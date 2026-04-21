Subbuteo, impresa di Marco Perotti: il ternano entra nella Top 10 del ranking FISCT Lazio

Marco Perotti nella Top 10 FISCT Lazio: dopo il successo al Waspa e il Gran Prix, il ternano vola al 5º posto del ranking regionale

Marco Perotti continua a brillare nel panorama del Subbuteo tradizionale. Il giocatore ternano, tesserato FISCT con il Taranto, ha conquistato un nuovo traguardo entrando nella Top Ten del ranking FISCT Lazio, una delle regioni più competitive d’Italia.

Il percorso che lo ha portato al prestigioso risultato è iniziato il 12 aprile 2026, quando Perotti ha vinto il torneo Waspa di Subbuteo tradizionale disputato a Grottaferrata, in provincia di Roma. Un successo che ha dato slancio alla sua partecipazione al Gran Prix Lazio, andato in scena domenica 19 aprile nella Capitale, presso il Centro Sportivo in Miniatura della Balduina e organizzato dal club Black Rose Roma.

Nel tabellone Master, Perotti ha raggiunto i quarti di finale, sfiorando l’accesso alla semifinale. Un piazzamento di valore che gli ha permesso di salire a 633 punti, posizionandosi al 5º posto su 108 giocatori nel ranking regionale del Subbuteo classico. Un risultato ancora più significativo se si considera il livello degli avversari presenti nel circuito laziale, che include campioni italiani e iridati della disciplina.

Il ternano guida inoltre il ranking dei fuori regione, dove occupa il primo posto con un margine di 97 punti sul diretto inseguitore. Un dominio che conferma la costanza e la crescita del giocatore umbro.

«Dopo tanto allenamento sono riuscito a raggiungere posizioni importanti nel circuito regionale della FISCT Lazio» ha commentato Perotti. «Impegno, umiltà e lavoro sul panno verde stanno dando i loro frutti. Voglio continuare a migliorare, ma per ora sono molto soddisfatto del percorso fatto».

Non solo Subbuteo tradizionale: nella disciplina del calcio tavolo, Perotti occupa attualmente l’11ª posizione nel ranking FISCT Lazio con 69 punti.

Il prossimo appuntamento è già fissato: il ternano sarà protagonista alla Coppa Primavera FISCT Lazio di Subbuteo Classico, in programma a Roma domenica 3 maggio 2026. Le competizioni sono organizzate dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo – Sezione Lazio, in collaborazione con il settore nazionale Subbuteo di OPES Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.