Bologna-Parma 2-1: Castro firma la rimonta e porta i rossoblù ai quarti

Diretta Bologna-Parma di Giovedì 4 dicembre 2025: sotto del gol di Benedyczak dopo 13 minuti ribaltano il risultato con Rowe e Castro

BOLOGNA – Al Renato Dall’Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano ha battuto il Parma di Cuesta per 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Una partita vibrante, con gli ospiti avanti grazie a Benedyczak, ma ribaltata dai rossoblù con Rowe e Castro. Con questo successo, i felsinei staccano il pass per i quarti, dove affronteranno la vincente di Lazio-Milan.

Cronaca del match

Il Parma parte forte e al 13’ trova il vantaggio con Adrian Benedyczak, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva e battere Ravaglia. Il Bologna reagisce e al 38’ pareggia con Jonathan Rowe, che finalizza un’azione corale con un destro preciso.

Nella ripresa la gara resta equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Il Parma inserisce Cutrone e Oristanio per aumentare il peso offensivo, mentre Italiano risponde con i cambi di Castro e Immobile.

Il gol decisivo arriva all’44’: cross perfetto di Holm dalla destra e colpo di testa vincente di Santiago Castro, che firma il 2-1 e manda il Bologna ai quarti. Nel finale, i gialloblù provano il forcing con l’ingresso di Djuric, ma la difesa rossoblù regge fino al triplice fischio

Tabellino

BOLOGNA: Ravaglia F., Holm E., Lucumi J., Heggem T., Lykogiannis C., Sulemana I. (dal 25′ st Pobega T.), Ferguson L., Bernardeschi F. (dal 35′ st Immobile C.), Fabbian G. (dal 35′ st Odgaard J.), Rowe J. (dal 25′ st Dominguez B.), Dallinga T. (dal 25′ st Castro S.). A disposizione: Cambiaghi N., Castro S., De Silvestri L., Dominguez B., Franceschelli M., Immobile C., Miranda J., Moro N., Odgaard J., Orsolini R., Pessina M., Pobega T., Zortea N. Allenatore: Italiano V..

PARMA: Guaita V., Del Prato E., Troilo M., Trabucchi N. (dal 10′ st Estevez N.), Britschgi S., Ordonez C. (dal 41′ st Hernani), Keita M., Cremaschi B. (dal 41′ st Djuric M.), Lovik M., Benedyczak A. (dal 21′ st Cutrone P.), Ondrejka J. (dal 1′ st Oristanio G.). A disposizione: Almqvist P., Begic T., Bernabe A., Conde B., Corvi E., Cutrone P., Djuric M., Estevez N., Hernani, Oristanio G., Pellegrino M., Rinaldi F., Sorensen O., Valenti L., Valeri E. Allenatore: Cuesta C..

Reti: al 38′ pt Rowe J. (Bologna) , al 44′ st Castro S. (Bologna) , al 13′ pt Benedyczak A. (Parma) .

Ammonizioni: al 42′ st Pobega T. (Bologna) al 27′ st Cremaschi B. (Parma), al 42′ st Hernani (Parma).

Convocati

Bologna

Portieri: 82 Franceschelli, 25 Pessina, 13 Ravaglia.

Difensori: 16 Casale, 29 De Silvestri, 14 Heggem, 2 Holm, 26 Lucumí, 22 Lykogiannis, 33 Miranda, 20 Zortea;

Centrocampisti: 80 Fabbian, 19 Ferguson, 6 Moro, 4 Pobega, 77 Sulemana.

Attaccanti: 10 Bernardeschi, 28 Cambiaghi, 9 Castro, 24 Dallinga, 30 Domínguez, 17 Immobile, 21 Odgaard, 7 Orsolini, 11 Rowe.

Parma

Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 70 Conde, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordóñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Sione Pistarelli di Fermo. Il quarto uomo designato è Marco Piccinini di Forlì, mentre al VAR opereranno Niccolò Baroni di Firenze e Luca Pairetto di Nichelino.

Presentazione del match

Oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 18, allo stadio “Renato Dall’Ara”, il Bologna campione in carica affronta il Parma di Cuesta nella gara valida per gl ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026.

I rossoblù di Vincenzo Italiano debuttano nella competizione dopo aver conquistato il trofeo nella scorsa edizione, superando il Milan in finale. L’avvicinamento non è stato dei più semplici: lunedì è arrivata una sconfitta pesante in campionato contro la Cremonese (3-1), ma la squadra resta in buona condizione generale.

Il Parma, invece, si presenta dopo il ko casalingo con l’Udinese (0-2) e con una classifica di Serie A che lo vede appena sopra la zona retrocessione. I crociati hanno già disputato due turni di Coppa Italia, eliminando Pescara e Spezia, e cercano ora il colpo esterno per proseguire il cammino.

La vincente della sfida troverà sulla propria strada chi uscirà dal confronto tra Lazio e Milan, in programma il 4 febbraio.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Ravaglia, protetto da una linea difensiva composta da Holm e Lykogiannis sugli esterni, con Casale e Heggem al centro. In mediana spazio alla coppia formata da Ferguson e Sulemana, chiamata a garantire equilibrio e sostanza. Sulla trequarti agiranno Bernardeschi, Fabbian e Rowe, pronti a supportare l’unica punta Dallinga, riferimento offensivo dei rossoblù.

COME ARRIVA IL PARMA – Il Parma di Cuesta dovreebbe rispondere invece con il 3-4-2-1. Corvi difenderà la porta, mentre la retroguardia sarà affidata a Delprato, Troilo e Trabucchi. A centrocampo, sugli esterni, ci saranno Britschgi e Løvik, con Ordóñez e Hernani in mezzo a dettare i tempi di gioco. Alle spalle dell’attaccante Djurić, terminale offensivo dei crociati, agiranno Almqvist e Ondrejka.

Probabili formazioni di Bologna-Parma

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordóñez, Hernani, Løvik; Almqvist, Ondrejka, Djurić. Allenatore: Cuesta.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 in quanto Mediaset detiene i diritti in esclusiva della manifestazione. Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara.