Arbitri della 28° giornata del campionato Primavera 1 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata del campionato Primavera 1 2022/2023 in programma dal 21 aprile al 3 maggio

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Primavera 1 2022/23 in programma da sabato 22 aprile a mercoledì 3 maggio 2023. Sono tre gli anticipi di questo nuovo turno del Campionato Primavera 1 alle ore 14 il Cesena ospita la Fiorentina sotto la direzione di Fabrizio Ramondino di Palermo. Alle 16 invece per il big match tra Roma e Frosinone è stato designato Valerio Crezzini di Siena. Completa la giornata la suggestiva sfida tra Inter e Juventus, arbitra Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Tra le partite di domenica ricordiamo alle 11 Torino-Lecce che sarà arbitrata da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco mentre lunedì Empoli-Sassuolo delle 17 è stata affidata alla direzione di Stefano Nicolini di Brescia. Si gioca invece il 3 maggio alle 16.30 Atalanta-Milan con designazione ancora da ufficializzare.

PRIMAVERA 1 – DESIGNAZIONI 28ª GIORNATA 2022/2023