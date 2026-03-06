SuperLega e A1 Tigotà: weekend di grande volley il 7 e 8 marzo

Play Off Scudetto e Playoff Challenge in diretta su VBTV: SuperLega e Serie A1 Tigotà protagoniste del weekend con sfide ad alta intensità

MILANO – Un fine settimana ricco di appuntamenti attende gli appassionati di pallavolo: mentre la SuperLega Credem Banca inaugura ufficialmente i Play Off Scudetto, la Serie A1 Tigotà prosegue con i Playoff Challenge, che mettono in palio l’accesso alla prossima CEV Challenge Cup.

Tutte le gare delle principali squadre italiane saranno trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, e disponibili live e on demand su un numero record di smart TV, tra cui Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. Gli abbonati potranno inoltre accedere a highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti del volley italiano.

Le partite della SuperLega Credem Banca

La SuperLega Credem Banca entra nel vivo con l’inizio dei Play Off Scudetto. Al termine della Regular Season, le prime otto squadre classificate accedono alla fase finale del campionato, articolata in Quarti di Finale, Semifinali e Finale, tutte disputate al meglio delle cinque gare.

Il primo appuntamento è in programma sabato 7 marzo alle 21:00, con la sfida tra Sir Susa Scai Perugia e Vero Volley Monza. Il programma proseguirà domenica 8 marzo con una giornata ricca di sfide: alle 17:00 scenderanno in campo Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, mentre alle 18:00 sarà la volta del confronto tra Rana Verona e Allianz Milano. A chiudere il programma del weekend, alle 20:30, sarà il derby emiliano tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili su volleyballworld.com.

Le partite della Serie A1 Tigotà

Archiviati i match infrasettimanali dei Playoff Scudetto, conclusi tutti a Gara 2, l’attenzione della Serie A1 Tigotà si sposta ora sui Playoff Challenge, il torneo che assegna l’ultimo pass disponibile per la prossima CEV Challenge Cup.

Il programma del weekend si aprirà sabato 7 marzo alle 18:00 con la sfida tra CBF Balducci HR Macerata e Il Bisonte Firenze. Domenica 8 marzo alle 17:00 sarà il turno di Omag-MT San Giovanni in Marignano e Honda Cuneo Granda Volley, in un’altra sfida che promette spettacolo e grande intensità.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili su volleyballworld.com.

SuperLega Credem Banca

Play Off Scudetto

Sabato 7 marzo

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 21:00

Telecronaca: Diego Anselmi

Domenica 8 marzo

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

In diretta dal BTS Arena di Trento ore 17:00

Telecronaca: Cristiana Chiarani

Rana Verona – Allianz Milano

In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona ore 18:00

Telecronaca: Alberto Braioni

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta dal PalaSport G. Panini di Modena ore 20:30

Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari