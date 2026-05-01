Padova-Pescara 0-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Padova-Pescara di Venerdì 1 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B
PADOVA – Venerdì 1 maggio, alle ore 15, allo Stadio Euganeo, andrà in scena Padova-Pescara, anticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.
Indice:
- Cronaca con tabellino
- Le formazioni ufficiali
- Convocati
- Arbitro e squadra arbitrale
- Presentazione e stato di forma
- Probabili formazioni
- Dove vedere in TV e streaming
Il Padova arriva alla sfida dopo la sconfitta di misura sul campo dell’Entella, un passo falso che ha interrotto la mini‑striscia positiva costruita nelle settimane precedenti. La squadra di Breda ha infatti perso tre delle ultime cinque partite, vincendo però le altre due e mantenendosi appena sopra la linea rossa. I 40 punti in classifica valgono il quattordicesimo posto, ma soprattutto offrono ai veneti la possibilità di chiudere il discorso salvezza con un successo: l’Empoli, terzultimo, è fermo a quota 37 e un allungo potrebbe evitare la tensione dei play‑out.
Il Pescara, invece, si presenta all’Euganeo con l’acqua alla gola. Il pareggio casalingo contro la Juve Stabia ha lasciato gli abruzzesi a 34 punti, gli stessi di Bari e Reggiana, ma la differenza reti li colloca al diciassettesimo posto. La squadra di Gorgone si gioca tutto in novanta minuti che possono indirizzare la stagione. All’andata, a fine novembre, fu il Padova a imporsi 1-0.
Cronaca con tabellino
[AGGIORNA LA DIRETTA DI PADOVA-PESCARA]
RISULTATO IN DIRETTA: PADOVA-PESCARA 0-0 (2'T)
SECONDO TEMPO
è il Padova a muovere il primo pallone della ripresa
le squadre fanno il loro rientro in campo
PRIMO TEMPO
47' si chiude il primo tempo tra Padova e Pescara. 0-0 all'intervallo meglio la squadra di casa e poche emozioni al momento. Piccola pausa e torniamo tra circa 10 minuti, ricordiamo che nella sezione Serie B trovate tutte le partite live
47' giallo per Fusi
44' assegnati 2 minuti di recupero
42' intervento in ritardo di Cagnano su Varas e primo giallo del match
41' su palla recuperata alta da Caprari su Meazzi cross di Varas troppo lungo per tutti
40' conclusione al volo fuori bersaglio di Pastina in area da posizione defilata ma tutto fermo per offside
37' corner per il Padova per ultimo tocco di Cagnano, batte Caprari sul primo palo dove ben appostato Meazzi di testa allontana quindi conquista una punizione
33' angolo per il Pescara, blocca Sorrentino che lancia subito per Caprari ma trova la copertura di Letizia in retropassaggio su Saio
32' verticalizzazione di Bortolussi per Bortolussi intercettata in scivolata da Bettella
25' Insigne per Valzania ma conclusione con il destro dal vertice dell'area alta
23' sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti fermato in offside Fusi
21' tegola per Gorgone, fuori Di Nardo per Russo
20' scambio Fusi-Caprari ma conclusione rasoterra in area di facile lettura per Saio
19' fallo di Fanne a centrocampo e Di Nardo rientra in campo. Un pò stordito Crisetig dopo lo scontro fortuito con Fanne ma sembra riprendersi senza l'intervento dello staff medico
17' gioco fermo con Di Nardo a terra per un problema al fianco, cure mediche per il giocatore che non sembra al meglio. A bordo campo vediamo cosa succederà, intanto il gioco riprende
15' conclusione di Caprari quasi al limite murata dalla difesa
14' gol annullato a Bortolussi! Lob in area per l'attaccante abile a superare con un pallonetto Saio. VAR in corso e fuorigioco confermato
13' conclusione questa volta di Varas da fuoriarea ma mira alta
12' angolo per il Pescara questa volta sulla sinistra d'attacco, palla a Di Nardo anticipato
10' possesso palla del Padova, sul cross dal fondo di Favale blocca Saio con sicurezza
5' traversone di Letizia per Di Nardo ma sulla traiettoria la difesa di casa che intercetta. Dall'altra parte lancio troppo lungo per Bortolussi che non può arrivare sulla sfera
4' bolide da fuoriarea di Fusi, con i pugni reattivo in tuffo Saio!
