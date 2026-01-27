Fiorentina-Como: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fiorentina-Como di Martedì 27 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la gara di Coppa Italia

FIRENZE – Martedì 27 gennaio, alle ore 21. allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina-Como, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026.

La Fiorentina apre il suo cammino in Coppa Italia in un momento delicato della stagione e a pochi giorni dalla sconfitta per 1-2 contro il Cagliari che ha interrotto una serie di quattro risultati utili consecutivi. Dopo lo 0-1 di Parma alla vigilia di Natale, i viola avevano iniziato il 2026 con l’1-0 sulla Cremonese, proseguendo con due pareggi di prestigio ( 2-2 all’Olimpico contro la Lazio e 1-1 con il Milan) prima del successo per 2-1 a Bologna. Un percorso che sembrava aver ridato slancio alla squadra, poi frenata dal recente passo falso.

Il Como arriva invece al Franchi con un entusiasmo ben diverso. La formazione di Cesc Fàbregas ha conquistato gli ottavi superando al Sinigallia prima il Sudtirol (3-1) e poi il Sassuolo (3-0), ma soprattutto si presenta a Firenze sospinta dal clamoroso 6-0 rifilato al Torino. L’unica sconfitta dell’ultimo mese, l’1-3 contro il Milan, è stata subito riscattata con un convincente 3-0 sul campo della Lazio. Un ruolino che conferma la solidità dei lariani, attualmente sesti in Serie A e a sole due lunghezze dalla Juventus.

Convocati Como

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito

Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt

Centrocampisti: Cqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha

Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Pisati

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Trinchieri e dal quarto uomo Arena. Al Var ci sarà Camplone, mentre l’Avar sarà Fourneau.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Vanoli sembra orientato a confermare il 4-1-4-1, con De Gea tra i pali e una linea difensiva composta da Fortini, Comuzzo, Pongračić e Ranieri. Davanti alla retroguardia agirà Nicolussi Caviglia. Sulla linea dei quattro trequartisti spazio a Jack Harrison, Brescianini, Mandragora e Gudmundsson, con Piccoli riferimento avanzato incaricato di guidare l’attacco viola.

COME ARRIVA IL COMO – Il Como di Fàbregas dovrebbe rispondere con il consueto 4-2-3-1. In porta ci sarà Butez, protetto da una difesa formata da Smolčić, Jacobo Ramon, Kempf e Alberto Moreno. In mezzo al campo la coppia Caqueret–Perrone. Sulla trequarti agiranno Jesus Rodriguez, Nico Paz e Kühn, pronti a supportare l’unica punta Douvikas.

Probabili formazioni di Fiorentina-Como

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Nicolussi Caviglia; Jack Harrison, Brescianini, Mandragora, A. Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret, Perrone; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Kuhn; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia 1 in quanto Mediaset detiene i diritti della competizione. In steraming su Spormediaset e Mediaset Infinity,