Tesio e Reusa campioni italiani Boulder 2026

Tesio domina il Boulder femminile, Reusa trionfa tra gli uomini. Finale mozzafiato alla Vertikale di Bressanone

Il Campionato Italiano Boulder 2026 alla Vertikale di Bressanone ha regalato una delle edizioni più emozionanti di sempre, con una competizione serrata fino all’ultima presa e un livello tecnico altissimo. A conquistare il tricolore sono stati Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), dominatrice assoluta della gara femminile, e Matteo Reusa (Fiamme Gialle), al suo primo titolo italiano dopo una finale maschile combattuta punto su punto.

Fin dalle qualifiche il ritmo è stato elevatissimo. Tesio ha imposto subito la sua legge con 4 top, di cui 3 flash, seguita da Stella Giacani e Leonie Hofer. Tra gli uomini, Riccardo Vicentini ha chiuso tutti i blocchi, tallonato da Reusa e da Niccolò Antony Salvatore.

Le semifinali hanno confermato lo spettacolo: Tesio ha centrato tutti i 4 top, tre dei quali flash, precedendo le olimpioniche Laura Rogora e Camilla Moroni. In finale sono approdate anche Matuella, Hofer, Gradaschi, Daziano e Giacani. Nel settore maschile, Simone Mabboni ha guidato la classifica con 3 top, seguito da Reusa e Mattia Salvatore, con Bagnoli, Placci, Schenk, Salvatore e Vicentini a completare la top 8.

Le finali sono state un concentrato di tensione, tecnica e spettacolo. Giorgia Tesio ha confermato il suo straordinario stato di forma: unica atleta a chiudere tutti i blocchi, due dei quali flash, ha conquistato il quarto titolo italiano della carriera. Alle sue spalle Moroni (3 top e 1 zona) e Rogora (2 top e 1 zona).

La finale maschile è stata invece un’autentica battaglia. Dopo tre blocchi, cinque atleti erano racchiusi in appena due decimi di punto. Tutto si è deciso sull’ultimo tracciato, dove la zona è stata raggiunta da tutti, ma con un numero diverso di tentativi. A spuntarla è stato Matteo Reusa, con 84,9 punti, davanti a Vicentini (84,7) e a Niccolò Antony Salvatore, terzo per la classifica della semifinale.

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente FASI, Davide Battistella, che ha elogiato la qualità della tracciatura, l’organizzazione e il livello tecnico degli atleti, sottolineando il ruolo fondamentale dei Gruppi Sportivi militari.

Tesio e Reusa guardano ora ai prossimi obiettivi: Team Trials e Coppa del Mondo in Cina, con il sogno olimpico sempre più concreto.