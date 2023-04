Az Allkmaar – Anderlecht: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Az Alkmaar – Anderlecht di Giovedì 20 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per i quarti di finale di ritorno della Conference League 2022/2023

ALKMAAR- Tutto pronto per la sfida dell’Afas Stadion, tra Az Alkmaar e Anderlecht, valevole per i quarti di finale di ritorno della Conference League. Calcio d’inizio alle 18:45, con gli olandesi chiamati a ribaltare il due a zero di Bruxelles. Impresa non semplice per gli uomini di Jansen, ma è obbligo provarci. La sconfitta rimediata in terra belga da parte dell’Az Alkmaar ha interrotto un cammino quasi perfetto, in questa competizione. L’Anderlecht, pur aver stentato nella fase a gironi , è riuscita ad eliminare formazioni esperte come il Ludogorets e il Villareal. Toccherà ai padroni di casa provare a trovare il goal il prima possibile, in modo da poter tenere vive le chance di qualificazione. C’è d’attendersi una sfida equilibrata e combattuta, tra due formazioni che non si risparmieranno dal primo all’ultimo minuto pur di acciuffare la qualificazione al turno successivo. I precedenti tra questi due club sono complessivamente tre: L’Anderlecht vanta un successo in più sull’Az Alkamaar. A dirigere il match, l’italiano Massa, coadiuvato dagli assistenti Meli – Alassio. Quarto ufficiale Chiffi, mentre al VAR Di Bello e all’ AVAR Maresca.

QUI AZ ALKMAAR- Gli olandesi del tecnico Jansen, si schierano con un 3-4-3 che prevede Ryan tra i pali, protetto dal tridente difensivo formato da Sugawara, Beukema e Chatzidiakos. A centrocampo, agiranno sulla mediana Reijnders e Clasie, subordinati sulle corsie esterne da Kerkez e Mijnans. In attacco, spazio al trio composto da Odgaard, Van Brederode e Pavlidis.

QUI ANDERLECHT – L’Anderlecht di Riemer rispondono con un 4-4-2, composto da Verbruggen tra i pali, protetto da una difesa a quattro che prevede la coppia di centrali Sandella e N’Diaye, subordinati sulle corsie esterne da Debast e l’esperto Vertonghen. A centrocampo, agiranno sulla mediana Diawara e Dreyer, mentre sulle corsie esterne Ashimeru e Refaelov. Tandem d’attacco Azumu e Slimani.

Le probabili formazioni di Az Alkmaar – Anderlecht

AZ ALKMAAR (3-4-3): Ryan; Sugawara, Beukema, Chatzidiakos; Kerkez, Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, van Brederode, Pavlidis. Allenatore: Jansen

ANDERLECHT (4-4-2): Verbruggen; Debast, Sardella, N’Diaye, Vertonghen; Ashimeru, Diawara, Dreyer, Refaelov; Azumu, Slimani. Allenatore: Riemer

Dove vedere la partita in tv e streaming

Il match AZ Alkmaar – Anderlecht verrá trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251 tramite Diretta Gol Europa e Conference League. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su DAZN e Now TV, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche Sky Go.

Orario: 21:00