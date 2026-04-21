Inter-Como: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Como di Martedì 21 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Martedì 21 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter-Como, semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026.

Indice:

Inter e Como si ritrovano faccia a faccia 49 giorni dopo lo 0-0 del Sinigaglia, per una semifinale di ritorno che vale un biglietto per l’Olimpico, dove il 13 maggio andrà in scena la finalissima. Dall’altra parte del tabellone attendono Atalanta e Lazio, impegnate nella loro semifinale il 22 aprile. A differenza dei turni precedenti, in caso di parità al 90’ si andrà ai tempi supplementari, prima dell’eventuale lotteria dei rigori. La storia della sfida parla chiaro: dieci precedenti in Coppa Italia, con sei vittorie nerazzurre e quattro pareggi. Il Como, dunque, non ha mai battuto l’Inter nella competizione, ma arriva a Milano con la consapevolezza di aver già messo in difficoltà la squadra di Inzaghi all’andata.

Mentre l’Inter, dopo la vittoria contro il cagliarim si sta avvviando a gonfie vele verso la conquista del suo ventunesimo Scudetto, il momento dei lariani, non è dei più semplici. La squadra di Fabregas non vince dal 5-0 al Pisa, e nelle ultime tre giornate ha raccolto un pareggio (0-0 con l’Udinese) e due sconfitte pesanti: il 3-4 interno proprio contro l’Inter, dopo essere stata avanti di due gol, e il 3-1 di Sassuolo nell’ultimo turno.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER-COMO]

RISULTATO IN DIRETTA: INTER-COMO Martedì 21 aprile dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno, con Berti e Cecconi come assistenti. Marcenaro sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Doveri, assistito da La Penna all’AVAR.

Presentazione del match

L’Inter arriva alla semifinale dopo aver battuto 5-1 il Venezia negli ottavi e 2-1 il Torino nei quarti. In campionato viene dal successo contro il Genoa ed é prima con dieci punti di vantaggio sul Milan, la sua diretta inseguitrice.

La formazione di Cesc Fàbregas ha conquistato gli ottavi superando al Sinigallia prima il Sudtirol (3-1), poi il Sassuolo (3-0) e infine la Fiorentina (1-3). Ai quarti, a febbraio, è arrivata la vittoria più sofferta: 8-7 ai rigori contro il Napoli dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, con Baturina a segno. Un percorso che ha dato fiducia e consapevolezza a un gruppo che non vuole fermarsi proprio ora.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Chivu dovrebbe presentarsi con un modulo 3-5-2: Sommer tra i pali, difesa a tre con Akanji, Acerbi e Bisseck, mentre sulle fasce dovrebbero agire Dumfries e Dimarco. In mezzo spazio alla regia di Calhanoglu, affiancato da Barella e Zielinski. In attacco confermata la coppia composta da Thuram e Pio Esposito.

COME ARRIVA IL COMO – Il Como di Fabregas risponde con un 4-2-3-1 più elastico che rigido: Butez in porta, linea difensiva formata da Van der Brempt, Ramon, Kempf e Valle. In mediana agiranno Da Cunha e Perrone, mentre sulla trequarti si muoveranno Diao, Paz e Baturina a supporto dell’unica punta Douvikas.

Probabili formazioni di Inter-Como

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. Allenatore: Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetinfinity.mediaset.it/