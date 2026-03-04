Frosinone-Pescara 0-2: cronaca diretta e risultato

Diretta Frosinone-Pescara di Mercoledì 4 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PESCARA – Mercoledì 4 marzo, alle ore 20, allo Stadio “Benito Stirpe”, andrà in scena Frosinone-Pescara, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026, che si gioca in turno infrasettimanale.

I ciociari hanno collezionati due 2-2 consecutivi, contro Empoli e Catanzaro, risultati che hanno rallentato la corsa ma non incrinato una classifica ancora solida. Terzo posto a quota 54, quindici vittorie, nove pareggi, tre sconfitte, cinquanta gol segnati e ventisei subiti. Numeri da squadra matura, che ora ha bisogno di tornare a vincere per non perdere contatto con la vetta.

Il Pescara, invece, ha strappato un 2-1 al Palermo, un punto che ha interrotto la serie di sconfitte ma non ha cambiato la sostanza di una stagione complicata. Ultimo posto con 21 punti, quattro vittorie, nove pareggi, quattordici sconfitte, trentadue reti realizzate e cinquantadue incassate.

All’andata, il 14 dicembre, il Frosinone si impose 2-1.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: FROSINONE-PESCARA 0-2 (2'T) SECONDO TEMPO 5' spunto e conclusione a sorpresa da posizione defilata sul primo palo di Kvernadze, attento Saio e dall'altra parte lancio per Di Nardo ma conculsione centrale bloccata da Palmisani 4' spinta a destra di Ghedjemis ma il suo cross dal fondo è intercettato da Brugman è il Frosinone a muovere il primo pallone del secondo tempo squadre in campo per il secondo tempo, novità nel Pescara con Olzer per Valzania PRIMO TEMPO 54' si chiude un primo tempo pazzesco allo Stipe, dove è successo di tutto! Avanti il Pescara 2-0 grazie alla doppietta di Di Nardo. A breve si riparte 54' primo giallo del match per Acampora su Calò. Batte lo stesso giocatore verso la porta, è una telefonata per Saio 52' palo clamoroso di Cichella! Su errore di Valzania azione del Frosinone e tocco sul palo (il 17esimo stagionale) del giocatore e nel tentativo di spazzare un difensore del Pescara colpisce un compagno e palla di un soffio sopra la traversa! Qualche istante più tardi tentativo in area di Zilli di testa e ottimo riflesso di Saio 50' verticalizzazione errata di Acampora su Di Nardo errata, in un'azione pericolosa di 3 vs 2 per gli abruzzesi 46' accorcia il Frosinone su assist da corner di Calò colpo di testa di Calvani e palla sotto la traversa! Attenzione c'è una chiamata VAR per una spinta su Altare e gol annullato! 45' 9 minuti di recupero 45' chiusura difensiva su Kvernadze e angolo ma prima da verificare le condizioni di Valzania, tutto ok si riparte 44' lancio di Brugman per Di Nardo ma copertura della difesa a facilitare l'intervento in uscita di Palmiani 42' raddoppio di marcatura di Bettella, angolo conquistato. Sugli sviluppi palla tagliata non raccolta da Gelli 40' lungo lancio per Di Nardo fermato in offside 40' spunto di Ghedjemis ma conclusione in area sul primo palo centrale, blocca Saio 36' in campo Gelli per Cittadini infortunato 33' Di Nardo! Raddoppio per il Pescara! Apertura per Di Nardo e conclusione vincente in area. L'arbitro non interrompe il gioco con Cittadini a terra e gol valido! 32' corner dalla destra per il Frosinone. Lo speaker ricorda che il reiterato lancio di petardi comporterà la sospensione del match 30' bella progressione a destra per Berardi che entra in area ma calcia alto 28' si riparte dopo 7 minuti di interruzione 26' il gioco va verso la ripresa, l'arbitro conta i giocatori e si prepara probabilmente a fare un annuncio 22' gioco fermo per un petardo finito vicino all'area di rigore del Pescara. Gli allenatori approfittano per fare un time out 20' caparbia azione di Di Nardo che pressa alto e finisce per conquistare un angolo. Sugli sviluppi allontana di testa la difesa 17' angolo di Calò verso il primo palo allontana la difesa. Pochi istanti dopo cross tagliato di Ghedjemis e buon intervento in uscita con un pugno per Saio 13' primo squillo del Frosinone sull'asse Koutsoupias-Marchizza, conclusione sul primo palo deviata dalla difesa in angolo. Sugli sviluppi palla raccolta da Marchizza fuori area ma spara in curva 12' buon fraseggio del Pescara facilitato dagli spazi offerti dagli avversari 10' prova a guadagnare qualche metro sulla sinistra il Frosinone, fischiato fallo di mano a Zilli 7' scambio tra Di Nardo e Meazzi che prova a incunearsi ma trova la chiusura della difesa 5' spunto personale di Acampora che arriva fino al limite e con il mancino conclude sul primo palo. Intervento comodo a terra per Palmisani 4' in campo Altare per Faraoni, problemi al polpaccio per lui 2' Di Nardo! Pescara in vantaggio! Sul cross di Berardi palla toccata da Meazzi a prolungare per l'attaccante, dopo un controllo con il mancino diagonale vincente alla destra di Palmisani 1' palla in verticale per Di Nardo tentativo dal limite murato da Calvani Partiti! Calcio d'avvio battuto Pescara oggi in maglia blu, Frosinone in quella gialla Ci siamo! Frosinone e Pescara fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Frosinone-Pescara. Dalle ore 20 seguiremo la sfida del Benito Stirpe valida per il turno infrasettimanale di Serie B. TABELLINO FROSINONE: Palmisani 22, Cittadini 2 (dal 36' st Gelli Jacopo 6), Calvani 3, Marchizza 4 (CAP), Ghedjemis 5, Koutsoupias 8, Calò 14 (VC), Cichella 16, Kvernadze 17, Oyono Anthony 20, Zilli 28. A disposizione: Lolic 13, Pisseri 75, Gelli Jacopo 6, Raimondo 9, Gelli Francesco 10, Corrado 19, Oyono Jeremy 21, Masciangelo 32, Fini 40, Fiori 80, Vergani 82, Kone 92 PESCARA: Saio 22, Capellini 2, Bettella 6, Meazzi 7, Brugman 8 (VC), Di Nardo 9, Acampora 10, Valzania 13 (dal 1' st Olzer 27), Faraoni 19 (CAP) (dal 4' pt Altare 15), Cagnano 32, Berardi 36. A disposizione: Profeta 1, Brondbo 44, Letizia 3, Brandes 5, Insigne 11, Altare 15, Gravillon 26, Olzer 27, Russo 31, Corbo 95 Reti: al 2' pt Di Nardo, al 33' pt Di Nardo Ammonizioni: Acampora Recupero: 9' pt

