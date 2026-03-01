Correggese da battaglia: 2-0 al Sasso Marconi e sorpasso salvezza al “Carbonchi”

Correggese cinica e determinata: Formato e Taparelli firmano il 2-0 sul Sasso Marconi in uno scontro diretto decisivo per la salvezza

La Correggese espugna il “Carbonchi” con un 2-0 autoritario e si prende tre punti che valgono oro nella lotta per restare in categoria. In una sfida diretta ad altissima tensione, i biancorossi mostrano compattezza, carattere e lucidità nei momenti chiave, superando un Sasso Marconi generoso ma poco incisivo.

Cronaca della partita

L’avvio è teso, con entrambe le squadre consapevoli del peso specifico della gara. Il Sasso Marconi prova a costruire dal basso, ma la Correggese è aggressiva e ordinata. Al 20’ arriva il primo episodio decisivo: Formato sfrutta un varco centrale e batte Celeste con freddezza, firmando lo 0-1 e la sua prima rete ufficiale in maglia biancorossa.

Il gol scuote i padroni di casa, che provano a reagire con qualche iniziativa di Leonardi e Ghebreselassie, ma la difesa ospite tiene senza affanni. La Correggese chiude il primo tempo con personalità, mostrando una solidità che non si vedeva da settimane.

Nella ripresa il Sasso Marconi prova ad alzare il baricentro, ma la Correggese resta compatta e colpisce al momento giusto. Al 10’ st Taparelli trova un gol spettacolare: controllo, sterzata e conclusione precisa che vale lo 0-2 e manda in estasi la panchina biancorossa.

Il Sasso Marconi tenta il tutto per tutto, inserendo forze fresche, ma la gara si complica ulteriormente nei minuti finali con l’espulsione di Ferraresi per fallo di gioco. Gli ospiti gestiscono con ordine e portano a casa una vittoria fondamentale.

Tabellino

SASSO MARCONI: Celeste; Barattini, Gobbo (34’ st Prasso), Cinquegrana, Tarozzi, Montanaro (17’ st Gamberini), Matta, Galassi (34’ st Pirazzoli), Leonardi, Geroni (17’ st Marra), Ghebreselassie (17’ st Armaroli). A disposizione: Albieri, Prasso, Gamberini, Bonfiglioli, Marra, Merighi, Armaroli, Pirazzoli, Zanini. Allenatore: Farneti.

CORREGGESE: Narduzzo; Ghizzardi (1’ st Motti), Marino, Giorgini (35’ st Toccaceli), Ferraresi, Manuzzi (30’ st Squarzoni), Errichiello, Galli, Formato, Saccà (35’ st Panizzi), Taparelli (47’ st Toure). A disposizione: Mantini, Ben Driss, Panizzi, Toure, Squarzoni, Toccaceli, Berni, Motti, Lucatti. Allenatore: Marchini.

Reti: 20’ pt Formato, 10’ st Taparelli.

Ammonizioni: Montanaro (S), Ghizzardi, Formato, Galli, Motti, Giorgini (C).

Espulsi: Ferraresi (C).