Braga – Fiorentina 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Braga – Fiorentina di Giovedì 16 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara di andata dello spareggio per l’accesso agli ottavi di finale della Conference League 2022-2023

BRAGA – Giovedì 16 febbraio, nella cornice dello Stadio Municipale di Braga, andrà in scena Braga – Fiorentina, gara di andata dello spareggio per l’accesso agli ottavi di finale della Conference League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.45.

I portoghesi sono retrocessi dall’Europa League essendosi piazzati al terzo posto nel Girone D, alle spalle di Royale Union SG e Union Berlino; in Liga, invece, sono terzi, a -7 dal Benfica e a -2 dal Porto. La squadra di Italiano, invece, si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti. In campionato i viola hanno perso quattro delle ultime cinque sfide, inclusa quella di domenica scorsa all’Allianz Stadium contro la Juventus, e ora occupano il quattordicesimo posto con 24 punti, frutto di sei vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, ventitré gol fatti e ventinove subiti.

Cronaca in tempo reale e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: BRAGA - FIORENTINA 0-1 (INTERVALLO) PRIMO TEMPO 49' si chiude il primo tempo con il vantaggio della Fiorentina grazie a una rete nel recupero di Jovic. Prima del fischio Igor ha buttato la palla in fallo laterale per un possibile problema muscolare che verrà valutato nell'intervallo. Scopriremo tutto fra pochi minuti 46' JOVIC!!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!!! Dopo uno scambio tra Saponara e Biraghi in occasione di una rimessa laterale, bel cross del terzino verso il primo palo dove è perfetto per tempismo Jovic di testa a incrociare sul palo opposto 44' si riprende a giocare, assegnati 4 minuti di recupero 43' nuova interruzione, questa volta a terra Racic che si è fatto male da solo 41' fallo in attacco per Saponara che dopo aver sbagliato un controllo va duro nell'intervento. Graziato dal cartellino nell'occasione 39' si riprende a giocare, tutto ok per il portiere e possesso palla per gli ospiti 36' Venuti per Gonzalez, finta dal fondo sul marcatore ma cross basso troppo corto dove ci arriva il portiere che nel suo intervento si scontra fortuitamente con un compagno e si fa male alla spalla. Gioco fermo con lo staff medico che prova a verificare se ci sono le condizioni per poter proseguire 33' palla recuperata sulla trequarti e palla a Jovic ma conclusione deviata da un difensore che si impenna e finisce sul fondo. Sugli sviluppi troppo bassa la palla messa dentro da Bonaventura e preda dei difensori 32' dopo un buon avvio viola i padroni di casa si sono resi in un paio di occasioni piuttosto pericolosi 27' filtrante in area per Ricardo Horta che non aggancia ma c'è un tocco di Igor sul fondo. Sugli sviluppi dell'angolo colpo di testa ravvicinato di Niakate, palla che dopo un rimbalzo trova il riflesso di Terracciano! Sul nuovo tiro dalla bandierina palla giocata dalla fascia opposta con Igor che prima con un tocco favorisce una conclusione ravvicinata ma poi è bravo a ribatterla sul fondo. In questa nuova situazione nessun problema per la difesa 24' cross di Biraghi per il colpo di testa ravvicinato sul primo palo di Jovic ma traiettoria centrale, blocca il portiere 23' errore in difesa di Matheus, non ne approfitta Saponara che finisce per scivolare in area 20' buona lavoro di copertura per Jovic a centrocampo e punizione conquistata 18' cross basso di Biraghi per Gonzalez anticipato in area da Nuno Sequeira quindi sul secondo palo prova una conclusione Bonaventura ma trova una deviazione sul fondo della difesa. Sugli sviluppi del corner sul secondo palo tentativo con il mancnio per Mandragora ma alza la mira 17' fermato in posizione di offside Biraghi 15' apertura di Mangragora per Saponara che non riesce a fare la giocata per crossare dal fondo, rinvio del portiere 14' lungo lancio per Nuno Sequeira che desiste nel raggiungere la sfera, fallo laterale per i viola 11' cross basso di Biraghi, sul primo palo buon movimento di Jovic che per un attimo sorprende il difensore ma in un secondo momento palla coperta per l'uscita di Matheus 9' fitta serie di passaggi palla a terra con Biraghi che al limite dell'area intercetta il tocco di Medeiros quindi Bonaventura conquista una punizione in difesa 7' prolungata fase di studio, possesso palla del Braga con circolazione palla piuttosto lenta, abbozza un pressing la Fiorentina 3' rovesciata in area di Jovic molto bella, grande opposizione con i pugni di Matheus! Subito una chance per la Fiorentina su cross di Biraghi prolungato di testa da Bonaventura 1' lancio frettoloso di Saponara sulla trequarti, palla regalata agli avversari Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Fiorentina in maglia blu, Braga in quella biancorossa Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del sisma in Turchia e Siria Braga e Fiorentina in campo, siamo pronti per seguire questo importante impegno per i viola Un saluto ai lettori di Calciomagazine, torna la Conference League con i 16esimi di finale l'impegno della Fiorentina in trasferta con il Braga. Dalle 18.45 seguiremo assieme la gara di andata. TABELLINO BRAGA (4-3-3): Matheus; Gomez, Niakate, Vitor Tormena, Nuno Sequeira; André Horta, Racic, Al-Musrati; Medeiros, Ricardo Horta, Abel Ruiz. A disposizione: Tiago Sá, Serdar Saatçi, Rogrigo Gomes, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Mendes, Pizzi, Banza, Cristian Borja, Bruma, André Castr, Pedro Santos. Allenatore: Jorge. FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara. A disposizione: Sirigu, Dodò, Cabral, Castrovilli, Ikoné, Terzic, Ranieri, Martinez Quarta, Duncan, Bianco, Barak, Kouamé. Allenatore: Italiano. Reti: al 46' pt Jovic Ammonizioni: Recupero: 4 minuti nel primo tempo

