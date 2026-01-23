Como-Torino: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Como-Torino di Sabato 24 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

COMO – Sabato 24 gennaio, alle ore 15, allo Stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como andrà in scena Como-Torino, anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Como é ripartito con forza dopo il pesante 3-1 incassato in casa contro il Milan, unico passo falso nelle ultime sei uscite (quattro vittorie e un pareggio). La squadra di Cesc Fàbregas ha reagito nel modo migliore, imponendosi con un netto 3-0 sul campo della Lazio e confermando la solidità che sta caratterizzando questo periodo. Ttutti e quattro i successi recenti sono infatti arrivati mantenendo la porta inviolata. I lariani occupano il sesto posto con 37 punti, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, con 31 gol segnati e appena 16 subiti.

Situazione opposta per il Torino, che si presenta all’appuntamento in un momento complicato. I granata hanno infatti rimediato tre sconfitte consecutive in campionato, l’ultima per 2-0 contro la Roma, squadra che avevano eliminato pochi giorni prima in Coppa Italia. La striscia negativa ha fatto scivolare la formazione di Marco Baroni al quattordicesimo posto, anche se il margine di sei punti sulla zona retrocessione evita, per ora, allarmi eccessivi. La squadra conta 23 punti frutto di sei successi, cinque pareggi e dieci ko, con 21 reti realizzate e 34 incassate.

Cronaca con tabellino

Sabato 23 gennaio dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

La sfida del Sinigaglia sarà diretta da Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Gli assistenti designati sono Meli e Alassio, mentre il quarto ufficiale sarà Galipò. Al VAR opererà Paterna, coadiuvato all’AVAR da Doveri.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL COMO – Il Como di Cesc Fàbregas dovrebbe confermare il suo ormai consolidato 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Butez, protetto dalla linea difensiva composta da Smolčić, Ramon, Diego Carlos e Valle. In mezzo al campo agirà la coppia formata da Perrone e Da Cunha. Sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Douvikas, dovrebbero muoversi Rodriguez, Nico Paz e Baturina. Restano indisponibili Addai, Diao, Goldaniga e Morata.

COME ARRIVA IL TORINO – Il Torino di Marco Baroni si prepara a scendere in campo con il 3-4-1-2. In porta ci sarà Paleari, con Tameze, Ismajli e Coco a comporre il terzetto difensivo. Sugli esterni agiranno Lazaro e Pedersen, mentre la cerniera centrale sarà affidata a Casadei e Ilkhan. Sulla trequarti dovrebbe esserci Vlasic, incaricato di supportare la coppia d’attacco formata da Zapata e Adams. La lista degli indisponibili è lunga: fuori Aboukhlal, Gineitis, Ilic, Masina e Schuurs.

Probabili formazioni di Como-Torino

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Pedersen; Vlasic; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: