Le partite di oggi, sabato 7 marzo 2026: Juve-Pisa e Atalanta-Udinese

Elenco delle partite di sabato 7 marzo 2026: in Serie A prosegue senza soste la bagarre per la qualificazione Champions, di nuovo in evidenza la B e C assieme ai top campionati europei

Di nuovo tutti in campo a poche ore di distanza dai recentissimi turni infrasettimanali. Oltre che in Serie A, quest’oggi sabato 7 marzo si tornerà a fare subito sul serio sia in Serie B che in Serie C dal momento che in questo caso, al termine della regular season, ci sarà da affrontare anche il sempre insidioso meccanismo dei play off e dei play out. Sempre in primo piano invece gli ottavi finale di FA Cup, la più antica competizione ufficiale al mondo, assieme agli altri top campionati continentali. Procediamo con la rassegna.

Chi è in vantaggio e chi no per il pass Champions

In Serie A prosegue senza soste la bagarre per la qualificazione Champions. Restano solo 11 turni alla linea del traguardo, per cui acquisteranno ancor più peso i punti in palio nei 3 match di giornata: Cagliari-Como delle ore 15, Atalanta-Udinese delle 18 e Juventus-Pisa delle 20.45. Dopo la storica semifinale pareggiata in settimana con l’Inter in Coppa Italia, il Como sarà chiamato ad una nuova prova del nove per dimostrare di essere diventata una big a tutti gli effetti, soprattutto dal punto di vista della mentalità. Se infatti dovesse arrivare l’intera posta contro un Cagliari in netta risalita dai bassifondi, il quarto posto sarebbe certificato almeno per una notte in attesa dell’impegno di domani della Roma. E tal proposito, proprio il pareggio allo scadere ottenuto nello scorso turno contro i giallorossi ha permesso alla Juve di rimanere in scia dei lariani, precisamente a meno 1.

Un dettaglio da non trascurare anche perché da qui al prossimo mese i bianconeri avranno un calendario decisamente in discesa. A partire dalla gara contro il fanalino di coda Pisa, formazione in attesa ormai solo della matematica retrocessione. Fresca d’impegno di Coppa Italia pure l’Atalanta che però, complice il k.o dello scorso week end contro il Sassuolo, ha visto interrompersi un trend positivo capace di condurla a ridosso della zona Champions League, scivolata invece ora a meno 6 lunghezze. Stabile infine a centroclassifica l’Udinese di Runjaić.

Venezia e Monza puntano alla promozione diretta in A

Giornata numero 29 invece in atto in Serie B. Ad inaugurarla ci penseranno ben 5 incontri tra le 15 e le 19.30. Solco forse decisivo in ottica promozione diretta quello venutosi a creare alla fine dello scorso turno tra la terza posizione del Frosinone e le prime due di Venezia e Monza. 5 punti che nel frattempo potrebbero diventare 8 nei rispettivi scontri contro Reggiana e Spezia, formazioni invece impantanate fino al collo nella lotta salvezza. Sfida a distanza per l’ottava posizione play off anche tra Cesena e Südtirol, impegnate contro Modena e Virtus Entella. Chiuderà quindi il programma Avellino-Padova.

L’agenda di Serie C e la finale di Coppa Italia Serie D

Così come avvenuto post turno infrasettimanale di febbraio, anche stavolta non cambierà l’agenda di Serie C, venendo in rilievo alle 14 e alle 17.30 le sole gare del Gruppo A. Seconda sconfitta stagionale ma salto diretto in B mai in discussione per la capolista Vicenza, a cui serviranno altri 5/6 punti per poter iniziare i festeggiamenti. Magari cominciando da subito a fare il pieno in trasferta con la Giana Erminio. Seconda piazza quasi blindata quindi da parte del Brescia, atteso dallo scontro casalingo con la quasi retrocessa Triestina, mentre il terzo posto con vista sui play off nazionali se lo giocheranno Trento, Renate, Lecco, Alcione Milano e Cittadella, tutte racchiuse nel gito di poche lunghezze e chiamate ai match contro Virtus Verona, Lumezzane, Arzignano, Pro Patria e Pro Vercelli. Completeranno infine il palinsesto Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto, Inter U23-Albinoleffe e Novara-Pergolettese.

Non meno rilevante il secondo e ultimissimo round della finale di Coppa Italia Serie D. Alla Pistoiese di Cristiano Lucarelli basterà difendere alle 20 in trasferta in quel Del Conero contro l’Ancona il 2-0 maturato nella gara d’andata e firmato dalle reti di Rizq e Russo. Ricordiamo sempre che, oltre al prestigio del trofeo in bacheca, la vittoria del torneo assicurerà anche il diritto di partecipare al prossimo campionato di Serie D. Tutto ciò senza dimenticare i 3 anticipi mattutini del Campionato Primavera 1.

