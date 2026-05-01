Padova-Pescara 0-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Padova-Pescara di Venerdì 1 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PADOVA – Venerdì 1 maggio, alle ore 15, allo Stadio Euganeo, andrà in scena Padova-Pescara, anticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Indice:

Il Padova arriva alla sfida dopo la sconfitta di misura sul campo dell’Entella, un passo falso che ha interrotto la mini‑striscia positiva costruita nelle settimane precedenti. La squadra di Breda ha infatti perso tre delle ultime cinque partite, vincendo però le altre due e mantenendosi appena sopra la linea rossa. I 40 punti in classifica valgono il quattordicesimo posto, ma soprattutto offrono ai veneti la possibilità di chiudere il discorso salvezza con un successo: l’Empoli, terzultimo, è fermo a quota 37 e un allungo potrebbe evitare la tensione dei play‑out.

Il Pescara, invece, si presenta all’Euganeo con l’acqua alla gola. Il pareggio casalingo contro la Juve Stabia ha lasciato gli abruzzesi a 34 punti, gli stessi di Bari e Reggiana, ma la differenza reti li colloca al diciassettesimo posto. La squadra di Gorgone si gioca tutto in novanta minuti che possono indirizzare la stagione. All’andata, a fine novembre, fu il Padova a imporsi 1-0.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PADOVA-PESCARA]

RISULTATO IN DIRETTA: PADOVA-PESCARA 0-0 (2'T) SECONDO TEMPO è il Padova a muovere il primo pallone della ripresa le squadre fanno il loro rientro in campo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo tra Padova e Pescara. 0-0 all'intervallo meglio la squadra di casa e poche emozioni al momento. Piccola pausa e torniamo tra circa 10 minuti, ricordiamo che nella sezione Serie B trovate tutte le partite live 47' giallo per Fusi 44' assegnati 2 minuti di recupero 42' intervento in ritardo di Cagnano su Varas e primo giallo del match 41' su palla recuperata alta da Caprari su Meazzi cross di Varas troppo lungo per tutti 40' conclusione al volo fuori bersaglio di Pastina in area da posizione defilata ma tutto fermo per offside 37' corner per il Padova per ultimo tocco di Cagnano, batte Caprari sul primo palo dove ben appostato Meazzi di testa allontana quindi conquista una punizione 33' angolo per il Pescara, blocca Sorrentino che lancia subito per Caprari ma trova la copertura di Letizia in retropassaggio su Saio 32' verticalizzazione di Bortolussi per Bortolussi intercettata in scivolata da Bettella 25' Insigne per Valzania ma conclusione con il destro dal vertice dell'area alta 23' sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti fermato in offside Fusi 21' tegola per Gorgone, fuori Di Nardo per Russo 20' scambio Fusi-Caprari ma conclusione rasoterra in area di facile lettura per Saio 19' fallo di Fanne a centrocampo e Di Nardo rientra in campo. Un pò stordito Crisetig dopo lo scontro fortuito con Fanne ma sembra riprendersi senza l'intervento dello staff medico 17' gioco fermo con Di Nardo a terra per un problema al fianco, cure mediche per il giocatore che non sembra al meglio. A bordo campo vediamo cosa succederà, intanto il gioco riprende 15' conclusione di Caprari quasi al limite murata dalla difesa 14' gol annullato a Bortolussi! Lob in area per l'attaccante abile a superare con un pallonetto Saio. VAR in corso e fuorigioco confermato 13' conclusione questa volta di Varas da fuoriarea ma mira alta 12' angolo per il Pescara questa volta sulla sinistra d'attacco, palla a Di Nardo anticipato 10' possesso palla del Padova, sul cross dal fondo di Favale blocca Saio con sicurezza 5' traversone di Letizia per Di Nardo ma sulla traiettoria la difesa di casa che intercetta. Dall'altra parte lancio troppo lungo per Bortolussi che non può arrivare sulla sfera 4' bolide da fuoriarea di Fusi, con i pugni reattivo in tuffo Saio! 3' imbucata per Fanne che in area calcia debole sul primo palo, attento Sorrentino 1' appena 30 secondi e primo corner per il Pescara, sugli sviluppi palla su Meazzi che prova a crossare sul secondo palo dove non ci sono compagni pronto a raccogliere la sfera si parte! Calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia blu, Padova nella tradizionale biancorossa si attende la contemporaneità di tutte le partite Squadre in campo, siamo pronti a vivere assieme le emozioni dal match! Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Padova-Pescara per la 37° giornata del campionato di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 15. TABELLINO PADOVA (3‑5‑2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale; Bortolussi, Caprari. A disposizione: Mouquet, Fortin, Perrotta, Seghetti, Boi, Ghiglione, Di Maggio, Silva, Faedo, Di Mariano, Giunti, Buonaiuto. Allenatore: Breda PESCARA (4‑3‑2‑1): Saio; Letizia, Bettella, Capellini, Cagnano; Valzania, Brugman, Fanne; Meazzi, Insigne; Di Nardo (dal 21' pt Russo). A disposizione: Brondbo, Brandes, Merola, Altare, Faraoni, Graziani, Caligari, Gravillon, Olzer, Russo, Tsadjout, Corbo. Allenatore: Giorgio Gorgone Reti: Ammonizioni: Cagnano, Fusi Recupero: 2' pt

