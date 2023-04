Basilea – Nizza: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Basilea – Nizza di Giovedì 13 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per i quarti di finale di andata della Conference League 2022/2023

BASILEA – Tutto pronto per la sfida dello St. Jakob Park, tra Basile e Nizza, valevole per i quarti di finale d’andata della Conference League. Le due formazioni arrivano da un trend piuttosto altalenante, proprio per questo vorranno aggiudicarsi il primo round di un match che darebbe quella giusta spinta per il prosieguo della stagione. C’è d’attendersi una gara molto equilibrata e combattuta. Due squadre che non si risparmieranno dal primo all’ultimo minuto, abituate alla ricerca del goal. Sicuramente sia gli svizzeri che i francesi giocheranno a viso aperto, con l’obiettivo di fare risultato e arrivare nelle migliori condizioni al match di ritorno. Difficile poter fare un pronostico, entrambe hanno le stesse chance di passare il turno. Come sempre saranno gli episodi ad essere determinanti, ma sta a Basilea e Nizza sbagliare il meno possibile e ottimizzare nel migliore dei modi le occasioni da rete create. Non resta che assistere ad una gara dall’esito incerto, ma in grado di regalare goal e spettacolo. A dirigere il match, il fischietto svedese Glenn Nyberg, coadiuvato dagli assistenti connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. Al Var gli inglesi Stuart Attwell e Peter Bankes, mentre all’Avar Adam Ladebäck.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BASILEA – NIZZA]

BASILEA:. A disposizione:



NIZZA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI BASILEA – Heiko Vogel opta per il 4-2-3-1, che prevede Hitz in porta, protetto dalla retroguardia composta da Calafiori e Pelmard centrali, subordinati sulle corsie esterne da Lopez Galache e Lang. A Centrocampo verranno impegnati Burger e Xhaka sulla mediana, mentre il reparto offensivo sarà affidato a Augustin, Males, Kade e Fink.

QUI NIZZA – Il Nizza si presenta al St. Jakob Park, col classico modulo 3-4-1-2 di Digard. La difesa della porta spetterà a Schmeichel, mentre la zona davanti all’estremo difensore sarà territorio del tridente Tadibo, Ndayishimiye e Dante. In mezzo al campo, verosimilmente, toccherà a Mendy, Thuram, Boudaoui, Bard, Ramsey, col compito di fare goal lasciato al duo composto da Moffi e Pepe.

Le probabili formazioni di Basilea – Nizza

BASILEA (4-2-3-1): Hitz; Lopez Galache, Calafiori, Pelmard, Lang; Burger, Xhaka; Augustin, Males, Kade; Fink. Allenatore: Vogel

NIZZA (3-4-1-2): Schmeichel; Todibo, Ndayishimiye, Dante; Mendy, Thuram Ulien, Boudaoui, Bard; Ramsey, Moffi, Pepe. Allenatore: Digard

Dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Basilea – Nizza verrá trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251 tramite Diretta Gol Europa e Conference League. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su DAZN e Now TV, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche Sky Go.

Orario: 21:00

Basilea – Nizza in TV: Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League)

Basilea – Nizza in streaming: DAZN, Now TV, Sky Go