Calcio in tv oggi, 7 marzo 2026: Juventus-Pisa e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di sabato 7 marzo 2026 le gare della 28ma giornata di Serie A saranno trasmesse da DAZN, Juventus-Pisa anche su Sky

La programmazione calcistica del 7 marzo si apre presto, con il Campionato Primavera protagonista già alle undici, quando Napoli e Sassuolo inaugurano la giornata su Sportitalia. A seguire, alle 13, spazio a Juventus-Genoa, sempre per la Primavera, mentre in contemporanea Sky propone la Zweite Bundesliga con Darmstadt-Holstein Kiel. L’ora di pranzo porta anche la FA Cup, con Mansfield-Arsenal in diretta su Dazn e Discovery+.

Nel primo pomeriggio si accende il panorama internazionale: alle14Getafe-Betis anima la Liga, mentre alle 14.30 la Serie C monopolizza l’attenzione con un blocco di partite distribuite sui canali Sky, dall’Inter U23 all’Albinoleffe fino a Novara-Pergolettese, Trento-Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto.

Alle15 si entra nel vivo della Serie A con Cagliari-Como su Dazn, mentre Dazn propone anche la Zona Serie B e tre sfide del campionato cadetto: Avellino-Padova, Spezia-Monza e Sudtirol-Virtus Entella. Sportitalia completa la fascia con Bologna-Lazio Primavera. Poco dopo, alle 15,30, Sky trasmette Friburgo-Bayer Leverkusen, uno dei match più attesi della Bundesliga.

La Liga torna protagonista alle 16.15 con Levante-Girona, mentre alle 16.30 Como TV propone Groningen-Ajax. Alle 17.15 riflettori puntati sulla Serie B con Venezia-Reggiana, una delle partite più attese della giornata. Alle 17.30nuovo blocco di Serie C su Sky, con Union Brescia-Triestina, Pro Vercelli-Cittadella, Pro Patria-Alcione e Renate-Lumezzane.

Alle 18 Atalanta-Udinese apre la fascia serale della Serie A, seguita alle 18.15 dalla Nazionale femminile, impegnata contro la Danimarca nelle qualificazioni mondiali su Rai 2. Alle 18.30 doppio appuntamento: Colonia-Borussia Dortmund in Bundesliga e Atletico Madrid-Real Sociedad in Liga. Alle 18.45 torna la FA Cup con Wrexham-Chelsea.

La serata prosegue alle 19 con Braga-Sporting, mentre alle 19.30 Modena-Cesena accende la Serie B. Alle 20 Como TV trasmette PSV-AZ e Al Nassr-Neom, mentre alle 20.30 spazio alla Coppa di Scozia con Dunfermline-Aberdeen.

Il prime time delle 20.45 porta in campo la Juventus, impegnata contro il Pisa in una sfida trasmessa da Dazn e Sky. In contemporanea, Dazn propone anche Union SG-Genk. Alle 21 la Liga offre Celta-Real Madrid, mentre la FA Cup mette di fronte Newcastle e Manchester City. Sempre alle 21, Apple TV trasmette due incontri di MLS: New England Revolution-Houston Dynamo e New York City-Orlando City.

Calcio in tv oggi 7 marzo 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Napoli–Sassuolo, Campionato Primavera – SPORTITALIA

13.00

Juventus–Genoa, Campionato Primavera – SPORTITALIA

Darmstadt–Holstein Kiel, Zweite Bundesliga – SKY SPORT CALCIO e NOW

13.15

Mansfield–Arsenal, FA Cup – DAZN e DISCOVERY+

14.00

Getafe–Betis, Liga – DAZN

14.30

Giana Erminio–Vicenza, Serie C – SKY SPORT 251 e NOW

Arzignano–Lecco, Serie C – SKY SPORT 252 e NOW

Inter U23–Albinoleffe, Serie C – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 253 e NOW

Novara–Pergolettese, Serie C – SKY SPORT 254 e NOW

Trento–Virtus Verona, Serie C – SKY SPORT 255 e NOW

Dolomiti Bellunesi–Ospitaletto, Serie C – SKY SPORT 256 e NOW

15.00

Cagliari–Como, Serie A – DAZN e DAZN 1

Zona Serie B – DAZN

Avellino–Padova, Serie B – DAZN e LAB CHANNEL

Spezia–Monza, Serie B – DAZN e LAB CHANNEL

Sudtirol–Virtus Entella, Serie B – DAZN e LAB CHANNEL

Bologna–Lazio, Campionato Primavera – SPORTITALIA

15.30

Friburgo–Bayer Leverkusen, Bundesliga – SKY SPORT CALCIO e NOW

16.15

Levante–Girona, Liga – DAZN

16.30

Groningen–Ajax, Eredivisie – COMO TV

17.15

Venezia–Reggiana, Serie B – DAZN e LAB CHANNEL

17.30

Union Brescia–Triestina, Serie C – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 251 e NOW

Pro Vercelli–Cittadella, Serie C – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 252 e NOW

Pro Patria–Alcione, Serie C – SKY SPORT 253 e NOW

Renate–Lumezzane, Serie C – SKY SPORT 254 e NOW

18.00

Atalanta–Udinese, Serie A – DAZN e DAZN 1

18.15

Italia–Danimarca femminile, Qualificazioni Mondiali – RAI 2

18.30

Colonia–Borussia Dortmund, Bundesliga – SKY SPORT MAX e NOW

Atletico Madrid–Real Sociedad, Liga – DAZN

18.45

Wrexham–Chelsea, FA Cup – DAZN e DISCOVERY+

19.00

Braga–Sporting, Campionato portoghese – DAZN

19.30

Modena–Cesena, Serie B – DAZN e LAB CHANNEL

20.00

PSV–AZ, Eredivisie – COMO TV

Al Nassr–Neom, Saudi League – SPORTITALIA e COMO TV

20.30

Dunfermline–Aberdeen, Coppa di Scozia – COMO TV

20.45

Juventus–Pisa, Serie A – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251 e NOW

Union SG–Genk, Campionato belga – DAZN

21.00

Celta–Real Madrid, Liga – DAZN e DAZN 1

Newcastle–Manchester City, FA Cup – DAZN e DISCOVERY+

New England Revolution–Houston Dynamo, MLS – APPLE TV

New York City–Orlando City, MLS – APPLE TV

21.05

Tolosa–Marsiglia, Ligue 1 – SKY SPORT 252 e NOW

22.30

DC United–Inter Miami, MLS – APPLE TV