Convocati Fiorentina

Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Cerofolini, Cordeiro Dos Santos Dodo’, Dos Santos IGOR, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouamé, Mandragora, Martinez Quarta, Mendonca CABRAL, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sirigu, Terracciano, Terzic e Venuti.

Le dichiarazioni di Italiano alla vigilia

“Domani dobbiamo stare attenti e non commettere errori. Massima concentrazione. Una squadra che riesce a ribaltare il risultato è una squadra forte. Noi ci proviamo, ma è un dato che non ci piace quello che dice che la maggior parte delle volte che andiamo sotto non recuperiamo. Però va sottolineato come anche andando sotto nel punteggio non rinunciamo a giocare e a fare la nostra partita. Poi concretizziamo troppo poco. Loro arrivano da un buon momento e noi dalle difficoltà in campionato. Ma ogni partita ha una storia diversa. Ogni partita può creare situazioni diverse. Noi accantoneremo la questione risultati che non arrivano e penseremo a mettere in campo il nostro gioco. E’ un test difficile e ci teniamo a passare il turno, come il Braga. Sarà una bella sfida. Il loro collettivo merita rispetto più ancora dei singoli. Penso a loro come squadra che gioca bene non voglio fare nomi singoli perché la loro forza è il collettivo. Ogni partita diamo tutto. Non vogliamo sbilanciare energie su uno o sull’altro fronte. Tutti i ragazzi sono coinvolti, possiamo portare forze fresche e se ci saranno rotazioni nella rosa sarà solo in funzione dell’avversario. Dobbiamo fare meglio tutto quello che facciamo. […]. (Sirigu e Brekalo, ndr) non sono al massimo della condizione e saranno messi il prima possibile nelle condizioni di poter essere al meglio. Domani giocherà Terracciano. Il gruppo che terminerà questa sta Fione lo conoscete e sapete quanto ci tiene domani. Ci serve dare qualcosa in più e fare meglio quello che sappiamo fare”.

Le parole di Bremer alla vigilia

“Il goal annullato alla Juve mi ha comunque dato fiducia, sul momento sono stato felice, poi purtroppo no. Ma la cosa era già archiviata il giorno successivo. Ho avuto un brutto infortunio ma non ho nessuna paura di fare contrasti o giocare ogni pallone. Sento il ginocchio stabile e tanta fiducia a livello mentale. Merito di chi ha lavorato con me per farmi tornare a questo livello e anche ai compagni che mi hanno sempre fatto sentire importante anche nei momenti difficili. Stiamo lavorando molto e bene. Certo non bastano le parole e vogliamo mettere davanti solo i fatti. Accantoniamo quello che è stato e pensiamo a domani. Per noi è una grande occasione”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Carlos del Cerro Grande (e non più Matej Rug), coadiuvato dagli assistenti Pau Cebrian Devis e Gonzalo Garcia Gonzalez; quarto uomo è Miguel Angel Ortiz Arias. Al Var Soto Grado, assistito da Jose Luis Munuera Montero. Tutti di nazionalità spagnola.

La lista UEFA della Fiorentina

Lista A

Portieri – Terracciano, Sirigu, Cerofolini

Difensori – Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti – Amrabat, Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora

Attaccanti – Brekalo, Cabral, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil

Lista B

Favasuli, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev

Presentazione del match

QUI BRAGA – Jorge dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Matheus in porta e con Gomez, Tormena, Niakate e Sequeira pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Al-Musrati e Racic. Unica punta Banza, supportata da Medeiros, André Horta e Ricardo Horta.

QUI FIORENTINA – Assenti gli squalificati Igor e Mandragora. Vincenzo Italiano dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Martinez Quarta e Milenkovic e sulle fasce da Dodò e Biraghi. In mediana Amrabat e Duncan. Sulla trequarti Kouamé, Bonaventura e Gonzalez, di supporto all’unica punta Cabral.

Le probabili formazioni di Braga – Fiorentina

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8 e sarà trasmesso da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. L’incontro sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 203 satellite) e Sky Sport (numero 253); in streaming, per i soli abbonati Sky su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.