Torino-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Torino-Inter di Domenica 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

TORINO – Domenica 26 aprile, alle ore 18, alllo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino-Inter, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

L’Inter, reduce dalla conquista della finale di Coppa Italia, torna in campo con la consapevolezza di chi guarda tutti dall’alto e sente il profumo del traguardo. I nerazzurri arrivano alla sfida con nove punti di vantaggio sul Napoli, che ha battuto la Cremonese nell’anticipo del venerdì, e con una condizione mentale e tecnica che sembra aver ritrovato brillantezza proprio nel momento decisivo della stagione. La squadra di Chivu ha infatti piazzato uno sprint notevole dopo la sosta per le nazionali: tre vittorie consecutive, almeno tre gol segnati in ognuna, dodici reti complessive e la conferma di avere il miglior attacco della Serie A con 78 gol. Una macchina che produce gioco, verticalità, soluzioni da fuori area e una varietà di marcatori che nessun’altra squadra del campionato può vantare.

Dall’altra parte c’è un Torino che ha cambiato pelle. L’arrivo di Roberto D’Aversa ha rimesso ordine, compattezza e soprattutto fiducia in un gruppo che aveva vissuto mesi complicati. I granata non perdono da tre partite consecutive e hanno ritrovato solidità soprattutto in casa, dove con il nuovo allenatore hanno ottenuto tre vittorie su tre. La classifica dice dodicesimo posto con 40 punti, 37 gol fatti e 54 subiti, numeri che raccontano una squadra ancora imperfetta ma finalmente viva, capace di reagire e di ritrovare un’identità.

Il confronto diretto, però, parla nerazzurro. Sono 163 i precedenti in Serie A, con l’Inter imbattuta in 127 occasioni: 77 vittorie, 50 pareggi e 36 successi granata. In questa stagione, le due squadre si sono già affrontate due volte e l’Inter ha vinto entrambe le sfide: il 5‑0 di San Siro nella prima giornata e il 2‑1 nei quarti di Coppa Italia allo U‑Power Stadium di Monza, firmato Bonny e Diouf.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO-INTER]

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO-INTER Domenica 26 aprile dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

Chivu alla vigilia

Chivu, alla vigilia, ha spiegato che per ottenere il risultato servirà il solito atteggiamento: la capacità di leggere i momenti della gara, di restare dominanti quando necessario e di riconoscere gli snodi decisivi di una partita. Ha sottolineato che la squadra deve abituarsi a gestire ogni fase del gioco con maturità, perché è lì che si costruiscono le vittorie.

Riguardo al clima nello spogliatoio, ha raccontato che il gruppo sta vivendo questo momento con serenità e consapevolezza. Ha ricordato quanto lavoro sia stato fatto per arrivare fin qui e quanto la squadra sappia che mancano ancora partite e punti per avvicinarsi a uno degli obiettivi stagionali, definito come uno dei sogni condivisi da tutti.

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, con Bindoni e Tegoni come assistenti, Crezzini quarto uomo, Mazzoleni al VAR e Paganessi all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL TORINO – Nel Torino di D’Aversa dovrebbe esserci Paleari tra i pali, protetto da una linea a tre formata da Coco, Ismajli ed Ebosse. Sulle fasce spazio alla corsa di Pedersen a destra e alla spinta di Obrador a sinistra, mentre in mezzo dovrebbero esserci Casadei e Gineitis. Sulla trequarti agirà Vlasic mentre davanti la coppia d’attacco sarà formata da Simeone e Adams. Nessuno squalificato per i granata, che però devono rinunciare ad Aboukhlal e Zapata.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Chivu risponde con Sommer in porta e un terzetto difensivo composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni Dumfries e Dimarco mentre in mezzo toccherà a Barella, Calhanoglu e Susic.In attacco, con Lautaro indisponibile, spazio a Thuram affiancato da Esposito

Probabili formazioni di Torino-Inter

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Susic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: