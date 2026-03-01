Roma-Juventus 3-3: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Roma-Juventus di Domenica 1 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 1 marzo 2026, lo Stadio Olimpico ospiterà la partita Roma-Juventus, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45.

La Roma arriva allo scontro diretto dell’Olimpico forte del 3-0 rifilato alla Cremonese e di un quarto posto consolidato a quota 50 punti, frutto di sedici vittorie, due pareggi e otto sconfitte. La squadra di Gasperini ha realizzato 34 gol subendone appena 16, numeri che confermano solidità e continuità. Nelle ultime cinque gare i giallorossi hanno raccolto otto punti, mantenendo il passo delle rivali nella corsa Champions.

La Juventus si presenta invece dopo l’eliminazione in Champions League e il ko contro il Como, una battuta d’arresto che ha lasciato scorie e interrogativi. I bianconeri sono sesti con 46 punti, tredici vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, con 43 reti segnate e 25 incassate. Nelle ultime cinque partite la squadra ha messo insieme sette punti, un rendimento altalenante che rende la sfida dell’Olimpico ancora più pesante in chiave classifica. All’andata, lo scorso 20 dicembre, la Juventus si impose 2-1.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ROMA-JUVENTUS]

RISULTATO FINALE: ROMA-JUVENTUS 3-3 SECONDO TEMPO 49' è finito il palpitante big match di giornata tra Roma e Juventus, 3-3! Giallorossi beffati dopo essersi portato sul 3-1 subiscono due reti nel quarto d'ora finale co Boga e Gatti. Grazie per l'attenzione e appuntamenti ai prossimi live 48' Gatti!! Pareggio della Juventus! Punizione dalla destra di Zhegrova, spizzata di McKennie su Ndicka e il difensore più lesto di tutti a infilare Svilar 45' concessi 4 minuti di recupero 45' dentro Zaragoza per Pellegrini 43' dentro Gatti per Bremer e Openda per Cambiaso 41' traversone velenoso di Boga, sulla traiettoria Ndicka di testa e palla in angolo 38' pressing falloso di Miretti su Pellegrini a centrocampo 33' Boga! La Juventus accorcia su traversone dalla destra, tocco di Celik sui piedi dell'attaccante freddo nel colpire da due passi! 29' in campo Ghilardi per El Aynaoui per Rensch e Cristante 27' dentro Zhegrova per Conceiçao e Miretti per Thuram 26' spunto di Boga ma il giocatore si porta il pallone sul fondo 24' tentativo centrale di Koopmeiners smorzata da Kone e pallone docile tra i guantoni di Svilar 20' Malen!!! 3-1 Roma! Verticalizzazione di Kone per l'attaccante e tocco con la scavino in area a superare Perin in uscita 17' dentro Boga per David 16' tentativo in sforbiciata per Malen ma colpisce alto 15' scambio in area tra Yildiz e McKennie non andato a buon fine e azione sfumata 12' intervento di Rensch su Yildiz, punizione Juve 9' Ndicka! La Roma torna in vantaggio! Cross dal fondo di Pellegrini e stoccata vincente del difensore con il mancino a freddare Perin sulla sua sinistra 7' diagonale radente di Yildiz dal limite dell'area e traiettoria un paio di metri a lato 2' pareggio della Juventus con Conceiçao! Sponda di Bremer per la stoccata con il mancino e palla sotto l'incrocio dei pali alla destra di Svilar muove il primo pallone la Roma, nessun cambio nell'intervallo squadre in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo all'Olimpico, avanti la Roma 1-0 grazie alla rete di Wesley al 40' minuto. Ci prendiamo una piccola pausa 45' assegnato un minuto di recupero 44' scivola Yildiz ai 25 metri, raggiunge la sfera David ma alza la mira 40' Wesley! Roma in vantaggio. Palla recuperata alta da Pisilli, palla al compagno che calcia a giro e palla sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Perin 38' angolo Roma dalla sinistra con Pellegrini, colpo di testa di Malen a lato forse un pò condizionato dalla presenza di Pisilli che ha staccato con uli 36' cross dal fondo di Rensch per il colpo di testa sul primo palo di Cristante alto 33' pennellata di Kalulu per McKennie ma colpo di testa di poco a lato! 32' conclusione di Conceiçao in area murata da Cristante 27' ripartenza Juve, fallo di Wesley su McKennie e giallo pesante perchè era diffidato 24' sponda aerea di Mancini per Malen e conclusione ravvicinata respinta con la faccia da Perin in angolo! Sul corner Roma palla rimessa dentro con Malen ad accontentarsi di una rimessa laterale 22' su errore di Cristante può avanzare Yildiz ma in area non dosa bene il passaggio per David e l'azione sfuma 12' occasione Juve con Yildiz che su palla in verticale di Thuram trova l'attaccante ma in area alza la mira! 11' tentativo dalla distanza di Conceiçao, palla che sorvola la traversa 7' ottima chiusura di Rensch in area, anche la Juve prova a mettere paura all'avversario 2' rinvio corto di Perin, ne approfitta la Roma al tiro con Pisilli respinto dal portiere quindi tap in errato di Pellegrini si parte! Primo possesso palla per la Juventus Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine, questa sera di scena Roma e Juventus. Ancora pochi minuti e commenteremo assieme la sfida. TABELLINO ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch (dal 29' st Ghilardi); Celik, Kone, Cristante (C) (dal 29' st El Aynaoui), Wesley; Pisilli, Pellegrini (dal 45' st Zaragoza); Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Angelino, Arena, Dybala, El Aynaoui, El Shaarawy, Ghilardi, Tsmikas, Vaz, Venturino, Zaragoza. Allenatore: Gasperini. JUVENTUS: Perin; Kalulu, Bremer (C) (dal 43' st Gatti), Kelly; McKennie, Thuram (dal 27' st Miretti), Koopmeiners Cambiaso (dal 43' st Openda); Conceicao (dal 27' st Zhegrova), Yildiz; David (dal 17' st Boga). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal. Allenatore: Spalletti. Reti: al 40' pt Wesley, al 2' st Conceiçao, al 9' st Ndicka, al 20' st Malen, al 33' st Boga, al 43' st Gatti Ammonizioni: Wesley Recupero: 1' pt, 4' st

Le formazioni ufficiali di Roma-Juventus

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Kone, Cristante (C), Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS: Perin; Kalulu, Bremer (C), Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Convocati

Roma

Portieri: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Juventus

1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal

Spalletti alla vigilia

Spalletti ha parlato di una settimana importante, segnata dall’eliminazione europea che ha lasciato sentimenti contrastanti. Ha spiegato che resta il dispiacere per il risultato, ma anche l’orgoglio per la prestazione, che ha confermato le convinzioni sulla forza del gruppo. Ha sottolineato che quella dell’Olimpico è una gara che conta, uno scontro diretto dal peso specifico elevato nonostante manchino ancora undici giornate. Ha ribadito che la squadra conosce le proprie qualità e può crescere in efficacia, sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. Ha ricordato come spesso la Juventus abbia imposto il proprio gioco senza però concretizzare abbastanza. Ha aggiunto che i miglioramenti individuali stanno rendendo il gruppo più solido e che la squadra è pronta a gestire pressione e aspettative.

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Simone Sozza di Seregno, con Costanzo e Lo Cicero come assistenti, Sacchi nel ruolo di quarto ufficiale, Di Bello al VAR e Di Paolo all’AVAR.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA ROMA – La Roma si prepara alla sfida con l’impianto ormai consolidato del 3-4-2-1. Davanti a Svilar, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Mancini, Ndicka e Ghilardi. Sulle fasce Celik e Wesley sono in vantaggio per presidiare le corsie, mentre in mezzo al campo Cristante e Koné formano la coppia chiamata a dare equilibrio e continuità alla manovra. Sulla trequarti, Zaragoza e Pellegrini agiranno alle spalle di Malen, riferimento offensivo scelto da Gasperini per guidare l’attacco. L’infermeria resta affollata: fuori Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy, Dybala e Soulé.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 disegnato da Spalletti. In porta spazio a Perin, protetto da una linea difensiva formata da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mezzo al campo Koopmeiners e Thuram compongono la cerniera centrale, chiamata a dare ordine e intensità. Sulla trequarti, Conceiçao, McKennie e Yildiz agiranno alle spalle di David, terminale offensivo designato. L’unico squalificato è Locatelli, mentre Holm e Vlahovic restano indisponibili.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: