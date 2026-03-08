Milan-Inter 1-0: Estupinian decide il derby

Diretta Milan-Inter di Domenica 8 marzo 2026: Estupiñan segna nel primo tempo e decide il derby. Milan ora a -7

MILANO – Il Milan vince anche il derby di ritorno grazie alla rete di Estupiñán che al 35’ fulmina Sommer con un potente sinistro sotto la traversa. Nella ripresa l’Inter di Chivu prova a reagire ma senza grande convinzione. La squadra di Allegri difende con ordine e i nerazzurri non creano veri pericoli a Maignan. Il Milan si porta così a -7 dall’Inter che non riesce a chiudere il discorso campionato.

Il Milan, secondo, si presenta dopo la vittoria in extremis contro la Cremonese. I rossoneri hanno il quarto miglior attacco del campionato con quarantatré reti, ma è la difesa ad aver fatto la differenza fin qui: solo venti gol incassati, uno in meno dell’Inter. Nelle ultime cinque giornate sono arrivate tre vittorie, un pareggio nel recupero contro il Como e una sola sconfitta, quella interna contro il Parma. Un ko che ha interrotto una lunga imbattibilità che durava dalla prima giornata.

L’Inter guida il bilancio complessivo con novantuno vittorie contro le ottantatré del Milan, mentre settantuno pareggi completano un confronto che da oltre un secolo accende Milano. Anche restringendo il campo alla sola Serie A, il quadro non cambia: settanta successi nerazzurri, cinquantasei rossoneri e cinquantasette pareggi. E persino considerando i derby “in casa Milan”, l’Inter resta avanti con trentacinque vittorie contro ventinove.

La squadra di Chivu arriva al derby forte del 2-0 rifilato al Genoa e di una classifica che parla chiaro: primo posto con 67 punti, ventidue vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Sessantaquattro gol segnati e ventuno subiti.

Cronaca della partita

RISULTATO FINALE: MILAN-INTER 1-0 95' FINISCE QUI!! IL MILAN VINCE IL DERBY 1-0! I rossoneri si aggiudicano anche il derby di ritorno grazie ad Estupinian e si portano a -7. Pochissime occasioni da rete create dall'Inter che hanno sbattuto sul muro di Allegri. L'inter perde la quinta partita e non da la spallata decisiva a questo campionato. 94' Ci prova Akanji all'ultimo respiro con un colpo di testa, ma la palla termina alta. 90' Cinque minuti di recupero. 90' Giallo per Modric 83' Lascia il campo Pulisic, al suo posto Nkunku. 81' Giallo per Rabiot, era diffidato e salterà Lazio-Milan di domenica sera. 79' Ultimo cambio per l'Inter: fuori Bisseck dentro Diouf. 73' Escono Leao e Fofana per Fullkrug e Ricci 69' Giallo per Dumfries 68' Altri cambio nell'Inter: dentro Frattesi e Carlos Augusto per Barella e Bastoni. 65' Giallo per Bastoni che stende Rabiot a centrocampo. 62' Ci prova Bonny di testa dal centro dell'area di rigore, palla alta. 59' Doppio cambio nell'Inter: dentro Sucic e Dumfries per Mkhitaryan e Luis Henrique. 57' Si divora il pareggio l'Inter con Dimarco che tutto solo sbaglia un rigore in movimento mandando alto sull'assit di Mkhitaryan. 54' Grande intervento di Rabiot che anticipa Dimarco sull'ottimo cross di Bastoni proveniente dalla trequarti. 48' Imbucata di Barella per l'insierimento di Zielinski, il 7 calcia forte sul primo palo ma trova l'opposizione di Maignan. 45' Riparte la sfida a San Siro. INIZIO SECONDO TEMPO 47' Finisce qui il primo tempo! Milan avanti 1-0! 45' Due minuti di recupero. 40' Ad un passo dal 2-0 il Milan con Pulisic che sfonda sulla sinistra e mette dentro per l'inserimento di Saelemaekers che, ostacolato da Dimarco, calcia alto da ottima posizione. 35' ESTUPINIAAAAAAAN!!!! IL MILAN E' IN VANTAGGIO, ESTUPINIAN CALCIA CON IL MANCINO FORTE SUL PRIMO PALO CON LA PALLA CHE TERMINA SOTTO L'INCROCIO. BRUCIATO SOMMER, 1-0 MILAN 34' Occasionissima per l'Inter con Mkhitaryan che dopo aver corso 30 metri si è ritrovato a tu per tu con Maignan calciandogli clamorosamente addosso all'ingresso dell'area piccola. 30' E' passata la prima mezz'ora di gara, 0-0 il risultato in una partita piuttosto equilibrata con poche occasioni da gol. 21' Ci prova Dimarco dai 30 metri con il mancino, palla altissima che non crea alcun problema a Maignan. 15' Fase della gara molto agonistica, il gioco è spezzettato. 10' Ribalta il campo il Milan con Rabiot, ma il numero 12 crossa male mandando la palla in curva dopo averla colpita male. 7' Ci prova l'Inter da destra con Luis Henrique, l'esterno cerca il cross in mezzo ma Leao in scivolata sporca la palla agevolando l'uscita di Maignan all'interno dell'area piccola. 3' Errore clamoroso di Sommer che, in uscita dal bass, passa il pallone a Pulisic, l'americano controlla e trova Modric al limite dell'area, l'ex Real calcia con il mancino ma la palla termina larga di pochissimo. 0' Parte ora il Derby tra Milan e Inter, seconda contro prima con l'Inter a 10 rispetto ai rossoneri, occasionissima per la squadra di Chivu per chiudere il discorso scudetto. INIZIO PRIMO TEMPO Ore 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Milan-Inter, derby della Madonnina valido per la ventottesima giornata di Serie A. TABELLINO MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (dal 23'st Ricci), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (dal 38'st Nkunku), Leão (dal 23'st Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. Allenatore: Massimiliano Allegri. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 34'st Diouf), Akanji, Bastoni (dal 23'st Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 14'st Dumfries), Barella (dal 23'st Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (dal 14'st Sucic), Dimarco; Esposito, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vri, Lautaro, Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: 35'pt Estupinian Ammoniti: Espulsi: Bastoni (I), Dumfries (I), Rabiot (M), Modric (M) Recupero: 2'pt, 5'st