Le formazioni ufficiali di Padova-Pescara

PADOVA (3‑5‑2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale; Bortolussi, Caprari. A disposizione: Mouquet, Fortin, Perrotta, Seghetti, Boi, Ghiglione, Di Maggio, Silva, Faedo, Di Mariano, Giunti, Buonaiuto. Allenatore: Breda

PESCARA (4‑3‑2‑1): Saio; Letizia, Bettella, Capellini, Cagnano; Valzania, Brugman, Fanne; Meazzi, Insigne; Di Nardo. A disposizione: Brondbo, Brandes, Merola, Altare, Faraoni, Graziani, Caligari, Gravillon, Olzer, Russo, Tsadjout, Corbo. Allenatore: Giorgio Gorgone

I convocati del Padova

Portieri: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino

Difensori: 4 Belli, 13 Boi, 72 Faedo, 30 Favale, 18 Ghiglione, 58 Pastina, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa

Centrocampisti: 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 77 Di Mariano, 8 Fusi, 86 Giunti, 41 Silva, 7 Varas

Attaccanti: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 24 Caprari, 11 Seghetti

I convocati del Pescara

Saio, Profeta, Brondbo, Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Faraoni, Gravillon, Cagnano, Corbo, Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Fanne, Graziani, Caligara, Olzer, Berardi, Di nardo, Merola, Insigne, Russo, Tsadjout

L’arbitro e squadra arbitrale

La direzione arbitrale è affidata a Giuseppe Collu di Cagliari, assistito da Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Il quarto uomo sarà Lorenzo Massari di Torino, mentre al VAR opererà Manuel Volpi di Arezzo con Lorenzo Maggioni di Lecco all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PADOVA – Il Padova dovrebbe disporsi con il consueto 3‑5‑2, affidando la porta a Sorrentino e costruendo la linea difensiva su Belli, Villa e Pastina. Sulle corsie Capelli e Favale mentre in mezzo Fusi, Crisetig e Varas avranno il compito di dare ritmo alla manovra e protezione alla retroguardia. In avanti Bortolussi e Caprari.

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara dovrebbe rispondere con un 4‑3‑2‑1, con Saio tra i pali e una linea difensiva composta da Letizia, Altarre, Capellini e Cagnano. In mediana Valzania, Brugman e Caligara, mentre Acampora e Insigne agiranno alle spalle di Di Nardo, riferimento offensivo unico.

Probabili formazioni di Padova-Pescara

PADOVA (3‑5‑2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale; Bortolussi, Caprari. Allenatore: Breda

PESCARA (4‑3‑2‑1): Saio; Letizia, Altarre, Capellini, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Acampora, Insigne; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: