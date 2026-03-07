Pescara-Bari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pescara-Bari di Domenica 8 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PESCARA – Domenica 8 marzo, alle ore 19.30, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara-Bari, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Il Pescara torna davanti al proprio pubblico con il peso di una classifica che non concede più margini d’errore. L’ultimo 2-2 contro il Frosinone ha mostrato una squadra viva, capace di reagire, ma ancora troppo fragile per uscire dal fondo della graduatoria. I biancazzurri sono ultimi con 22 punti, frutto di quattro vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte. Trentiquattro gol segnati e cinquantaquattro subiti.

Il Bari arriva in Abruzzo con un carico di pressione diverso ma altrettanto pesante. La squadra di Longo è terzultima con 28 punti e viene da due risultati opposti: la sconfitta per 2-0 e la vittoria per 2-1 contro l’Empoli. Sei vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, venticinque reti realizzate e quaranta incassate.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA-BARI Domenica 7 marzo dalle ore 18:30 le formazioni ufficiali, dalle ore 19:30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Convocati

Portieri: Saio, Brondbo, Profeta.

Difensori: Capellini, Bettella, Gravillon, Cagnano, Letizia, Oliveri, Corbo.

Centrocampisti: Brugman, Acampora, Valzania, Lamine Fanne, Brandes, Meazzi, Caligara, Berardi, D’Errico.

Attaccanti:Di Nardo, Insigne, Russo.

L’arbitro e squadra arbitrale

La direzione della gara è affidata a Simone Galipò della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Lorenzo Giuggioli di Grosseto. Quarto ufficiale Andrea Zanotti di Rimini, mentre al VAR opereranno Marco Serra di Torino e Marco Monaldi di Macerata.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara dovrebbe presentarsi con un 4-3-1-2. In porta Saio, con una linea difensiva composta da Gravillon, Capellini, Bettella e Cagnano. A centrocampo Valzania, Brugman e Acampora mentre Insigne agirà da trequartista, libero di muoversi tra le linee per innescare Di Nardo e Russo, la coppia offensiva scelta da Gorgone per dare profondità e imprevedibilità.

COME ARRIVA IL BARI – Il Bari risponderà con il suo 3-4-2-1. Tra i pali Cerofolini, protetto da Cistana, Odenthal e Mantovani. Sulle fasce Piscopo e Dorval garantiranno corsa e ampiezza, mentre in mezzo Artioli e Maggiore cercheranno di dare equilibrio. Sulla trequarti Esteves e Rao avranno il compito di supportare Moncini, riferimento avanzato.

Probabili formazioni di Pescara-Bari

PESCARA (4-3–1-2): Saio, Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano, Valzania, Brugman, Acampora, Insigne, di Nardo, Russo. Allenatore: Gorgone

BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Odenthal, Mantovani, Piscopo, Artioli, Maggiore, Dorval, Esteves, Rao, Moncini. Allenatore: Longo

Dove vedere la partita in TV e streaming

Dove vedere la partita in TV e streaming