3' imbucata per Fanne che in area calcia debole sul primo palo, attento Sorrentino
1' appena 30 secondi e primo corner per il Pescara, sugli sviluppi palla su Meazzi che prova a crossare sul secondo palo dove non ci sono compagni pronto a raccogliere la sfera
si parte! Calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia blu, Padova nella tradizionale biancorossa
si attende la contemporaneità di tutte le partite
Squadre in campo, siamo pronti a vivere assieme le emozioni dal match!
Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Padova-Pescara per la 37° giornata del campionato di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 15.
TABELLINO
PADOVA (3‑5‑2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale; Bortolussi, Caprari. A disposizione: Mouquet, Fortin, Perrotta, Seghetti, Boi, Ghiglione, Di Maggio, Silva, Faedo, Di Mariano, Giunti, Buonaiuto. Allenatore: Breda
PESCARA (4‑3‑2‑1): Saio; Letizia, Bettella, Capellini, Cagnano; Valzania, Brugman, Fanne; Meazzi, Insigne; Di Nardo (dal 21' pt Russo). A disposizione: Brondbo, Brandes, Merola, Altare, Faraoni, Graziani, Caligari, Gravillon, Olzer, Russo, Tsadjout, Corbo. Allenatore: Giorgio Gorgone
Reti:
Ammonizioni: Cagnano, Fusi
Recupero: 2' pt
Le formazioni ufficiali di Padova-Pescara
PADOVA (3‑5‑2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale; Bortolussi, Caprari. A disposizione: Mouquet, Fortin, Perrotta, Seghetti, Boi, Ghiglione, Di Maggio, Silva, Faedo, Di Mariano, Giunti, Buonaiuto. Allenatore: Breda
PESCARA (4‑3‑2‑1): Saio; Letizia, Bettella, Capellini, Cagnano; Valzania, Brugman, Fanne; Meazzi, Insigne; Di Nardo. A disposizione: Brondbo, Brandes, Merola, Altare, Faraoni, Graziani, Caligari, Gravillon, Olzer, Russo, Tsadjout, Corbo. Allenatore: Giorgio Gorgone
I convocati del Padova
Portieri: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino
Difensori: 4 Belli, 13 Boi, 72 Faedo, 30 Favale, 18 Ghiglione, 58 Pastina, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa
Centrocampisti: 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 77 Di Mariano, 8 Fusi, 86 Giunti, 41 Silva, 7 Varas
Attaccanti: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 24 Caprari, 11 Seghetti
I convocati del Pescara
Saio, Profeta, Brondbo, Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Faraoni, Gravillon, Cagnano, Corbo, Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Fanne, Graziani, Caligara, Olzer, Berardi, Di nardo, Merola, Insigne, Russo, Tsadjout
L’arbitro e squadra arbitrale
La direzione arbitrale è affidata a Giuseppe Collu di Cagliari, assistito da Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Il quarto uomo sarà Lorenzo Massari di Torino, mentre al VAR opererà Manuel Volpi di Arezzo con Lorenzo Maggioni di Lecco all’AVAR.
Presentazione del match
COME ARRIVA IL PADOVA – Il Padova dovrebbe disporsi con il consueto 3‑5‑2, affidando la porta a Sorrentino e costruendo la linea difensiva su Belli, Villa e Pastina. Sulle corsie Capelli e Favale mentre in mezzo Fusi, Crisetig e Varas avranno il compito di dare ritmo alla manovra e protezione alla retroguardia. In avanti Bortolussi e Caprari.
COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara dovrebbe rispondere con un 4‑3‑2‑1, con Saio tra i pali e una linea difensiva composta da Letizia, Altarre, Capellini e Cagnano. In mediana Valzania, Brugman e Caligara, mentre Acampora e Insigne agiranno alle spalle di Di Nardo, riferimento offensivo unico.
Probabili formazioni di Padova-Pescara
PADOVA (3‑5‑2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Favale; Bortolussi, Caprari. Allenatore: Breda
PESCARA (4‑3‑2‑1): Saio; Letizia, Altarre, Capellini, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Acampora, Insigne; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta su:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
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