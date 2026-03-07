I risultati del 7 marzo 2026: turno casalingo per Juventus e Atalanta

I bianconeri ospitano il Pisa, i nerazzurri l’Udinese, in Serie A c’è anche Cagliari-Como. Si gioca anche in FA Cup e principali campionati europei, successo per Newcastle Jets in A-League

Calcio australiano in apertura del programma di sabato 7 marzo. Successo per 2-1 del Newcastle Jets su WS Wanderers in A-League mentre Sydney e Melbourne Victory pareggiano 2-2. In Cile colpo esterno della Nublense sul Deportivo Concepcion per 2-0 e in Colombia stesso punteggio per l’Once Caldas in casa del Deportivo Cali.

In Ecuador il Delfin di misura ha piegato il Guayaquil City 1-0 e in Uruguay finisce senza reti tra Wanderers e Maldonado. Spostiamoci in Messico dove troviamo il poker casalingo del Mazatlan sul Leon e l’1-0 dell’U.N.A.M. in casa del Necaxa per la Liga MX e in Liga de Expansion MX due colpi esterni ovvero del Cancun sul Tapatio 2-1 e del Correcaminos sul Venados 1-0. In J1 League solo una vittoria fuoricasa quella del Nagoya 5-0 sull’Avispa Fukuoka e nella K League 1 pareggiano 1-1 Bucheon e Daejeon e 3-2 del Gwangju sull’Incheon.

Il Campionato Primavera 1 ha visto già la conclusione di Napoli-Sassuolo. 5-2 degli azzurri con reti nel primo tempo di Torre e Gorica, in mezzo la doppietta ospita di Kulla. Nella ripresa i neroverdi incassano la rete di De Chiara e restano in dieci per il rosso diretto a Tomsa quindi la doppietta di Camelio che chiude i giochi.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo teale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A sono tre gli incontri a partire da Cagliari-Como delle ore 15 quindi Atalanta-Udinese delle ore 18 e Juventus-Pisa delle 20:45. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e finale di Coppa Italia Serie D tra Ancona e Pistoiese dopo il 2-0 dell’andata a favore dei toscani. In Europa troviamo i principali campionati con la FA Cup e in particolare Newcastle-Manchester City delle ore 21, stesso orario per la trasferta del Barcellona con l’Athletic Bilbao. Per il calcio femminile ricco programma di incontri validi per la qualificazione ai prossimi campionati del Mondo.

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Kholood - Al Qadsiah 20:00

Al Nassr FC - Neom SC 20:00

Al Okhdood - Al Fayha 20:00

Al-Ettifaq - Al Shabab 20:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Leuven - Westerlo 16:00

Dender - Charleroi 18:15

Royale Union SG - Genk 20:45



EGITTO: PREMIER LEAGUE

Ghazl El Mahallah - Pharco 20:30

Kahrabaa Ismailia - Enppi 20:30



EUROPA: MONDIALI - FEMMINILE - QUALIFICAZIONE - LEAGUE A

Inghilterra D - Islanda D 1-0 (Intervallo)

Serbia D - Svezia D 16:00

Slovenia D - Austria D 17:00

Norvegia D - Germania D 18:00

Ucraina D - Spagna D 18:00

Italia D - Danimarca D 18:15

Olanda D - Irlanda D 20:45

Francia D - Polonia D 21:10



EUROPA: MONDIALI - FEMMINILE - QUALIFICAZIONE - LEAGUE B

Finlandia D - Lettonia D 1-0 (Intervallo)

Belgio D - Israele D 17:00

Portogallo D - Slovacchia D 17:00

Wales D - Montenegro D 17:30

Albania D - Repubblica Ceca D 18:00

Scozia D - Lussemburgo D 18:00

Malta D - Svizzera D 19:00

Irlanda del Nord D - Turchia D 20:00



EUROPA: MONDIALI - FEMMINILE - QUALIFICAZIONE - LEAGUE C

Kazakistan D - Bielorussia D 0-1 (Finale)

Bosnia-Erzegovina D - Liechtenstein D 12-1 (*)

Cipro D - Romania D 0-3 (*)

Ungheria D - Azerbaigian D 14:30

Macedonia del Nord D - Andorra D 15:00

Lituania D - Estonia D 16:00

Croazia D - Kosovo D 17:00

Gibilterra D - Bulgaria D 19:00

Grecia D - Faerøerne D 19:30



FRANCIA: LIGUE 1

Nantes - Angers 17:00

Auxerre - Strasburgo 19:00

Tolosa - Marsiglia 21:05



GERMANIA: BUNDESLIGA

Friburgo - Leverkusen 15:30

Heidenheim - Hoffenheim 15:30

Magonza - Stoccarda 15:30

RB Lipsia - Augusta 15:30

Wolfsburg - Amburgo 15:30

Colonia - Dortmund 18:30



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Mictlan - Aurora F.C. 22:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Blackburn - Portsmouth 0-0 (Intervallo)

Hull - Millwall 1-1 (Intervallo)