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Füllkrug, Nkunku, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, De Vrij, Sucic, Lautaro, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Darmian, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

Chivu alla vigilia

Chivu, alla vigilia, ha spiegato che la sua Inter non deve snaturarsi e che non ha alcuna intenzione di modificare ciò che ha funzionato fin qui. Ha sottolineato come la squadra debba essere capace di leggere i momenti della partita e gestirli con lucidità, mantenendo intatta l’identità che ha permesso ai nerazzurri di ottenere risultati importanti. Ha ribadito che la continuità del lavoro e dei principi resta la base su cui costruire anche il derby.

Allegri alla vigilia

Allegri, alla vigilia, ha ricordato che il derby resta sempre una partita speciale, da vivere e da giocare con intensità, sottolineando come la sfida tra prima e seconda in classifica rappresenti una serata di grande sport. Ha spiegato che, nonostante il valore emotivo dell’incontro, i tre punti in palio restano gli stessi di ogni altra gara e che si aspetta una partita equilibrata, decisa dai dettagli. Ha ribadito che l’unico modo per affrontarla è scendere in campo, viverla fino in fondo e accettare il risultato qualunque esso sia. Ha poi aggiunto che, indipendentemente dall’esito del derby, l’obiettivo stagionale non cambia: cinquantasette punti non bastano per tornare in Champions League e il calendario del Milan è ancora ricco di insidie, motivo per cui serviranno altre vittorie per raggiungere il traguardo.

L’arbitro

A dirigere il derby sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistito da Baccini e Berti. Marchetti sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Abisso con Di Bello come AVAR.

Presentazione del match

MILANO – Domenica 8 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio “Giudeppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan-Inter, posticipo serale e big match della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan dovrebbe presentarsi con un 3-5-2.. In porta Maignan, con Tomori, De Winter e Pavlovic a comporre la linea difensiva. Sulle fasce Saelemaekers ed Estupiñán offriranno ampiezza, mentre in mezzo Fofana, Modric e Rabiot avranno il compito di dare ritmo e densità. Davanti spazio a Leão e Pulisic. Restano indisponibili Loftus Cheek, Gabbia e Gimenez.

COME ARRIVA iL MILAN – L’Inter risponderà con il suo collaudato 3-5-2. Sommer tra i pali, protetto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie Luis Henrique e Dimarco garantiranno spinta e copertura, mentre Barella, Zielinski e Mkhitaryan formeranno un centrocampo di qualità e intensità. In attacco Pio Esposito e Bonny.

Probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Y.Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Leão, Pulisic. Allenatore;. Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. Allenatore; Cristian Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

