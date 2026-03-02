Udinese-Fiorentina 3-0: i bianconeri dominano al Bluenergy Stadium

Diretta Udinese-Fiorentina di Lunedì 2 marzo 2026: nel primo tempo sblocca Kabasele, nella ripresa Davis su rigore e Buksa

UDINE – L’Udinese ritrova il successo dopo tre sconfitte consecutive e lo fa nel modo più convincente: 3‑0 alla Fiorentina, prestazione solida, intensa e senza sbavature. La squadra di Runjaic controlla il match dall’inizio alla fine, colpisce nei momenti chiave e non concede mai reali occasioni ai viola. Il Bluenergy Stadium festeggia un successo che vale il sorpasso su Parma e Lazio e riporta i bianconeri nella parte sinistra della classifica.

L’avvio è tutto bianconero. Dopo appena dieci minuti, su calcio d’angolo, Kabasele svetta più in alto di tutti e batte De Gea per l’1‑0. La Fiorentina prova a reagire ma crea poco: Mandragora ci prova due volte, prima su punizione e poi dal limite, senza trovare la porta.

Nel finale di tempo si accende Keinan Davis, che sfonda a destra e calcia di potenza, trovando la risposta di De Gea con i piedi. L’ultima occasione è ancora viola, con una punizione rasoterra di Mandragora che termina fuori. L’Udinese però dà sempre la sensazione di avere il controllo del match.

La ripresa si apre con qualche minuto di iniziativa viola, ma la prima vera occasione è ancora dell’Udinese: Davis resiste alla carica del difensore e costringe De Gea alla deviazione in angolo. L’inglese è indemoniato: pochi minuti dopo parte in progressione, serve Zaniolo, che calcia trovando la deviazione di un difensore.

Il raddoppio arriva al 18’ st: Davis si guadagna un rigore per fallo di Rugani e lo trasforma con freddezza. La Fiorentina prova a rientrare con un colpo di testa di Ndour e un tentativo di Piccoli, ma Okoye non corre rischi.

Nel finale l’Udinese torna a spingere: Zaniolo impegna ancora De Gea, poi al tramonto del match arriva il tris. Buksa, entrato al posto di Davis, scappa a Rugani e batte De Gea sul palo lontano per il definitivo 3‑0.

Tabellino

UDINESE: Okoye M., Kristensen T., Kabasele C., Bertola N. (dal 28′ st Mlacic B.), Ehizibue K., Piotrowski J. (dal 28′ st Zarraga O.), Karlstrom J., Ekkelenkamp J., Zemura J. (dal 28′ st Kamara H.), Zaniolo N. (dal 42′ st Miller L.), Davis K. (dal 23′ st Buksa A.). A disposizione: Arizala J., Bayo V., Buksa A., Camara A., Gueye I., Kamara H., Miller L., Mlacic B., Nunziante A., Padelli D., Sava R., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..

FIORENTINA: de Gea D., Pongracic M. (dal 1′ st Comuzzo P.), Rugani D., Ranieri L., Harrison J., Mandragora R. (dal 26′ st Fabbian G.), Fagioli N. (dal 42′ st Fazzini J.), Brescianini M. (dal 1′ st Ndour C.), Parisi F., Gudmundsson A., Kean M. (dal 26′ st Piccoli R.). A disposizione: Balbo L., Christensen O., Comuzzo P., Fabbian G., Fazzini J., Fortini N., Gosens R., Kouadio E., Leonardelli P., Ndour C., Piccoli R. Allenatore: Vanoli P..

Reti: al 10′ pt Kabasele C. (Udinese) , al 19′ st Davis K. (Udinese) , al 45’+4 st Buksa A. (Udinese) .

Ammonizioni: al 32′ pt Ehizibue K. (Udinese) al 28′ pt Pongracic M. (Fiorentina), al 32′ pt Parisi F. (Fiorentina), al 16′ st Rugani D. (Fiorentina), al 35′ st Ranieri L. (Fiorentina).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Convocati Fiorentina

De Gea, Christensen, Leonardelli; Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rugani; Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour; Gudmundsson, Kean, Piccoli.

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Luca Pairetto della sezione di Nichelino, che in questa stagione raggiunge la sua nona presenza in Serie A. Il suo profilo arbitrale porta con sé un bagaglio di precedenti significativo per entrambe le squadre: con l’Udinese ha incrociato il fischietto 14 volte, con un bilancio che parla di 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte per i friulani; con la Fiorentina i precedenti sono 11, più equilibrati, chiusi da 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Passeri e Mondin, mentre il ruolo di quarto ufficiale è affidato a Rapuano. In sala VAR opererà Paterna, con Doveri come AVAR

Presentazione del match

Lunedì 2 marzo, alle ore 20.45, alla BluEnergy Arena di Udine, andrà in scena Udinese-Fiorentina, Monday Night della ventisettesima giornata di Serie A 2025-2026.

L’Udinese, dodicesima con 32 punti, è reduce da tre sconfitte consecutive contro Lecce, Cremonese e Bologna, un filotto che ha rallentato la sua corsa e riaperto interrogativi sulla continuità della squadra friulana. I numeri raccontano una formazione capace di segnare (39 gol fatti) ma anche di concedere troppo (28 subiti), con un rendimento altalenante che ora cerca stabilità.

La Fiorentina, invece, sta provando a risalire la corrente. Sedicesima con 30 punti, con lo stesso numero di reti segnate dei friulani (39) ma più vulnerabile dietro (39 incassate), arriva dalla vittoria nel turno precedente contro il Pisa, un successo che ha dato ossigeno dopo settimane complicate. Resta però l’amarezza per l’eliminazione dalla Conference League, un colpo che pesa sul morale ma che potrebbe anche trasformarsi in motivazione per concentrarsi sul campionato.

COME ARRIVA L’UDINESE – I friulani si presentano con il consueto 3-5-1-1, Davanti a Okoye, la difesa è formata da Kristensen, Kabasele e Bertola, mentre sugli esterni la spinta è affidata a Ehizibue e Zemura. In mezzo, Karlström, Ekkelenkamp e Atta. Il faro offensivo è Zaniolo.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – La Fiorentina risponde con un 4-1-4-1. Davanti a De Gea, la linea difensiva è composta da Fortini, Pongračić, Ranieri e Parisi. In mediana, Fagioli agisce da perno unico, mentre i quattro trequartisti sono Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson.In attacco il solo Kean. Indisponibile Lamptey, squalificato Dodò.

Probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ekkelenkamp, Ehizibue, Karlstrom, Zemura, Atta; Zaniolo; Buksa. Allenatore: Runjaic

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli

Dove vedere la partita in TV e streaming

