Pescara-Spezia: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Pescara-Spezia di Venerdì 8 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PESCARA – Venerdì 8 maggio, alle ore 20.30, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara-Spezia, gara valida per la trentottesima e ultima giornata della regular season del campionato di Serie B 2025-2026.

Indice:

Per entrambe le squadre non è una semplice partita: è l’ultima possibilità per restare in Serie B. Il destino delle due formazioni si intreccia in un finale di campionato ad altissima tensione, dove ogni dettaglio può cambiare tutto.

Il Pescara, dopo il ko di Padova, arriva a questa sfida con 34 punti, gli stessi di Spezia e Reggiana. La situazione è chiara: per evitare la retrocessione diretta, il Delfino deve battere lo Spezia e sperare nella sconfitta del Bari a Catanzaro. In quel caso, gli abruzzesi aggancerebbero i pugliesi a quota 37, superandoli grazie al vantaggio negli scontri diretti. Se invece si verificasse un arrivo a tre con Reggiana e Bari, il Pescara sarebbe addirittura primo nella classifica avulsa, accedendo così ai playout.

Lo Spezia, dal canto suo, è appeso a un filo ancora più sottile. Per evitare la retrocessione diretta servono tre condizioni contemporanee: vittoria a Pescara, sconfitta del Bari, mancato successo della Reggiana. Solo così i liguri aggancerebbero il Bari a quota 37, superandolo grazie alla miglior differenza reti generale.

I precedenti non aiutano il Pescara: gli Aquilotti hanno vinto gli ultimi tre confronti diretti, segnando sempre due gol. E all’andata, a fine dicembre, si imposero 2‑1. Ma il bilancio complessivo in Abruzzo è in perfetto equilibrio: quattro vittorie per parte e due pareggi.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA-SPEZIA Venerdì 8 maggio dalle ore 19:30 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:30 la cronaca con commento in diretta della partita.

I convocati

[in attesa di comunicazione]

Gorgone alla vigilia

Alla vigilia della sfida decisiva contro lo Spezia, Gorgone avrebbe descritto la settimana appena trascorsa come particolarmente pesante, segnata da molta delusione e rabbia. Avrebbe spiegato che la sconfitta di Padova è stata vissuta come una vera mazzata, rendendo complicato ritrovare serenità e concentrazione nei giorni successivi.

Il tecnico avrebbe poi sottolineato l’importanza della gara contro lo Spezia, pur riconoscendo che il destino del Pescara non dipende più esclusivamente dalla propria prestazione. Avrebbe ribadito di non avere dubbi sul fatto che il Catanzaro affronterà il Bari con la massima professionalità, ma avrebbe evidenziato come la frustrazione principale derivi proprio dal non essere più padroni del proprio percorso.

Infine, avrebbe ricordato che la squadra ha rincorso la salvezza per mesi e che l’episodio del rigore mancato rappresenta un rimpianto pesante, perché avrebbe potuto consentire al Pescara di giocarsi la permanenza in categoria in condizioni molto diverse.

L’arbitro e squadra arbitrale

A dirigere la gara sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido. Il Quarto Ufficiale sarà Riccardo Tropiano di Bari. Al Var ci sarà Valerio Marini di Roma 1, mentre l’AVAR sarà Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PESCARA – Gorgone dovrebbe confermare il 4‑3‑2‑1. In porta ci sarà Saio, protetto da una linea difensiva composta da Letizia a destra, Capellini e Bettella al centro, con Faraoni sul lato sinistro. A centrocampo agiranno Valzania, Brugman e Caligara, mentre sulla trequarti Olzer e Insigne dovrebbero supportare Di Nardo, riferimento offensivo del Pescara.

COME ARRIVA LO SPEZIA – D’Angelo dovrebbe rispondere con il 3‑5‑2. Mascardi sarà il portiere, con Sernicola, Mateju e Bonfanti a formare il terzetto difensivo. Sulle fasce spazio a Vignali e Aurelio, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Nagy, Romani e Valoti. In attacco, la coppia formata da Di Serio e Lapadula guiderà la manovra offensiva degli Aquilotti.

Probabili formazioni di Pescara-Spezia

PESCARA (4-3-2-1): Saio, Letizia, Capellini, Bettella, Faraoni, Valzania, Brugman, Caligara, Olzer, Insigne, Di Nardo. Allenatore: Gorgone.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi, Sernicola, Mateju, Bonfanti, Vignali, Nagy, Romani, Valoti, Aurelio, Di Serio, Lapadula. Allenatore: D’Angelo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: