Bologna-Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bologna-Lazio di Mercoledì 11 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

BOLOGNA – Oggi, mercoledì 11 febbraio, alle ore 20.45, allo stadio “Renato Dall’Ara”, il Bologna campione in carica affronta la Lazio nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026.

Indice:

Il Bologna arriva al quarto di finale di Coppa Italia in un momento complicato: nelle ultime dodici partite tra campionato e coppe ha raccolto appena due vittorie, a fronte di tre pareggi e sette sconfitte. Una striscia negativa iniziata con il ko per 2-0 contro il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana, poco prima di Natale. Nell’ultimo turno di campionato é arrivata la sconfitta nel derby emiliano contro il Parma, maturata in pieno recupero. ora i felsinei sono decimi con 30 punti. Agli ottavi di finale la squadra di Italiano aveva avuto la meglio sul Parma.

La Lazio, invece, fa il suo esordio nella competizione e si presenta dopo il 2-2 contro la Juventus. I biancocelesti sono ottavi a quota 33.

L’ultimo precedente risale allo scorso 7 dicembre quando finì 1-1.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BOLOGNA-LAZIO]

Convocati

Bologna

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Lazio

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, assistito da M. Rossi e Ceccon. Il quarto ufficiale sarà Marinelli, mentre Paterna e Paganessi opereranno rispettivamente come VAR e AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Italiano dovrebbe confermare il suo classico 4-2-3-1. In porta ci sarà Skorupski, protetto da una linea difensiva composta da Zortea a destra, Heggem e Lucumí al centro, con Juan Miranda sul lato mancino.

In mezzo al campo agirà la coppia formata da Freuler e Pobega. Sulla trequarti, il capitano Orsolini guiderà il reparto insieme a Odgaard e Cambiaghi, mentre il ruolo di centravanti sarà affidato a Santiago Castro.

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3. Tra i pali spazio a Provedel, con una difesa formata da Marusic, Alessio Romagnoli, Provstgaard e Luca Pellegrini. A centrocampo, Sarri dovrebbe puntare su Kenneth Taylor, sul capitano Cataldi e su Belahyane.In attacco, il tridente dovrebbe essere composto da Isaksen sulla destra, Daniel Maldini come riferimento tecnico centrale e Pedro sul lato sinistro

Probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Juan Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini (c), Odgaard, Cambiaghi; Santiago Castro. Allenatore: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, A. Romagnoli, Provstgaard, Luca Pellegrini; Kenneth Taylor, Cataldi (c), Belahyane; Isaksen, D. Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 in quanto Mediaset detiene i diritti in esclusiva della manifestazione. In streaming su Sportmediaset e Mediaset Infinity.