L’FA Cup e gli altri tornei continentali

Focus sugli altri tornei continentali. Altro week end di pausa in Premier per dare spazio agli ottavi di FA Cup, la competizione calcistica più antica al mondo e, a differenza della Carabao Cup, aperta a tutti i club d’Inghilterra, dilettanti e professionisti. Opportunità quest’ultima irripetibile per diverse squadre militanti in Championship se non addirittura in terza o in quarta serie, pronte a regalarsi match di portata storica. Un po’ come quelli a cui saranno chiamati alle 13.15 e alle 18.45 Mansfield e Wrexham contro le due big londinesi Arsenal e Chelsea, in aggiunta alla super sfida delle 21 che vedrà opposte Newcastle e Manchester City.

Punto di svolta per il titolo quindi il Liga, dove il Barcellona sarà atteso alle 21 dalla trasferta contro l’Athletic Bilbao per blindare leadership di classifica assieme al più 4 sul Real secondo. Poco prima, tra le 14 e le 18.30, si giocheranno pure Osasuna-Maiorca, Levante-Girona e Atletico Madrid-Real Sociedad, assaggio quest’ultimo della finalissima di Copa del Rey in programma il prossimo 18 aprile presso l’Estadio de La Cartuja di Siviglia.

Primo posto poi ormai irragiungibile in Bundesliga per il Borussia Dortmund, che dovrà accontentarsi probabilmente del secondo, purché ovviamente arrivi una nuova vittoria alle 18.30 contro il Colonia. In agguato in tal senso l’Hoffenheim, impegnato alle 15.30 fuori casa contro l’Heidenheim, mentre il resto del palinsesto sarà definito allo stesso orario da Friburgo-Bayer Leverkusen, Mainz-Stoccarda, RB Lipsia-Augusta e da Wolfsburg-Amburgo.

3 infine i match di Ligue 1, tra cui spiccherà su tutti alle 21.05 Tolosa-Olympique Marsiglia, 3 quelli di Eredivisie olandese.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15:00

Cagliari-Como

18:00

20:45

Juventus-Pisa

SERIE B

15:00

17:15

Venezia-Reggiana

19:30

Modena-Cesena

SERIE C

14:30

Arzignano-Lecco

Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto

Giana Erminio-L.R. Vicenza

Inter U23-Albinoleffe

Novara-Pergolettese

Trento-Virtus Verona

17:30

Pro Patria-Alcione Milano

Pro Vercelli-Cittadella

Renate-Lumezzane

Union Brescia-Triestina

COPPA ITALIA SERIE D

20:00

Ancona-Pistoiese

Programma delle partite del 7 marzo 2026

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Kholood – Al Qadsiah 20:00

Al Nassr FC – Neom SC 20:00

Al Okhdood – Al Fayha 20:00

Al-Ettifaq – Al Shabab 20:00

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Leuven – Westerlo 16:00

Dender – Charleroi 18:15

Royale Union SG – Genk 20:45

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Ghazl El Mahallah – Pharco 20:30

Kahrabaa Ismailia – Enppi 20:30

EUROPA: MONDIALI – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – LEAGUE A

Inghilterra D – Islanda D 13:30

Serbia D – Svezia D 16:00

Norvegia D – Germania D 18:00

Ucraina D – Spagna D 18:00

Italia D – Danimarca D 18:15

Slovenia D – Austria D 19:00

Olanda D – Irlanda D 20:45

Francia D – Polonia D 21:10

EUROPA: MONDIALI – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – LEAGUE B

Finlandia D – Lettonia D 13:30

Belgio D – Israele D 17:00

Portogallo D – Slovacchia D 17:00

Wales D – Montenegro D 17:30

Albania D – Repubblica Ceca D 18:00

Scozia D – Lussemburgo D 18:00

Malta D – Svizzera D 19:00

Irlanda del Nord D – Turchia D 20:00

EUROPA: MONDIALI – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – LEAGUE C

Kazakistan D – Bielorussia D 10:00

Bosnia-Erzegovina D – Liechtenstein D 13:00

Cipro D – Romania D 13:00

Ungheria D – Azerbaigian D 14:30

Macedonia del Nord D – Andorra D 15:00

Lituania D – Estonia D 16:00

Croazia D – Kosovo D 17:00

Gibilterra D – Bulgaria D 19:00

Grecia D – Faerøerne D 19:30

FRANCIA: LIGUE 1

Nantes – Angers 17:00

Auxerre – Strasburgo 19:00

Tolosa – Marsiglia 21:05

GERMANIA: BUNDESLIGA

Friburgo – Leverkusen 15:30

Heidenheim – Hoffenheim 15:30

Magonza – Stoccarda 15:30

RB Lipsia – Augusta 15:30

Wolfsburg – Amburgo 15:30

Colonia – Dortmund 18:30

GUATEMALA: LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Mictlan – Aurora F.C. 22:00

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Blackburn – Portsmouth 13:30

Hull – Millwall 13:30

Bristol City – Coventry 16:00

Charlton – Birmingham 16:00

Derby – Sheffield Wed 16:00

Ipswich – Leicester 16:00

Sheffield Utd – West Brom 16:00

Swansea – Stoke 16:00

INGHILTERRA: FA CUP

Mansfield – Arsenal 13:15

Wrexham – Chelsea 18:45

Newcastle – Manchester City 21:00

IRLANDA: PREMIER DIVISION

Sligo Rovers – Drogheda 20:45

ITALIA: COPPA ITALIA SERIE D

Ancona – Pistoiese 20:00

ITALIA: PRIMAVERA 1

Bologna U20 – Lazio U20 11:00

Napoli U20 – Sassuolo U20 11:00

Juventus U20 – Genoa U20 13:00

ITALIA: PRIMAVERA 2

Avellino U19 – Benevento U19 11:00

Entella U19 – Udinese U19 11:00

Spezia U19 – Salernitana U19 11:00

Ternana U19 – Crotone U19 11:00

Palermo U19 – Ascoli U19 11:30

Sampdoria U19 – Vicenza U19 11:30

Bari U19 – Monopoli U19 14:30

Cittadella U19 – Renate U19 14:30

Como U19 – Reggiana U19 14:30

Cosenza U19 – Pisa U19 14:30

Lecco U19 – Padova U19 14:30

Perugia U19 – Pescara U19 14:30

Südtirol U19 – AlbinoLeffe U19 14:30

Venezia U19 – Brescia U19 14:30

Modena U19 – Pro Vercelli U19 15:00

ITALIA: SERIE A

Cagliari – Como 15:00

Atalanta – Udinese 18:00

Juventus – Pisa 20:45

ITALIA: SERIE B

Avellino – Padova 15:00

Spezia – Monza 15:00

Südtirol – Entella 15:00

Venezia – Reggiana 17:15

Modena – Cesena 19:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Arzignano – Lecco 14:30

Dolomiti Bellunesi – Ospitaletto 14:30

Giana Erminio – L.R. Vicenza 14:30

Inter U23 – AlbinoLeffe 14:30

Novara – Pergolettese 14:30

Trento – Virtus Verona 14:30

Brescia – Triestina 17:30

Pro Patria – Alcione Milano 17:30

Pro Vercelli – Cittadella 17:30

Renate – Lumezzane 17:30

MAROCCO: BOTOLA PRO

Dcheira – Maghreb Fez 23:00

Kawkab Marrakech – Agadir 23:00

Raja Casablanca – Safi 23:00

Renaissance Zemamra – FAR Rabat 23:00

OLANDA: EREDIVISIE

Groningen – Ajax 16:30

PSV – Alkmaar 20:00

Excelsior – Heerenveen 21:00

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – APERTURA

Guarani – Cerro Porteno 22:30

PERU: LIGA 1 – APERTURA

Moquegua – Huancayo 17:00

Comerciantes Unidos – Cajamarca 19:15

Sporting Cristal – Alianza Atl. 21:30

POLONIA: EKSTRAKLASA

Korona – Termalica B-B. 14:45

Piast – Zaglebie 17:30

Widzew Lodz – Lech 20:15

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Alverca – AFS 16:30

Moreirense – Nacional 16:30

Braga – Sporting 19:00

Estoril – Casa Pia 21:30

ROMANIA: SUPERLIGA

Metaloglobus Bucharest – UTA Arad 13:30

Botosani – Petrolul 16:00

FCSB – U. Cluj 19:00

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

FK Rostov – Baltika 14:45

Pari NN – Sochi 17:00

SCOZIA: CHAMPIONSHIP

Queen’s Park – Airdrieonians 14:00

Arbroath – Ross County 16:00

Morton – St. Johnstone 16:00

SCOZIA: PREMIERSHIP

Dundee FC – Motherwell 16:00

SERBIA: SUPER LIGA

TSC – Zeleznicar Pancevo 13:00

Javor – Cukaricki 15:00

SPAGNA: LALIGA

Osasuna – Maiorca 14:00

Levante – Girona 16:15

Atl. Madrid – Real Sociedad 18:30

Ath. Bilbao – Barcellona 21:00

SPAGNA: LALIGA2

Huesca – Albacete 16:15

Real Sociedad B – Castellon 16:15

Burgos CF – Mirandes 18:30

Malaga – Valladolid 21:00

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Servette – Zurigo 18:00

Sion – Winterthur 18:00

Lugano – Luzern 20:30

TURCHIA: SUPER LIG

Basaksehir – Goztepe 14:00

Besiktas – Galatasaray 18:00

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Epitsentr – Kolos Kovalivka 12:00

Obolon – Kryvbas 14:30

UNGHERIA: NB I.

Zalaegerszeg – Győr 17:00

Ujpest – Paks 19:30

USA: MLS

New England Revolution – Houston Dynamo Posticipata

New York City – Orlando City 20:30

DC United – Inter Miami 22:30

VENEZUELA: LIGA FUTVE – APERTURA

Zamora – Carabobo 22:00

Caracas – Dep. Tachira 23:00