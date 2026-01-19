Lazio-Como 0-3: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Como di lunedì 19 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

ROMA – Lunedì 19 gennaio, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Como, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Indice

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-COMO]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-COMO 0-3 (2'T) SECONDO TEMPO 30' duro intervento di Posch su Zaccagni, giallo per lui 30' sugli sviluppi dell'angolo non ci arriva per un soffio di testa Posch 29' lascia il campo Baturina per Vojvoda 28' verticalizzazione di Paz per Da Cunha che sterza in area ma Provedel mura il tentativo ma c'è angolo 20' in campo Sergi Roberto per Caqueret 20' guizzo di Noslin che calcia con il destro a lato 19' dentro Lazzari per Pellegrini 16' gara in controllo per il Como forte anche del terzo gol che pesa come un macigno 13' fallo di frustrazione di Pellegrini su Baturina, giallo per lui 8' Rovella, Isaksen e Noslin per Cataldi, Ratkov e Cancellieri 4' Paz! 3-0 Como! Su cross basso di Valle, tacco intelligente per il compagno, interno piede dal limite dell'area, piazzato a mezz'altezza di estrema precisione e nulla da fare per Provedel si riparte con il secondo tempo e primo possesso palla per il Como una novità per questo secondo tempo con Posch per Smolcic PRIMO TEMPO 49' si chiude il primo tempo con il doppio vantaggio Como grazie a Baturina e Paz con quest'ultimo che ha anche fallito un rigore. Ci fermiamo qualche istante 46' fallo in attacco di Ratkov su Ramon, primo tempo difficile per la Lazio 44' 4 minuti di recupero 42' nervosismo in casa Lazio, giallo a Cataldi per proteste. Diffidato salterà la trasferta di Lecce 41' fallo di Romagnoli su Baturina, giallo per lui 30' c'è del VAR per un potenziale rigore, potenziale fallo di Taylor su Caqueret. Rigore per il Como! Dal dischetto Paz calcia forte ma Provedel para tuffandosi sulla sua sinistra e difesa lesta ad allontanare da un potenziale tap in! 24' raddoppio del Como con Paz! 22' pochi istanti e Smolcic commette fallo su Zaccagni e giallo inevitabile anche per lui 21' primo giallo del match per Zaccagni, intervento imprudente su Smolcic 20' ottimo intervento con i piedi Butez su rilancio i profondità della Lazio verso Cancellieri che si allunga il pallone 17' conclusione di Zaccagni respinta da Perrone 13' traversone insidioso dalla sinistra con Valle che svirgola mandando fuori giri Cancellieri in agguato 8' prova a organizzarsi la Lazio che va in gestione palla 2' Como in vantaggio! Baturina! Lancio per Valle, sponda per il compagno e conclusione dal limite alle spalle di Provedel con leggera deviazione di Romagnoli si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Lazio le squadre fanno il loro ingresso in campo Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Lazio-Como. Dalle ore 20:45 seguiremo il posticipo di Serie A. TABELLINO LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (dal 19' st Lazzari); Belahyane, Cataldi (dall'8' st Rovella), Taylor; Cancellieri (dall'8' st Noslin), Ratkov (dall'8' st Isaksen), Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Noslin. Allenatore: Sarri. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret (dal 20' st Roberto), Perrone; Nico Paz, Da Cunha, Rodriguez; Baturina. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Roberto, Douvikas, Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas. Reti: al 2' pt Baturina, al 24' pt Paz, al 4' st Paz Ammonizioni: Zaccagni, Smolcic, Romagnoli, Cataldi, Pellegrini, Posch Recupero: 4' pt NOTA: al 32' pt Provedel respinge un rigore di Paz causato da Taylor

Le formazioni ufficiali di Lazio-Como

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Noslin. Allenatore: Sarri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Perrone; Nico Paz, Da Cunha, Rodriguez; Baturina. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Roberto, Douvikas, Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas.

L’arbitro

Sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna dirigere Lazio-Como, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 20:45. Diciotto i precedenti con la Lazio per il direttore di gara: undici vittorie, due pareggi e Cinque sconfitte. Due, invece, gli incroci con il Como, entrambi pareggi.

I precedenti tra Lazio e Como

I precedenti tra Lazio e Como sono in totale 30: i biancocelesti hanno conquistato 14 vittorie, mentre i lombardi si sono imposti in 6 occasioni. Nell’ultimo precedente, giocato alla prima giornata, il Como si è imposto per due reti a zero con le reti di Douvikas e Nico Paz

Presentazione del match

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dalla vittoria arrivata sul campo del Verona per una rete a zero con l’autogol di Nelsson che ha condannato gli scaligeri. La squadra di Sarri occupa il nono posto in classifica con 28 punti frutto di setti vittorie, sette pareggi e sei sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Como di Cesc Fabregas che nel recupero della giornata non giocata a causa della Supercoppa Italiana, ha perso in casa contro il Milan per 3-1 dopo essere andati in vataggio nel primo tempo con Kempf. I lariani sono sesti con 34 punti a fronte di nove vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. La gara sarà affidata all sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna coadiuvato da Perrotti e Cavallina, il quarto uomo sarà Feliciani, mentre al VAR andranno Maggioni e Maresca.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo a tre sarà composto da Cataldi in cabina di regia con Belahyane e Taylor come mezzali. Il tridente offensivo vedrà larghi Cancellieri e Zaccagni con Noslin riferimento centrale.

QUI COMO – Gli ospiti guidati da Cesc Fabregas si schiereranno con il 4-2-3-1. Tra i pali andrà Butez, mentre la difesa sarà formata da Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos e Moreno. Davanti alla linea arretrata si posizioneranno Perrone e Da Cunha con Vojvoda, Nico Paz e Rodriguez che stazioneranno sulla trequarti dietro a Douvikas.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni Allenatore: Maurizio Sarri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Como valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Como in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.