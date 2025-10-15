Le designati degli arbitri per la 7ª giornata di Serie A 2025/2026: Massa dirige Roma-Inter, Marinelli per Milan-Fiorentina

ROMA – Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A Enilive 2025/2026 riparte con la 7ª giornata, in programma da sabato 18 a lunedì 20 ottobre. Il weekend si preannuncia ricco di sfide ad alta intensità, con diversi incroci di vertice e match dal forte impatto tecnico e mediatico. Come di consueto, l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali, con arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR assegnati a ciascun incontro.

Il big match dell’Olimpico tra Roma e Inter sarà diretto da Davide Massa, fischietto esperto e internazionale, già protagonista in diverse sfide di cartello. Curiosamente, proprio Massa aveva arbitrato un acceso Roma-Inter nella stagione precedente, conclusosi con polemiche per alcune decisioni al limite. Al VAR ci sarà Meraviglia, chiamato a supportare una gara che si preannuncia intensa e decisiva per la zona alta della classifica.

Tra le altre sfide di rilievo, Milan-Fiorentina sarà affidata a Livio Marinelli, arbitro in crescita che ha già diretto i rossoneri in tre occasioni, con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Al VAR ci sarà Abisso, spesso protagonista in gare ad alto ritmo. Atalanta-Lazio, altro incrocio da zona Europa, sarà diretto da Giuseppe Collu, arbitro giovane ma già rodato in Serie A, con Gariglio al VAR.

Interessante anche la scelta di Matteo Marcenaro per Torino-Napoli, sfida che lo ha già visto protagonista nella scorsa stagione, quando fu elogiato per la gestione dei cartellini e del gioco fisico. A supportarlo al VAR ci sarà Doveri, uno dei più esperti nel ruolo.

Le designazioni ufficiali:

Lecce – Sassuolo (Sabato 18/10 h. 15.00)

Arbitro: Crezzini (Costanzo – Passeri)

IV: Sacchi J.L. – VAR: Mazzoleni – AVAR: Ghersini

Pisa – Hellas Verona (Sabato 18/10 h. 15.00)

Arbitro: Guida (Peretti – Perrotti)

IV: Allegretta – VAR: Di Paolo – AVAR: Paterna

Torino – Napoli (Sabato 18/10 h. 18.00)

Arbitro: Marcenaro (Scatragli – Ceccon)

IV: Tremolada – VAR: Doveri – AVAR: Maggioni

Roma – Inter (Sabato 18/10 h. 20.45)

Arbitro: Massa (Meli – Cecconi)

IV: Feliciani – VAR: Meraviglia – AVAR: Abisso

Como – Juventus (Domenica 19/10 h. 12.30)

Arbitro: Ayroldi (Di Gioia – Cavallina)

IV: Zufferli – VAR: Maresca – AVAR: La Penna

Cagliari – Bologna (Domenica 19/10 h. 15.00)

Arbitro: Marchetti (Di Monte – Belsanti)

IV: Turrini – VAR: Ghersini – AVAR: Doveri

Genoa – Parma (Domenica 19/10 h. 15.00)

Arbitro: Sozza (Dei Giudici – Mokhtar)

IV: Pairetto – VAR: Marini – AVAR: Prontera

Atalanta – Lazio (Domenica 19/10 h. 18.00)

Arbitro: Collu (Rossi L. – Politi)

IV: Colombo – VAR: Gariglio – AVAR: Meraviglia

Milan – Fiorentina (Domenica 19/10 h. 20.45)

Arbitro: Marinelli (Mondin – Bahri)

IV: Arena – VAR: Abisso – AVAR: Di Paolo

Cremonese – Udinese (Lunedì 20/10 h. 20.45)

Arbitro: Fabbri (Barone – Biffi)

IV: Zanotti – VAR: La Penna – AVAR: Marininisi