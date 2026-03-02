Pagelle 27° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 27° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si è aperta venerdì con l’1-1 tra Parma e Cagliari, una gara intensa decisa dalle reti di Oristanio e Folorunsho, arrivate a distanza ravvicinata in un botta e risposta che ha fotografato bene l’equilibrio del match.

Il sabato ha visto il Como imporsi con autorità sul Lecce per 3-1, confermando la solidità della squadra lariana. A Verona, il Napoli ha strappato un prezioso 2-1 in pieno recupero grazie al gol decisivo di Lukaku, che ha ribaltato una partita complicata. Nella sfida serale, l’Inter ha superato il Genoa per 2-0, con le firme di Dimarco e Calhanoglu (dal dischetto), mantenendo il passo nelle zone alte della classifica.

La domenica si è aperta con il successo esterno del Milan, che ha battuto la Cremonese per 2-0 grazie alle reti di Pavlovic e Leao, in una gara controllata con maturità dai rossoneri.

Alle 15 il Sassuolo ha superato l’Atalanta per 2-1: vantaggio firmato Koné, raddoppio di Thorstvedt nella ripresa e gol bergamasco di Musah nel finale, insufficiente per riaprire il match. Nel tardo pomeriggio, il Torino ha battuto la Lazio per 2-0, con Simeone e Zapata protagonisti di una vittoria meritata e costruita su ritmo e aggressività. La sfida più attesa della giornata, Roma–Juventus, ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo. Un 3-3 vibrante, con reti di Wesley, Ndicka e Malen per i giallorossi, mentre la Juventus ha risposto con Conceiçao, Boga e il gol in extremis di Gatti, che ha fissato il risultato sul pari.

Il turno si chiuderà lunedì con Pisa–Bologna alle 18.30 e Udinese–Fiorentina alle 20.45. Nella prima sfida decisivo Odgaard al 90esimo per il colpo esterno rossoblù.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 2 marzo 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 27 febbraio

20:45

Parma-Cagliari (pagelle-tabellino)

Sabato 28 febbraio

15:00

Como-Lecce (pagelle-tabellino)

18:00

Verona-Napoli (pagelle-tabellino)

20:45

Inter-Genoa (pagelle-tabellino)

Domenica 1 marzo

12:30

Cremonese-Milan (pagelle-tabellino)

15:00

Sassuolo-Atalanta (pagelle-tabellino)

18:00

Torino-Lazio (pagelle-tabellino)

20:45

Roma-Juventus (pagelle-tabellino)

Lunedì 2 marzo

18:30

Pisa-Bologna (pagelle-tabellino)

20:45

Udinese-Fiorentina (pagelle-tabellino)