaghi ha confermato la formazione della vigilia con la conferma per Acerbi in difesa e Dzeko in attacco, panchina per Brozovic con nuova promozione per Mkhitaryan che nelle ultime giornate sta sfornando partite convincenti. Sergio Conceiçao recupera tutti i giocatori in forse con l'attacco guidato da Taremi con Galeno e Pepê a suo sostegno

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, questa sera seguiremo per Voi la partita di Champions League, Inter - Porto valida per l'andata degli ottavi di finale. Inzaghi ai microfoni di Amazon Prime ha parlato di uno dei possibili protagonisti della serata, Lautaro Martinez. Sottolineata la grande continuità che dura da più di un anno e mezzo e dal fatto che il successo nel Mondiale gli ha dato ancora più forza. Numeri alla mano i portoghesi hanno raccolto poco contro le italiane con l'ultimo successo risalente al 2017 e complessivamente sono 4 le vittorie contro le 9 sconfitte, 5 i pareggi.

TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Çalhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Carboni, Brozovic, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Otávio, Grujic, Uribe; Pepê, Taremi, Galeno. A disposizione: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, David Carmo, Rodrigo Conceiçao, Namaso, André Franco, Wendell, Toni Martinez, Evanilson, Eustáquio, Gonçalo Borges, Bernardo Folha. Allenatore: Sergio Conceiçao

Reti:

Ammonizioni: Otavio, Dimarco

Recupero: 2 minuti nel primo tempo