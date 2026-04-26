Arezzo-Torres: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Arezzo-Torres di Domenica 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

AREZZO – Domenica 26 aprile, alle ore 17:30, allo stadio “Comunale” di Arezzo, andrà in scena Arezzo-Torres, match valido per la trentasettesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone B.

L’Arezzo si presenta con numeri che parlano da soli: primo posto dopo trentacinque giornate, ventitré vittorie, otto pareggi, quattro sconfitte, sessantuno gol segnati e appena ventitré subiti. Una differenza reti che racconta solidità e ambizione, un totale di 77 punti che fotografa una stagione vissuta sempre nelle zone alte. In casa il passo è stato quasi da corazzata, undici successi su diciassette partite e un rendimento costante, confermato dal 4-1 rifilato al Pineto nell’ultimo turno.

La Torres, invece, arriva in Toscana con un bagaglio più pesante. Sedicesimo posto, 36 punti, sei vittorie, diciotto pareggi, undici sconfitte, trentuno gol fatti e quarantadue subiti. In trasferta il cammino è stato prudente, spesso bloccato, con tre vittorie e nove pareggi che hanno tenuto la squadra di Greco a galla. L’ultimo 0-0 contro il Gubbio ha dato un punto utile, ma non sufficiente per sentirsi al sicuro.

La gara sarà diretta da Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, con Elia Tini Brunozzi ed Emanuele Spagnolo come assistenti, Francesco D’Eusanio come quarto ufficiale e Andrea Cecchi come operatore FVS.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI AREZZO-TORRES]

La presentazione del match

COME ARRIVA L’AREZZO – Bucchi riparte dal suo 4-3-3 che ha dato equilibrio e profondità per tutta la stagione. L’Arezzo dovrebbe presentarsi con Venturi in porta, una linea difensiva composta da De Col, Coppolaro, Chiosa e Righetti, un centrocampo formato da Ionita, Mawuli e Iaccarino e un tridente offensivo con Arena a destra, Cianci al centro e Tavernelli sul lato opposto.

COME ARRIVA LA TORRES – Greco dovrebbe confermare il 3-4-1-2. La Torres dovrebbe rispondere con Zaccagno tra i pali, un terzetto difensivo con Zanandrea, Antonelli e Baldi, una linea a quattro con Zambataro, Mastinu, Giorico e Sala, Di Stefano alle spalle della coppia d’attacco formata da Zecca e Sorrentino.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Coppolaro, Chiosa, Righetti; Ionita, Mawuli, Iaccarino; Arena, Cianci, Tavernelli. Allenatore: Bucchi

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Zanandrea, Antonelli, Baldi; Zambataro, Mastinu, Giorico, Sala; Di Stefano; Zecca, Sorrentino. Allenatore: Greco

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Arezzo-Torres, valida per la trentasettesima giornata di Serie C, girone B, sarà trasmessa su SkySport (canale 251 satellite) in diretta televisiva e in streaming su Now TV.