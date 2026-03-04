Lazio-Atalanta: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Atalanta di Mercoledì 4 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

ROMA – Oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 21, allo stadio Olimpico, la Lazio affronterà l’Atalanta nella semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026.

Indice:

La Lazio di Sarri arriva a questa semifinale con il peso della propria storia nella competizione: sette Coppe Italia già in bacheca, l’ultima conquistata proprio contro l’Atalanta nella finale del 2019. Il percorso dei biancocelesti in questa edizione è stato lineare ma intenso: prima l’eliminazione del Milan agli Ottavi con l’1-0 dell’Olimpico, poi la battaglia di Bologna ai Quarti, chiusa sull’1-1 nei tempi regolamentari e risolta soltanto ai rigori.

L’Atalanta, che la Coppa l’ha sollevata una sola volta, nel 1963, si presenta invece forte di due prestazioni travolgenti. Agli Ottavi ha superato il Genoa con un netto 4-0 alla New Balance Arena, mentre ai Quarti ha dominato la Juventus con un altro 3-0, sempre davanti al proprio pubblico. Due vittorie che raccontano una squadra in fiducia, capace di un calcio verticale, aggressivo e continuo.

In campionato entrambe le squadre arrivano da una sconfitta. La squadra di Sarri dall’1-0 contro il Torino, quella di Palladino dal 2-1 contro il Sassuolo.

Sono 65 i precedenti a Roma fra le due squadre: 28 successi laziali, 21 pareggi e 16 affermazioni bergamasche.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-ATALANTA]

LAZIO: Provedel I., Marusic A., Gila M., Romagnoli A., Tavares N., Dele-Bashiru F., Cataldi D., Taylor K., Isaksen G., Maldini D., Zaccagni M.. A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dia B., Furlanetto A., Hysaj E., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Patric, Pedro, Pellegrini Lu., Provstgaard O., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..



ATALANTA: Carnesecchi M., Scalvini G., Hien I., Kolasinac S., Zappacosta D., De Roon M., Pasalic M., Bernasconi L., Samardzic L., Zalewski N., Krstovic N.. A disposizione: Ahanor H., Bakker M., Bellanova R., Djimsiti B., Kossounou O., Musah Y., Rossi F., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K., Vavassori D. Allenatore: Palladino R..



Reti:

Provedel I., Marusic A., Gila M., Romagnoli A., Tavares N., Dele-Bashiru F., Cataldi D., Taylor K., Isaksen G., Maldini D., Zaccagni M..Belahyane R., Cancellieri M., Dia B., Furlanetto A., Hysaj E., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Patric, Pedro, Pellegrini Lu., Provstgaard O., Przyborek A., Ratkov P.Sarri M..Carnesecchi M., Scalvini G., Hien I., Kolasinac S., Zappacosta D., De Roon M., Pasalic M., Bernasconi L., Samardzic L., Zalewski N., Krstovic N..Ahanor H., Bakker M., Bellanova R., Djimsiti B., Kossounou O., Musah Y., Rossi F., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K., Vavassori D.Palladino R..

Convocati

Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Carnesecchi, de Roon Marten, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Kossounou, Krstović, Musah, Pašalić Mario, Rossi, Samardžić, Scalvini, Scamacca, Sportiello, Sulemana, Vavassori, Zalewski, Zappacosta.

L’arbitro

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo l’arbitro di Lazio-Atalanta. I suoi assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano, IV ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata, V.A.R. Matteo Gariglio di Pinerolo, A.V.A.R. Marco Guida di Torre Annunziata.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri riparte dal 4-3-3, il vestito che conosce meglio, affidandosi a Provedel tra i pali e a una linea difensiva che mescola esperienza e fisicità: Marusic a destra, Romagnoli al centro accanto a Provstgaard, con Nuno Tavares a sinistra per garantire spinta e ampiezza. In mezzo Cataldi torna a essere il metronomo, affiancato da Belahyane e Taylor. Davanti, il tridente è costruito per attaccare la profondità: Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e Dia come riferimento centrale.

COME ARRIVA L’ATALANTA – L’Atalanta di Palladino risponde con un 3-4-2-1. Carnesecchi guida la retroguardia composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Sulle fasce Zappacosta e Zalewski, al centro Ederson e De Roon. Sulla trequarti Sulemana e Pasalic lavorano tra le linee per dare qualità e densità offensiva, con Scamacca come terminale.

Probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Palladino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 in quanto Mediaset detiene i diritti in esclusiva della manifestazione. In streaming su Sportmediaset e Mediaset Infinity.