Bristol City - Coventry 16:00

Charlton - Birmingham 16:00

Derby - Sheffield Wed 16:00

Ipswich - Leicester 16:00

Sheffield Utd - West Brom 16:00

Swansea - Stoke 16:00



INGHILTERRA: FA CUP

Mansfield - Arsenal 1-1 (*)

Wrexham - Chelsea 18:45

Newcastle - Manchester City 21:00



IRLANDA: PREMIER DIVISION

Sligo Rovers - Drogheda 20:45



ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Ancona - Pistoiese 20:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Napoli U20 - Sassuolo U20 5-2 (Finale)

Juventus U20 - Genoa U20 3-0 (*)

Bologna U20 - Lazio U20 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Avellino U19 - Benevento U19 2-2 (Finale)

Entella U19 - Udinese U19 1-1 (Finale)

Spezia U19 - Salernitana U19 4-0 (Finale)

Ternana U19 - Crotone U19 1-1 (Finale)

Palermo U19 - Ascoli U19 0-1 (Finale)

Sampdoria U19 - Vicenza U19 1-3 (Finale)

Bari U19 - Monopoli U19 14:30

Cittadella U19 - Renate U19 14:30

Como U19 - Reggiana U19 14:30

Cosenza U19 - Pisa U19 0-0 (*)

Lecco U19 - Padova U19 0-0 (*)

Perugia U19 - Pescara U19 14:30

Südtirol U19 - AlbinoLeffe U19 14:30

Venezia U19 - Brescia U19 14:30

Modena U19 - Pro Vercelli U19 15:00



ITALIA: SERIE A

Cagliari - Como 15:00

Atalanta - Udinese 18:00

Juventus - Pisa 20:45



ITALIA: SERIE B

Avellino - Padova 15:00

Spezia - Monza 15:00

Südtirol - Entella 15:00

Venezia - Reggiana 17:15

Modena - Cesena 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Arzignano - Lecco 0-0 (*)

Dolomiti Bellunesi - Ospitaletto 0-0 (*)

Giana Erminio - L.R. Vicenza 0-0 (*)

Inter U23 - AlbinoLeffe 0-0 (*)

Novara - Pergolettese 0-0 (*)

Trento - Virtus Verona 0-0 (*)

Brescia - Triestina 17:30

Pro Patria - Alcione Milano 17:30

Pro Vercelli - Cittadella 17:30

Renate - Lumezzane 17:30



MAROCCO: BOTOLA PRO

Dcheira - Maghreb Fez 23:00

Kawkab Marrakech - Agadir 23:00

Raja Casablanca - Safi 23:00

Renaissance Zemamra - FAR Rabat 23:00



OLANDA: EREDIVISIE

Groningen - Ajax 16:30

PSV - Alkmaar 20:00

Excelsior - Heerenveen 21:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Guarani - Cerro Porteno 22:30



PERU: LIGA 1 - APERTURA

Moquegua - Huancayo 17:00

Comerciantes Unidos - Cajamarca 19:15

Sporting Cristal - Alianza Atl. 21:30



POLONIA: EKSTRAKLASA

Korona - Termalica B-B. 14:45

Piast - Zaglebie 17:30

Widzew Lodz - Lech 20:15



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Alverca - AFS 16:30

Moreirense - Nacional 16:30

Braga - Sporting 19:00

Estoril - Casa Pia 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA

Metaloglobus Bucharest - UTA Arad 1-1 (Intervallo)

Botosani - Petrolul 16:00

FCSB - U. Cluj 19:00



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

FK Rostov - Baltika 14:45

Pari NN - Sochi 17:00



SCOZIA: CHAMPIONSHIP

Queen's Park - Airdrieonians 1-0 (*)

Arbroath - Ross County 16:00

Morton - St. Johnstone 16:00



SCOZIA: PREMIERSHIP

Dundee FC - Motherwell 16:00



SERBIA: SUPER LIGA

TSC - Zeleznicar Pancevo 0-0 (*)

Javor - Cukaricki 15:00



SPAGNA: LALIGA

Osasuna - Maiorca 0-0 (*)

Levante - Girona 16:15

Atl. Madrid - Real Sociedad 18:30

Ath. Bilbao - Barcellona 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Huesca - Albacete 16:15

Real Sociedad B - Castellon 16:15

Burgos CF - Mirandes 18:30

Malaga - Valladolid 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Servette - Zurigo 18:00

Sion - Winterthur 18:00

Lugano - Luzern 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Basaksehir - Goztepe 1-0 (*)

Besiktas - Galatasaray 18:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Epitsentr - Kolos Kovalivka 4-0 (Finale)

Obolon - Kryvbas 14:30



UNGHERIA: NB I.

Zalaegerszeg - Győr 17:00

Ujpest - Paks 19:30



USA: MLS

New England Revolution - Houston Dynamo Posticipata

New York City - Orlando City 20:30

DC United - Inter Miami 22:30



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Zamora - Carabobo 22:00

Caracas - Dep. Tachira 23:00