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Pescara

FROSINONE: Palmisani 22, Cittadini 2, Calvani 3, Marchizza 4 (CAP), Ghedjemis 5, Koutsoupias 8, Calò 14 (VC), Cichella 16, Kvernadze 17, Oyono Anthony 20, Zilli 28. A disposizione: Lolic 13, Pisseri 75, Gelli Jacopo 6, Raimondo 9, Gelli Francesco 10, Corrado 19, Oyono Jeremy 21, Masciangelo 32, Fini 40, Fiori 80, Vergani 82, Kone 92

PESCARA: Saio 22, Capellini 2, Bettella 6, Meazzi 7, Brugman 8 (VC), Di Nardo 9, Acampora 10, Valzania 13, Faraoni 19 (CAP), Cagnano 32, Berardi 36. A disposizione: Profeta 1, Brondbo 44, Letizia 3, Brandes 5, Insigne 11, Altare 15, Gravillon 26, Olzer 27, Russo 31, Corbo 95

Convocati

Portieri: Saio, Brondbo, Profeta.

Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Altare, Faraoni, Gravillon, Cagnano, Corbo.

Centrocampisti: Brandes, Meazzi, Brugman, Acampora, Valzania, Berardi.

Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Olzer, Russo.

L’arbitro e squadra arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Con lui gli assistenti Stefano Galimberti di Seregno e Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Quarto uomo Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Al Var Lorenzo Maggioni di Lecco, Avar Alberto Santoro di Messina.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL FROSINONE – La squadra di Alvini dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3. Palmisani tra i pali, Oyono e Marchizza sulle fasce, Cittadini e Calvani centrali. In mezzo Calò, Koutsoupias e Cichella. Davanti, Ghedjemis e Kvernadze.

COME ARRIVA IL PESCARA – Gorgone dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2, modulo che nelle ultime settimane ha dato almeno un po’ di ordine. Saio in porta, Faraoni e Cagnano sugli esterni, Capellini e Bettella a protezione dell’area. Valzania, Brugman e Acampora formano un centrocampo esperto, mentre Insigne agirà tra le linee per servire Russo e Di Nardo.

Probabili formazioni di Frosinone-Pescara

FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Oyono A, Cittadini, Calvani, Marchizza, Calo, Koutsoupias, Cichella, Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini

PESCARA (4-3-1-2): Saio, Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano, Valzania, Brugman, Acampora, Insigne, Russo, Di Nardo. Allenatore: Gorgone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

